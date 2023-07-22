Американские больницы переполнены из-за адского пекла: Люди теряют сознание и получают ожоги от раскаленного асфальта

Девятнадцатый день температуры выше 110 градусов по Фаренгейту в Финиксе Фото: REUTERS

На юго-западе США установилась экстремально жаркая погода. В Аризоне побит очередной рекорд – температуру выше +38 градусов по Цельсию термометры показывают ежедневно вот уже на протяжении полутора недель без перерыва; в течение двух суток она не опускалась там ниже +47 градусов.

Небывалых высот достигли и показатели смертности: по состоянию на сегодняшний день причиной гибели 257 американцев стала именно чрезмерная жара.

Ожоги первой, второй и третьей степени получают те, кто потерял из-за жары сознание на улице и упал на раскаленный асфальт Фото: REUTERS

Приемные покои местных больниц переполнены: люди поступают в обморочном состоянии из-за тепловых ударов, обезвоживания; также не осталось мест в ожоговых центрах. Ожоги первой, второй и третьей степени получают те, кто потерял из-за жары сознание на улице и упал на раскаленный асфальт. В Аризоне с сильными ожогами от асфальта, нагревающегося до +80 градусов по Цельсию, в больницы попали 85 человек, 7 из них скончались.

Приемные покои местных больниц переполнены: люди поступают в обморочном состоянии из-за тепловых ударов, обезвоживания Фото: REUTERS

Врач отделения неотложной помощи госпиталя Valleywise Health (Финикс, Аризона), д-р. Кара Герен сообщила, что многим из пациентов, получившим ожоги из-за контакта с перегретыми поверхностями, потребовалась пересадка кожи.

В Аризоне с сильными ожогами от асфальта, нагревающегося до +80 градусов по Цельсию, в больницы попали 85 человек, 7 из них скончались Фото: REUTERS

Она также подтвердила, что ожоговое отделение Valleywise Health переполнено. Аналогичная ситуация наблюдается во всех местных госпиталях.