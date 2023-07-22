День мозга: почему молодеют инсульты и как распознать у себя болезнь Альцгеймера

Yа первом месте среди болезней мозга - цереброваскулярная патология Фото: Shutterstock

22 июля отмечается Международный день мозга. Накануне невролог, к.м.н. Наталия Глотова, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы №3 ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, рассказала, что на первом месте среди болезней мозга - цереброваскулярная патология.

В первую очередь – это инсульты, а также различные патологические нарушения кровоснабжения головного мозга из-за различных хронические заболеваний, например, гипертонии, сахарного диабета и так далее. На втором – различные нейродегенеративные нарушения. И это в целом, объяснимо: мир стареет, при этом продолжительность жизни растет. Но чем больше пожилых людей, тем больше возрастных болезней (болезнь Паркинсона, Альцгеймера и так далее). Также достаточно часто встречаются пароксизмальные заболевания – эпилепсия, первичные головные боли (мигрени), и болезни периферической нервной системы.

ПОЧЕМУ МОЛОДЕЮТ ИНСУЛЬТЫ

Всего в мире в год случаются около 15 миллионов инсультов, в России – примерно 450-500 тысяч случаев. Но плохая тенденция заключается в том, что инсульты молодеют.

- Около 20% инсультов приходится на долю молодых людей – от 15 до 45 лет. Причем, случаются, инсульты даже у детей, увы, границ, у него нет, - говорит Наталия Глотова. – У людей при возрастных инсультах (то есть после 45 лет) виноват в этом малоподвижный образ жизни, лишний вес, вредные привычки (алкоголь, курение, злоупотребление вредными веществами). Мы мало общаемся лично, мало ходим в гости, предпочитая чаты в телефонах или просмотр телевизора. Это делает мозг ленивым, и при этом более уязвимым к различным факторам риска. Если есть сопутствующие заболевания в виде гипертонии или диабета, то это создает дополнительные риски для развития различных заболеваний периферической и центральной нервных систем.

Если говорить о молодых, то у них инсульт - это больше генетически обусловленное заболевание. Связанное, например, с диабетом, гипертонией в раннем возрасте, наследственной гиперхолестеринемией. Особенно опасно, если ребенок-подросток страдает от ожирения, злоупотребляет запрещенными веществами. К сожалению, молодые люди часто не догадываются о том, что у них развивается опасное наследственное заболевание…

- Да, после перенесенного инсульта молодые люди часто восстанавливаются быстрее, благодаря нейропластичности мозга, чем люди в пожилом возрасте - говорит Наталия Глотова. – Но многое зависит от тяжести заболевания и вовремя оказанной помощи.

Что делать?

Давать мозгу больше разнообразной позитивной информации: слушать музыку, посещать музеи, театры, больше читать, разгадывать головоломки, рисовать, обсуждать с друзьями и родными прочитанную книгу. Больше двигаться, особенное внимание уделять аэробным нагрузкам (плавание, бег, катание на велосипеде).

«Чем больше нового мы даем мозгу, тем больше нейрональных связей образуется, - объясняет Наталия Глотова. – И тем более устойчивым будет наш мозг к агрессивным факторам, которые способны вызвать различные нейрозаболвания».

И проходить диспансеризацию!

УДАР: РАСПОЗНАЙ ИНСУЛЬТ

Наталия Глотова предложила такой способ понять, что с человеком случился инсульт. Само слово инсульт переводится как «удар». И по первым буквам этого слова можно диагностировать, что что-то не в порядке.

У – улыбка. Из-за поражения мышц лица, парализации, она становится кривой.

Д – движение. Как правило, половина тела у человека, который получил инсульт, становится менее управляемой. Это может быть только рука или нога, или даже пальцы.

А- артикуляция. Человек не может внятно произнести обычные слова («каша во рту»).

Р – реакция. Или решение. Тот, у кого инсульт, не может нормально реагировать на раздражающие факторы – например, теряется чувствительность, или даже зрение. А ваше решение – срочно помочь человеку.

Начало инсульта всегда очень резкое. Как правило, случается утром, после сна. Но может быть и в течение дня.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО НАЧАЛАСЬ БОЛЕЗНЬ

Не менее серьезные заболевания мозга – болезнь Альцгеймера, Паркинсона, которые тоже ассоциируются с возрастными пациентами, но, увы, тоже молодеют.

- На сегодняшний день 50-70% случаев деменции в мире связаны именно с болезнью Альцгеймера, - говорит профессор, д.м.н. Елена Катунина, руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России– По эпидемиологическим данным, сегодня в мире тяжелыми когнитивными расстройствами страдают около 50 миллионов человек. В России четких данных нет, но ориентировочно сейчас около 1,5 миллионов россиян страдают болезнью Альцгеймера. Это тяжело заболевание, при котором пациенты путают последовательность событий, у них страдает краткосрочная память, нарушается пространственная ориентация. Это постепенная прогрессирующая утрата всех сформированных в жизни навыков. Если болезнь Альцгеймера – это когнитивные расстройства, то болезнь Паркинсона – это целый набор двигательных расстройств. Нарушение походки, риск падений, дрожание конечностей. И, увы, часто тоже потеря памяти.

На данный момент, по словам Елены Катуниной, это большая медицинская и социальная проблема – не хватает четких методов диагностики, эффективного лечения, хорошо разработанных методов социального и медицинского ухода.

МОЖНО ЛИ САМОМУ ПОНЯТЬ, ЧТО У ТЕБЯ КОГНИТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- За каждым случаем нарушения памяти стоит определенная причина, - говорит Елена Катунина. – Чаще всего, это болезнь Альцгеймера, но могут быть сосудистые патологии, эндокринные нарушения, когнитивные расстройства после инсульта. Может быть хроническое нарушение мозгового кровообращения (например, из-за гипертонии), или даже из-за дефицита витаминов группы В. И для того, чтобы выявлять эти возможные нарушения заранее, очень не хватает методов ранней диагностики. Ведь большинство из этих состояний могут быть обратимы.

Поэтому если вы замечаете у себя следующие признаки, важно вовремя обратиться к врачу, чтобы понять, с чем они связаны.

1. Стали замечать, что плохо помните недавние события, а вот события далекого прошлого очень ярко.

2. Хуже усваиваете полученную информацию, хуже запоминаете имена новых знакомых, например.

3. Часто «теряете» нужное слово. А самое главное – с трудом подбираете ему синоним.

4. Теряетесь в знакомых пространствах.

5. С трудом ориентируетесь в картах и даже по автомобильному навигатору.

Все эти ослабления когнитивных функций – серьёзный повод обратиться к врачу.