«Нашел по объявлению»: Подмосковный особняк, который захватил мужчина с автоматом, продается за 1,2 млрд рублей

На месте работает спецназ СОБР. Фото: пресс-служба Росгвардии

Стала известна личность мужчина, который захватил заложников в особняке на территории элитного поселка на Новорижском шоссе. Как сообщалось ранее, после сигнала о проникновении в дом на участок приехали сотрудник ЧОП и участковый. Им навстречу вышел вооруженный автоматом мужчина - в балаклаве, камуфляжной форме и бронежилете. Угрожая оружием, он завел охранника и полицейского в дом, закрыл в одной из комнат, но мужчинам удалось сбежать через окно. На место прибыл спецназ СОБР Росгвардии Московской области. Переговоры ни к чему не привели. Мужчина отказался сложить оружие, открыл огонь по росгвардейцам из автомата и бросил несколько коктейлей Молотова.

- Бой идет уже четыре часа. Раненых со стороны силовиков нет, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По словам источника, личность забаррикадировавшегося в чужом особняке стрелка установлена. Его зовут Вячеслав Черненко. 35 лет. Прописан в Красноярске. По предварительным данным несколько дней назад приехал из Сибири в Москву.

Вячеславу Черненко 35 лет, он прописан в Красноярске. Фото: Телеграм Александра Хинштейна

- Мужчина кричит, что у него с собой целый арсенал оружия, - продолжает наш собеседник. - Во время переговоров заявил, что дом выбрал по объявлению о продаже в интернете.

За дом просят более 1 млрд рублей. Фото: OXE CAPITAL

По данным KP.RU, Черненко забрался в нежилой особняк через забор со стороны леса. Общая площадь трехэтажного дворца в классическом стиле - 2150 квадратных метров. Пять спален, бассейн, несколько санузлов, гостевой домик, домик охраны. Ко всему этому прилагается участок в 200 соток. Насколько известно, владельцы живут за границей. На продажу объект выставлен за 1 181 108 500 рублей.

В особняке есть бассейн. Фото: OXE CAPITAL

Источник сообщает, что часть дома горит - результат коктейлей Молотова, которые стрелок пытался швырнуть в силовиков. Несколько раз по нему применялись гранатометы.

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