Певица Слава о неудачной пластике у хирурга Киркорова: «Одна грудь выше, другая ниже. Это уродство!»

Певица Слава сразу после операции носила специальное белье Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

43-летняя певица Слава сообщила о неудачной пластической операции. Признаться артистка решила только сейчас. Почти год ушел на устранения нежелательных последствий хирургического вмешательства: переделывала операцию у другого доктора.

Певица Слава рассказала сразу после операции kp.ru, что долго настраивалась на пластику: «Если честно, то вплоть до дня операции и сразу после нее был безумный страх и сомнения: стоит ли? Решилась, спросив совета всех из моего окружения, а также настроившись самостоятельно. Сделала небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, еще и грудь подтянула». Певица мечтала вернуть такую фигуру, которая у нее была 15 лет назад: потому убрала лишний жир и заодно скорректировала форму груди.

Операцию Славе делал пластический хирург, который сделал новое тело Филиппу Киркорову Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Операцию Славе делал пластический хирург, который сделал новое тело Филиппу Киркорову. Спустя год после операции Слава решилась признаться, что все это время мучилась с последствиями: «Я выкладывала пост про Тимура Хайдарова, который мне сделал шикарную операцию по телу — он замечательно убрал мне животик, ножки, ручки, ножки, всё лишнее. Но очень большой вопрос был по поводу груди… Все остальное супер, но грудь - это ужас!»

На видео в социальных сетях артистка продемонстрировала шрамы на груди: «У меня и так была очень красивая грудь. Я просто хотела ее подтянуть чуть-чуть. После операции все было нормально. Когда я через месяц сняла лифчик – просто… (очень удивилась - Прим. Авт.) Во-первых: одна грудь выше, другая ниже, швы просто ужаснейшие. Сейчас я сделала операцию в европейском медицинском центре. Что было до и что сейчас - это небо и земля… Я за этот год переболела и пережила огромнейший стресс».

На видео артистка показала последствия операции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица сообщила, что рассказала о проблеме, так как чувствует ответственность перед подписчиками: «Я вам его (хирурга) посоветовала, и я решила сделать правильно - делать грудь у него не надо. Тимур, ты очень круто делаешь тело. Не делай, пожалуйста, грудь никому. Это уродство». Артистка добавила: «Я не единственная артистка, кто с этим столкнулся. Просто девочки стесняются об этом говорить…»

Хирург уже ответил Славе, сообщив, что провел операцию профессионально, а артистка сама не захотела у него исправлять последствия и пропускала визиты в клинику.

Специалист делал пластические операции многим богатым и знаменитым, среди них — Любовь Успенская, Ирина Дубцова, Дава, Инстасамка, Филипп Киркоров. Но как известно, любая пластическая операция может обернуться непредсказуемыми реакциями организма, последствиями или осложнениями