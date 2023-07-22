Вячеславу Черненко из Красноярска было 35 лет. Фото: Телеграм Александра Хинштейна

В Истре в элитном коттеджном поселке Шервуд произошло ЧП: вооруженный мужчина проник в частный дом, попытался взять в заложники правоохранители, а затем устроил стрельбу из автомата.

Захватившим частный коттедж в Истре оказался 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. Его личность раскрыл глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По словам политика, «стрелок» приехал в столичный регион недавно, а адрес особняка нашел по объявлению о продаже. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева добавила, что «налетчик в камуфляже» – психически нездоров.

В этот дом в элитном коттеджном поселке Шервуд проник вооруженный мужчина. Фото: OXE CAPITAL

Неадекватный мужчина бросал коктейли Молотова и не прекращал стрелять из автомата на протяжении пяти часов. Сотрудникам СОБР пришлось штурмовать дом, в котором забаррикадировался стрелок. Правоохранители ликвидировали злоумышленника. Убитых или раненых среди жителей поселка нет. По факту инцидента в ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.