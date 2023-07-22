Киеву предложили снять розовые очки: Польша "умыла" Украину, указав ей на ее место в их союзе

Польский пан ткнул в неприятную реальность и Зеленского, и всю Украину в целом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел Польши пан Павел Яблоньский знатно повозил президента Украины Зеленского по панству. Вообще-то, Яблоньский отвечал украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю, который в Твиттере написал, что "стремление Польши сохранить запрет на ввоз зерна является недружественным и популистским шагом в отношении Украины". Но получилось так, что польский пан ткнул в неприятную реальность, как нашкодившего котенка, не только Шмыгаля, но и Зеленского, да и всю Украину в целом.

- Польша помогает Украине. Однако все, что мы делаем для Украины, как и для других союзников, мы всегда делаем, потому что это отвечает нашим национальным интересам, - заявил пан Яблоньский на польском радио. - Мы поддерживаем Украину в очень широкой степени, но мы всегда поддерживаем Украину в той мере, в какой это выгодно для Польши. Польша не стесняется говорить об этом.

Мало того, польский пан решил еще и поучить украинского холопа, что не все надо выносить на публику, преподав последнему азы дипломатии.

- С другой стороны, способом ведения политики должны быть не агрессивные твиты, а анализ того, что на самом деле Польша сделала для Украины, - припечатал польский дипломат Киев и резюмировал. - Думаю, что все, кто за этим следит, прекрасно знают, как выглядит ситуация.

Согласитесь, ну очень неприятная ситуация. Но ведь в ней никто, кроме украинской стороны, не виноват. Не надо было наглеть. Поляки не позволят бывшим холопам сесть себе на шею и, свесив ножки, болтать ими. А Польша – это вам не обиженные ливерные колбаски в Берлине с короткой памятью. Кстати, у Варшавы и память длинная, особенно, когда ей это выгодно. Правда, когда это выгодно. Вот про Волынскую резню поляки помнят. А про освобождение Польши от гитлеровских оккупантов Красной армией там хотят как можно быстрее забыть.

Более того, после того, как президент России буквально намедни напомнил, что треть территории на западе современной Польши является "подарком" Сталина после Второй Мировой войны, в Варшаве крайне возмутились этим напоминанием.

- Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел, - опроверг рецепт пана Яблоньского относительно нежелательности дипломатических выступлений в Твиттере, именно в этой заблокированной в России соцсети, написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Вот только из попытки польской стороны устроить истерику ничего не получилось. Все тот же замминистра Павел Яблоньский попытал "запанувать" и на встрече с главой российского диппредставительства, но "получил надлежащий отпор" от российского посла Сергея Андреева. Как рассказал Сергей Вадимович, стороны зафиксировали "полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории". По словам российского посла, "польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов". В результате Андрееву было высказано лишь устное неудовольствие. Нет, а что поляки могли еще предложить? Разве что вернуть Германии те земли, которые были им подарены Сталиным, но этого ведь от них не дождешься. Ежели кто захочет, надо будет просто отбирать…

Так оно гораздо честнее. Откровенный враг – это вам не подлый друг, который при первом же удобном случае норовит ударить в спину. А то на людях поцелуи, совместные чуть ли не венчания президента Польши Дуды с Зеленским в храме и прочие лобызания и ласки, а на деле табачок-то врозь. И не просто врозь, а еще и за счет второй стороны.

В Киеве и Варшаве сейчас с одинаковой силой мечтают о новой польско-украинской унии, как о возрождении Речи Посполитой, но вот представляют себе это союзное государство совершенно по-разному. И что-то подсказывает, что мнение польской стороны здесь более важно и авторитетно.