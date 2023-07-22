Жилье звезд в Юрмале: Кристина Орбакайте и Сергей Светлаков потеряли недвижимость, а Михаил Ефремов исправно платит «бешеную» коммуналку

У Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в Юрмале две квартиры Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В латвийской Юрмале у наших звезд полно недвижимости. Представители российского шоу-бизнеса начали скупать жилье в Юрмале в начале нулевых. 12 лет, начиная с 2002 года, там проводили музыкальный фестиваль «Новая волна», в том числе и поэтому курорт стал модным. Платили большие деньги, кто-то (как Михаил Ефремов) занимал, чтобы купить здесь приличный дом или апартаменты. Многие после покупки дорогостоящей недвижимости получили в Латвии вид на жительство – тогда для этого достаточно было купить жилье стоимостью выше 70 тысяч евро. Продать теперь это жилье выгодно сложно – спрос и цены упали. Сайт KP.RU узнал, кто сумел избавиться от квартир в Юрмале, а кто не собирается этого делать.

Эммануил Виторган на лето укатил на курорт

Дом Эммануила и Ирины Виторган Фото: Архив "КП"

83-летний народный артист Эммануил Виторган, его жена Ирина, их две маленькие дочки лето 2023 проводят в Юрмале. Здесь у них большой двухэтажный дом. На время каникул супруги наняли няню для детей (с проживанием) и помощницу по хозяйству (берут каждый год). У Ирины здесь большой огород, у супругов – много друзей, приезжает родня из разных стран. Много лет на лето семья из Москвы переезжает в Юрмалу. У Эммануила и Ирины есть вид на жительство в Латвии и израильские паспорта, потому проблем со въездом в Латвию у них нет.

Кристина Орбакайте, Сергей Светлаков, Ксения Собчак «потеряли» жилье

Сергей Светлаков продал дом в Латвии Фото: Архив "КП"

Артист Сергей Светлаков покупал участок, где построил двухэтажный дом – в районе Меллужи на берегу реки, в дачном поселке рядом с Юрмалой. Прошлым летом Сергей продал свою латвийскую недвижимость. Рыночная стоимость похожих домов в этом районе: 300 тысяч - 400 тысяч евро. Говорят, что продал со скидкой.

Певица Кристина Орбакайте еще несколько лет назад узнала, что близкий друг семьи артист Борис Моисеев завещал ей свою юрмальскую квартиру. О чем сам и сообщал. «Трешка» Бориса Моисеева площадью почти 100 квадратов обставлена мебелью на заказ из Европы. Стоит она около 200 тысяч евро, а располагается в известном доме – «Ривьера». Его построили на месте, где раньше был колхоз – производство рижских шпрот. После развала СССР завод закрыли и отдали местность под застройку. Моисеев умер в 2022 году. Через полгода оказалось, что согласно последнему завещанию, недвижимость артиста (включая квартиру в Юрмале) отходит его директору и другу, который долгие годы ухаживал за Моисеевым после инсульта – Сергею Гороху. Так Орбакайте осталась без очередной квартиры за границей.

Собчак и ее апартаменты, которые она уже продала Фото: Архив "КП"

Ксения Собчак в далеком 2009 году приглашала корреспондента «Комсомолки» на экскурсию по своим апартаментам в Юрмале в ЖК «АRISTO», который она рекламировала, за что и получила большую скидку при покупке. От этого жилья Собчак избавилась – продала несколько лет назад.

Квартира ради ВНЖ

Игорь Николаев с дочкой в квартире в Юрмале Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Часть артистов в нулевые скупали недвижимость в Латвии, еще и ради получения вида на жительство в Евросоюзе. Чтобы беспрепятственно ездить на зарубежный отдых и гастроли. Так размышлял композитор Игорь Николаев – сначала он приобрел квартиру на улице Мадонас в доме №5 (по соседству жилье Олега Газманова и Ларисы Долиной). Дом называют «янтарная резиденция». Цена квартиры площадью 100 кв м начинается от 400 тысяч евро. Затем Игорь Николаев решил, что эту квартиру оставит для гостей. А себе с женой и маленькой дочкой купил попросторнее: на проспекте Дзинтари, рядом с морем (100 метров). Квартира – двухэтажная с дорогим ремонтом, бассейном, пневматическим лифтом. К примеру, обивка стульев подобрана в тон картин Михаила Шемякина. Николаев второе лето не был замечен в Юрмале.

Приехать нельзя, а коммуналку – плати

Дом Михаила Ефремова Фото: Иван ВИСЛОВ

Михаил Ефремов отбывает срок в колонии за смертельное ДТП. А его жена Софья Кругликова оплачивает налог за недвижимость, которую когда-то купил Михаил за 200 тысяч евро. Находится жилье в центре Юрмалы на улице Дарзу (Садовой) – огромный участок земли и на нем стоит 2 дома. Ефремову доктора рекомендовали проводить здесь больше времени – тут целительный воздух для его астмы. За участком следят за вознаграждение его прежние владельцы.

Олегу Газманову давно запрещен въезд в Латвию из-за его патриотической позиции. Но певец продолжает платить коммуналку за юрмальскую квартиру: «Мне запрещена в Латвии любая финансовая деятельность. Потому и продать квартиру не могу, и заселить туда никого не могу». Газманов шутит: «Коммунальную плату исправно плачу… А когда все будет нормально, я с них все попрошу: еще и за моральный ущерб. А на эти деньги, наверное, виллу куплю… Самое обидное, что на кухне там осталась бутылка «Арманьяка» моего года рождения – 1951».

Несмотря на то, что артисты давно не были в своих квартирах в дорогих ЖК, коммуналку платят. Конечно, она зависит от площади жилья: но средняя цена за трешку: 400 – 600 евро за теплый месяц и 800 – 1000 евро за зимний месяц. Обслуживание квартиры в элитных ЖК дорогое - есть консьержи, управляющие, а у них ключи от каждой квартиры, так удаленно решаются бытовые вопросы.

Этот клубный дом называют «Морская волна». Здесь приобретали квартиры Геннадий Хазанов, Леонид Агутин, Артем Табаков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неподалеку от концертного зала «Дзинтари» в клубном доме «Jurmalas Vilnis» покупали квартиры Леонид Агутин, Артем Табаков, Геннадий Хазанов. Квартиры здесь самые дорогие – апартаменты площадью 90 квадратов продают за 700 тысяч евро.