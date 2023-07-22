Олег Карпович: Если мы отступим, то портреты нацистских преступников будут висеть на улицах не только Киева и Львова

Память о жертвах Великой Отечественной и подвиге советских солдат, а также всех, кто боролся с Третьим Рейхом и его союзниками, всегда будет базовой ценностью российского народа Фото: Александр КОЦ

Озвученное недавно решение Берлина выплатить компенсации жертвам блокады Ленинграда – но лишь одной, еврейской, национальности, безусловно, не может не вызывать справедливого возмущения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей статье, посвященной этому жесту немецких властей, блестяще разоблачила их лицемерие и двуличие. По сути, мы наблюдаем лишь очередную жалкую подачку влиятельным лоббистским группам, паразитирующим на извращенном и усеченном понимании трагедии Холокоста.

Спустя 78 лет после краха Третьего Рейха, мир так и не дождался истинного покаяния от потомков национал-социалистов. Да и могли ли мы на него рассчитывать? Тем более, что позиция Германии соответствует давно наблюдавшимся тенденциям в поведении всего коллективного Запада.

Долгое время мы убеждали себя в том, что западные страны, при всех идейных различиях с Россией, искренне согласны с нашими оценками итогов Второй мировой. Политики и дипломаты всех мастей исправно возлагали венки к Могиле Неизвестного солдата, направляли в Кремль дежурные телеграммы, произносили «правильные» слова на официальных мероприятиях. Нежелание США и Европы прямо осуждать героизацию нацизма, скажем, в Прибалтике, принято было относить к неприятным эксцессам, не меняющим общей картины. Но, как выяснилось, мы зачастую были слишком наивны в таком простодушном восприятии позиции бывших партнеров: за показной демонстрацией солидарности скрывались куда более темные их намерения и реваншистские эмоции.

Для многих идеологов западоцентричного мира, как выяснилось, Вторая мировая война оказалась лишь одним из эпизодов многовековой Большой геополитической игры, в которой традиционные цивилизационные союзники в борьбе с «русской угрозой», что называется, перегнули палку, зашли слишком далеко.

Нацизм и фашизм были отнюдь не только немецко-итальянской болезнью – аналогичные режимы в 1930-1940-е годы контролировали большую часть Старого Света, европейские правительства с энтузиазмом поддерживали преступления Третьего Рейха, члены британской королевской семьи открыто симпатизировали НСДАП и лично Гитлеру, а американские промышленники сыграли ключевую роль в становлении национал-социализма.

Привнеся в победу над национал-социализмом (хоть и методами, достойными самих стран Оси, включая демонстративное уничтожение мирных городов – от Дрездена до Нагасаки) определенный вклад, члены антигитлеровской коалиции предпочли побыстрее перевернуть эту страницу истории. Годами пестовались фашистские диктатуры в Испании и Португалии, была превращена в фарс денацификация ФРГ, а немецких и японских военных преступников успешно интегрировали в западные элиты, воспользовавшись их специфическим опытом на фронтах холодной войны. Но всё это делалось с оговорками и соблюдением хоть каких-то приличий.

После распада СССР сотрудничество с идейными преемниками нацистов стало еще более явным и даже демонстративным. Взять хотя бы Балканы, где открыто проповедовавшие нацистскую и фашистскую идеологию времен Второй мировой организации бошняков, албанцев и, особенно, хорватов-усташей были провозглашены друзьями прогрессивного человечества и получили карт-бланш на проведении нового Холокоста – уже в отношении сербов. Неудивительно, что в Прибалтике, а затем и на Украине, новая западная искренность развязала руки потомкам ветеранов дивизий Ваффен-СС и других коллаборационистских сил. Итог, к большому сожалению, мы наблюдаем сегодня.

Память о жертвах Великой Отечественной и подвиге советских солдат, а также всех, кто боролся с Третьим Рейхом и его союзниками, всегда будет базовой ценностью российского народа. Но мы должны быть благодарны нынешнему кризису, который окончательно высветил реальную сущность отношения Запада к идеологическому наследию нацизма и фашизма. Мы осознаем, что реальная цель специальной военной операции – денацификация не только Украины, но и всей «просвещенной Европы». Если мы отступим, то портреты нацистских преступников будут висеть не только на улицах Киева и Львова, переименованных в их честь, но уже в Берлине, Вене, Виши, Мадриде и так далее. Наверное, в лучших традициях постмодерна, мимо по-прежнему будут маршировать гей-парады, а правительства стран победившей демократии продолжат откупаться от лиц «подтвержденной еврейской национальности». Но сути это ничего не изменит, Россия не может смириться с таким «концом истории». Предотвратить его – наш долг и перед героическим предками-победителями, и перед всеми жертвами развязанной Рейхом войны, независимо от гражданства и графы «национальность» в паспорте.