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Звезды22 июля 2023 13:15

Жилье звезд в Юрмале: Кристина Орбакайте и Сергей Светлаков потеряли недвижимость, а Михаил Ефремов исправно платит «бешеную» коммуналку

Сайт KP.RU выяснил, кто из звезд лишился домов в Юрмале, а кто продолжает платить за жилье на курорте Латвии
Ирина ВИКТОРОВА
У Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в Юрмале две квартиры

У Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в Юрмале две квартиры

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В латвийской Юрмале у наших звезд полно недвижимости. Представители российского шоу-бизнеса начали скупать жилье в Юрмале в начале нулевых. 12 лет, начиная с 2002 года, там проводили музыкальный фестиваль «Новая волна», в том числе и поэтому курорт стал модным. Платили большие деньги, кто-то (как Михаил Ефремов) занимал, чтобы купить здесь приличный дом или апартаменты. Многие после покупки дорогостоящей недвижимости получили в Латвии вид на жительство – тогда для этого достаточно было купить жилье стоимостью выше 70 тысяч евро. Продать теперь это жилье выгодно сложно – спрос и цены упали. Сайт KP.RU узнал, кто сумел избавиться от квартир в Юрмале, а кто не собирается этого делать.

Эммануил Виторган на лето укатил на курорт

Дом Эммануила и Ирины Виторган

Дом Эммануила и Ирины Виторган

Фото: Архив "КП"

83-летний народный артист Эммануил Виторган, его жена Ирина, их две маленькие дочки лето 2023 проводят в Юрмале. Здесь у них большой двухэтажный дом. На время каникул супруги наняли няню для детей (с проживанием) и помощницу по хозяйству (берут каждый год). У Ирины здесь большой огород, у супругов – много друзей, приезжает родня из разных стран. Много лет на лето семья из Москвы переезжает в Юрмалу. У Эммануила и Ирины есть вид на жительство в Латвии и израильские паспорта, потому проблем со въездом в Латвию у них нет.

Кристина Орбакайте, Сергей Светлаков, Ксения Собчак «потеряли» жилье

Сергей Светлаков продал дом в Латвии

Сергей Светлаков продал дом в Латвии

Фото: Архив "КП"

Артист Сергей Светлаков покупал участок, где построил двухэтажный дом – в районе Меллужи на берегу реки, в дачном поселке рядом с Юрмалой. Прошлым летом Сергей продал свою латвийскую недвижимость. Рыночная стоимость похожих домов в этом районе: 300 тысяч - 400 тысяч евро. Говорят, что продал со скидкой.

Певица Кристина Орбакайте еще несколько лет назад узнала, что близкий друг семьи артист Борис Моисеев завещал ей свою юрмальскую квартиру. О чем сам и сообщал. «Трешка» Бориса Моисеева площадью почти 100 квадратов обставлена мебелью на заказ из Европы. Стоит она около 200 тысяч евро, а располагается в известном доме – «Ривьера». Его построили на месте, где раньше был колхоз – производство рижских шпрот. После развала СССР завод закрыли и отдали местность под застройку. Моисеев умер в 2022 году. Через полгода оказалось, что согласно последнему завещанию, недвижимость артиста (включая квартиру в Юрмале) отходит его директору и другу, который долгие годы ухаживал за Моисеевым после инсульта – Сергею Гороху. Так Орбакайте осталась без очередной квартиры за границей.

Собчак и ее апартаменты, которые она уже продала

Собчак и ее апартаменты, которые она уже продала

Фото: Архив "КП"

Ксения Собчак в далеком 2009 году приглашала корреспондента «Комсомолки» на экскурсию по своим апартаментам в Юрмале в ЖК «АRISTO», который она рекламировала, за что и получила большую скидку при покупке. От этого жилья Собчак избавилась – продала несколько лет назад.

Квартира ради ВНЖ

Игорь Николаев с дочкой в квартире в Юрмале

Игорь Николаев с дочкой в квартире в Юрмале

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Часть артистов в нулевые скупали недвижимость в Латвии, еще и ради получения вида на жительство в Евросоюзе. Чтобы беспрепятственно ездить на зарубежный отдых и гастроли. Так размышлял композитор Игорь Николаев – сначала он приобрел квартиру на улице Мадонас в доме №5 (по соседству жилье Олега Газманова и Ларисы Долиной). Дом называют «янтарная резиденция». Цена квартиры площадью 100 кв м начинается от 400 тысяч евро. Затем Игорь Николаев решил, что эту квартиру оставит для гостей. А себе с женой и маленькой дочкой купил попросторнее: на проспекте Дзинтари, рядом с морем (100 метров). Квартира – двухэтажная с дорогим ремонтом, бассейном, пневматическим лифтом. К примеру, обивка стульев подобрана в тон картин Михаила Шемякина. Николаев второе лето не был замечен в Юрмале.

Приехать нельзя, а коммуналку – плати

Дом Михаила Ефремова

Дом Михаила Ефремова

Фото: Иван ВИСЛОВ

Михаил Ефремов отбывает срок в колонии за смертельное ДТП. А его жена Софья Кругликова оплачивает налог за недвижимость, которую когда-то купил Михаил за 200 тысяч евро. Находится жилье в центре Юрмалы на улице Дарзу (Садовой) – огромный участок земли и на нем стоит 2 дома. Ефремову доктора рекомендовали проводить здесь больше времени – тут целительный воздух для его астмы. За участком следят за вознаграждение его прежние владельцы.

Олегу Газманову давно запрещен въезд в Латвию из-за его патриотической позиции. Но певец продолжает платить коммуналку за юрмальскую квартиру: «Мне запрещена в Латвии любая финансовая деятельность. Потому и продать квартиру не могу, и заселить туда никого не могу». Газманов шутит: «Коммунальную плату исправно плачу… А когда все будет нормально, я с них все попрошу: еще и за моральный ущерб. А на эти деньги, наверное, виллу куплю… Самое обидное, что на кухне там осталась бутылка «Арманьяка» моего года рождения – 1951».

Несмотря на то, что артисты давно не были в своих квартирах в дорогих ЖК, коммуналку платят. Конечно, она зависит от площади жилья: но средняя цена за трешку: 400 – 600 евро за теплый месяц и 800 – 1000 евро за зимний месяц. Обслуживание квартиры в элитных ЖК дорогое - есть консьержи, управляющие, а у них ключи от каждой квартиры, так удаленно решаются бытовые вопросы.

Этот клубный дом называют «Морская волна». Здесь приобретали квартиры Геннадий Хазанов, Леонид Агутин, Артем Табаков

Этот клубный дом называют «Морская волна». Здесь приобретали квартиры Геннадий Хазанов, Леонид Агутин, Артем Табаков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неподалеку от концертного зала «Дзинтари» в клубном доме «Jurmalas Vilnis» покупали квартиры Леонид Агутин, Артем Табаков, Геннадий Хазанов. Квартиры здесь самые дорогие – апартаменты площадью 90 квадратов продают за 700 тысяч евро.

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