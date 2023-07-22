Лондон пытается окоротить Зеленского: Киев хочет превратить все Черное море в зону боевых действий

Президент Украины начинает доставлять проблемы уже и своим зарубежным кукловодам Фото: REUTERS

Неизвестно, начинают ли понимать на Западе, кого они взрастили из Зеленского своим потаканием ему и предоставлением режима вседозволенности, но нынешний президент Украины, который отрывается от реальности и от веревочек, на которых его подвесили, как марионетку, начинает доставлять проблемы уже и своим зарубежным кукловодам.

Так, например, буквально в пятницу он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, с упорством, достойным Марка Порция Катона Старшего, завершавшего каждую свою речь утверждением, что "Карфаген должен быть разрушен", заявил о необходимости "нейтрализации" Керченского (Крымского) моста.

- Для нас это враждебный объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, - объявил он после того, как оправдался за провалы украинского наступления. - У нас были планы начать его весной, но мы не начали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, не было достаточно правильно обученных бригад – я имею в виду, правильно обученных этому оружию. Поскольку мы начали немного поздно, можно сказать – и это правда, разделяемая всеми экспертами, – что это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны.

Вранье чистой воды своего президента поддержал и его министр иностранных дел Дмитро Кулеба, который рассказал, будто ничего не знает об этой переправе через пролив, кроме того, что видел в заголовках газет, но уверен, что мост используется в военных целях.

- Меня не спрашивали, кто провел атаку. Меня просили охарактеризовать мост. Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте – это то, что я узнал из заголовков, - увильнул Кулеба от вопросов журналистов. - Не каждый мост является гражданским объектом по определению и этот мост, в частности. Он в основном используется для военных целей, чтобы снабжать российскую армию в Крыму боеприпасами, топливом и другим военным снаряжением. И мы должны рассматривать его в этом ключе.

И снова соврал, потому что даже грузовые автомобили из континентальной части России проходили на полуостров не по мосту, а по паромной переправе, не говоря уже о военной технике.

Впрочем, постоянное вранье – это лишь малая часть проблем, которые Киев создает себе и западным союзникам в утверждении собственного патриотизма. Вторая часть этой патриотической обертки – чрезмерная и ничем не подкрепленная воинственность.

Так, например, Минобороны Украины выпустило свое заявление, что после остановки действия "зерновой сделки" Россией все суда, идущие в российские порты, будут рассматриваться Украиной как потенциальные цели, несущие военные грузы. Главное отличие выступления украинского Минобороны от аналогичного заявления российского МО, сделанного ранее, заключается в том, что российская сторона пообещала обыскивать задержанные суда на предмет выявления запрещенных грузов военного характера, а украинцы пообещали топить.

Может быть, по той причине, что задерживать Украине суда в Черном море просто нечем. Зато в Киеве очень надеются, что будет чем уничтожать, поскольку Зеленский постоянно ведет переговоры с Вашингтоном о предоставлении ракет с большим радиусом действия.

- Есть ли у нас возможности загнать черноморский флот России в угол? По сравнению с тем, как начинался конфликт, такие возможности есть. И они будут еще больше, - пообещал замминистра обороны Украины Гаврилов. - Они позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорил: загнать весь этот черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма. Над этим работа идет.

От таких заявлений в ужас пришли уже в Лондоне, и постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд в ответ на просьбу прокомментировать решение Киева считать суда, идущие в Россию, перевозящими военные грузы, рассказала, что Великобритания выступает против "расширения" боевых действий.

Лондон уже, по крайней мере, на официальном уровне, пытается обуздать взращенного им кровавого комика. Он ни в коем случае не против сражений "до последнего украинца", а только за. Но очень боятся, что каким-то краем это может задеть и их, вовлекая Великобританию непосредственно в открытый и прямой конфликт с Россией. А вот Зеленский, наоборот, очень хочет вовлечь в конфликт и Лондон, и Вашингтон, и Берлин с Варшавой. Потому что именно такое развитие событий оставляет Зеленскому шансы остаться у власти.

Должен остаться только один…