«Бензин пошел на рекорд»: Что будет со стоимостью горючего в этом году

Производство всех видов топлива сейчас находится на максимальном уровне за всю историю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оптовые цены на бензин достигли максимальных значений за всю историю торгов на сырьевой бирже. 92-й в конце недели стоил более 64,5 тысячи рублей за тонну, а 95-й – почти 70 тысяч. Для сравнения, это на две трети больше, чем в начале года. Что происходит на сырьевом рынке? Подорожает ли теперь бензин на заправках? И чего ждать до конца года?

СПАСИБО ДЕМПФЕРУ ЗА ЭТО

Правда, такой рост биржевых котировок бензина пока почти не отразился на розничных ценах. По данным Росстата, с начала года цена горючего на АЗС прибавила лишь три с половиной процента. Это чуть выше общей инфляции. Но радоваться не приходится. С мая динамика нарастающая. За июнь топливо прибавило больше процента. А за первую половину июля – еще плюс процент.

При этом цены выросли бы еще сильнее. Если бы не так называемый «демпфер». Грубо говоря, это субсидия, которую платит государство нефтепереработчикам за то, что они поставляют бензин и дизтопливо на внутренний рынок, а не отправляют его массово на экспорт. Этот налоговый инструмент в Минфине внедрили специально, чтобы резкие колебания оптовой цены на топливо не сильно влияли на розничный рынок. Но такой сильный рост не мог не оставить следа на АЗС.

Примечательно, что производство всех видов топлива сейчас находится на максимальном уровне за всю историю. Да и нефти внутри страны сейчас должно оставаться больше, чем нужно. Экспорт мы сами себе недавно сократили – на 500 тысяч баррелей в сутки. А значит, цены на конечную продукцию переработки нефти не должны так резко расти. Тогда в чем же причина такого резкого подорожания? Их несколько.

ТРИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ РОСТА

Во-первых, повлияло падение курса рубля. С начала года он подешевел примерно на треть. А баррель нефти, наоборот, подорожал. Но дело не в том, что подорожало сырье – оно в структуре себестоимости бензина играет не очень серьезную роль. А в том, что из-за этого поставлять нефть и бензин за рубеж стало не просто выгодно, а очень выгодно. И субсидия, тот самый демпфер от государства, разницу между ценами здесь и там компенсировать уже не в состоянии.

Вторая причина - сезонный спрос. Путешествовать на автомобиле многие предпочитают в теплое время года. А на этот раз востребованность личного транспорта стала еще выше. Самолеты на многие южные курорты не летают. А на поезда билетов зачастую не купить. Вот и приходится добираться на собственном авто. Зарубежный отдых тоже стал в разы дороже. А по некоторым направлениям и просто невозможен. Так что большая часть граждан переключилась на внутренний туризм. И это дополнительный фактор роста спроса на горючее.

И в-третьих, техническая причина. Как правило, весной и летом нефтеперерабатывающие заводы уходят на профилактику. Они поочередно закрываются на две-три недели, чтобы провести плановые ремонты и обслуживание. Это создает дополнительный дефицит топлива, который в итоге отражается на ценах.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Бюджету такой дисбаланс в целом выгоден. Нефтяные компании теперь зарабатывают на 15 - 20 тысяч рублей с каждой тонны больше. Платят с этого налоги внутри страны и экспортные пошлины. В казну поступает больше денег. Тем не менее бензин является социально значимым товаром. Поэтому здесь действует множество сдержек и противовесов.

Как считают эксперты, во-первых, после сентября проблема может разрешиться сама собой. Сезонный спрос схлынет, плановые ремонты завершатся. И тогда на рынке наступит коррекция. Во-вторых, если же цена будет расти и дальше, тогда государство будет применять определенные рычаги воздействия. Об этом в пятницу заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, дефицита бензина в стране нет. А правительству главное сейчас - сохранить баланс. Чтобы чуть больше заработать на экспорте и при этом не допустить слишком высокого роста цен на топливо внутри страны.

По мнению профильных экспертов, до конца года оптовая стоимость бензина может увеличиться еще на 10 – 15%. И часть этого повышения отразится и на рознице. Да, скорее всего, цена на бензин в этом году вырастет быстрее официальной инфляции. Но вряд ли прибавит больше 10%. Напомним, по недавнему прогнозу ЦБ, цены в стране в этом году в среднем вырастут на 5 – 6,5%.

Из чего состоит себестоимость бензина - по данным Росстата

Налоги и акцизы 69%

Стоимость сырья (нефти) 12%

Производство, доставка и накрутка 19%