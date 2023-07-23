10 тяжелых состояний, при которых мы отекаем: Как распознать болезнь

Jтеки - это всего лишь симптом, а болезни, которые могут их вызвать, лечатся совершенно по-разному Фото: Shutterstock

Летом отеки случаются у многих. Виноваты в этом и жара сама по себе, и нехватка жидкости, и избыток соленого и сладкого в рационе. И, конечно, злоупотребление алкоголем. Это так называемые физиологические причины. К ним же относится слишком тесная обувь, долгое стояние, или сидение нога на ногу. «При длительном воздействии провоцирующих факторов развивается варикозная болезнь вен», - предупреждает директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, профессор, академик РАН Оксана Драпкина.

К физиологическим причинам можно назвать и естественные гормональные колебания у женщин: например, ПМС – отеки возникают за 1-2 недели до менструации и исчезают с ее началом. Это может быть связано с колебаниями уровня женских половых гормонов, что замедляет выведение жидкости из организма. Небольшая отечность рук и ног может быть вариантом нормы во второй половине беременности.

К счастью, с такими отеками легко справиться: носить удобную обувь, есть меньше соленого и сладкого, пить достаточно воды. Помогут массаж стоп, прохладные ванночки, отдых с приподнятыми ногами (все это, кстати, эффективно и при ПМС, и при беременности).

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОТЕКИ – СИМПТОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Но есть серьезные заболевания, которые сигналят о себе самыми разными отеками. Перечислим основные признаки, которые могут говорить о патологии.

1. Заболевания почек.

Отеки развиваются быстро, на лице, под глазами, на руках и ногах, как правило, с утра. Кожа становится рыхлой и бледной. При надавливании пальцем на отек, остается ямка, исчезающая не сразу.

Дополнительно могут беспокоить боли в пояснице, затруднения при мочеиспускании, уменьшение количества мочи, вялость и слабость.

2. Заболевания сердца.

Сердечные отеки развиваются медленно. Они появляются вечером, на стопах и лодыжках, по мере прогрессирования болезни поднимаются выше, до бедер и нижней части живота. Такие отеки плотные на ощупь, кожа прохладнее, чем другие участки тела, возможно появление специфического синюшного оттенка. При надавливании остается быстро исчезающая ямка.

Дополнительно бывает учащенное сердцебиение, одышка, быстрая утомляемость.

3. Осложнение у беременных - преэклампсия.

Проявляется как внезапный и сильный отек рук, ног и лица, часто в сочетании с сильной головной болью, изменением зрения, одышкой, тошнотой или болью в верхней части живота.

Требует немедленной госпитализации и экстренной помощи.

4. Заболевания печени.

Могут отекать стопы, голени, бедра. При этом жидкость скапливается в брюшной полости (асцит).

Дополнительно сопровождаются желтушностью кожи, покраснением ладоней и стоп, похудением и слабостью. У мужчин может развиться гинекомастия – увеличение грудных желез.

5. Заболевания вен (варикозная болезнь).

Венозные отеки односторонние, плотные, обычно стопу не затрагивают, образуются в районе икр. Чем дольше времени человек проводит на ногах — тем сильнее отеки.

Дополнительно сопровождаются усталостью и болью в икроножных мышцах.

На поздних стадиях через кожу просвечиваются расширенные вены. Варикозная болезнь опасна развитием тромбофлебита - воспаления вены с образованием внутри нее тромба. При тромбофлебите отек горячий, болезненный, с покраснением кожи.

6. Тяжелая аллергическая реакция.

Отек развивается на месте контакта с аллергеном, в тяжелых случаях распространяется по всему телу (отек Квинке). Он часто сочетается с крапивницей, зудом, покраснением кожи, осиплостью голоса. Отек Квинке – опасное состояние, требующее немедленной медицинской помощи.

7. Лимфатический отек (слоновость).

Такие отеки плотные, стойкие, чаще односторонние, не исчезают после отдыха. Со временем пораженная часть тела сильно увеличивается в объеме, кожа становится толстой, жесткой и ребристой.

Обычно является следствием операций по удалению злокачественных опухолей, реже – заражения паразитом филярией.

8. Воспалительные заболевания суставов (артриты).

Для них характерны покраснение и повышение температуры кожи над отечным суставом, ограничение подвижности, болезненность и скованность движений.

Дополнительно возможно повышение температуры и слабость.

9. Нарушение обмена веществ (голодные отеки).

Отеки проявляются на всем теле, особенно на животе.

Они развивается на фоне голодания, строгой веганской диеты или при нарушении всасывания питательных веществ при тяжелых заболеваниях. Выражение «пухнуть с голоду» - как раз про голодные отеки. Это происходит из-за недостаточного поступления или усвоения белка из пищи. При дефиците белка сосуды не могут удерживать жидкость, и она переходит в окружающие ткани.

10. Заболевания щитовидной железы.

Плотный отек (микседема) на лице, руках и стопах характерен для снижения функции щитовидной железы – гипотиреоза.

Дополнительно: медлительность, сонливость, ухудшение памяти, зябкость, редкий пульс, нарушения менструального цикла, снижение температуры тела.

«Нужно помнить, что отеки - это всего лишь симптом, а болезни, которые могут их вызвать, лечатся совершенно по-разному. Поэтому, если вы заметили у себя отеки, не уходящие после коррекции рациона и отдыха – обязательно сходите к врачу. И, конечно, не стоит заниматься самолечением!», - предупреждает Оксана Драпкина.