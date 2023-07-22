"Заговорите о солнце, и вы увидите его лучи": Филипп Киркоров отреагировал на очередные санкции Запада

Певец Филипп Киркоров выразил реакцию на санкции в оригинальном жанре Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

22 июля Ивану Охлобыстину исполнилось 57 лет. Накануне актера, сценариста и режиссера Охлобыстина внесли в очередной санкционный список. Канада расширила список антироссийских санкций: под ограничения попали 39 физических и 25 юридических лиц из России – так говорится в заявлении правительства Канады. Есть в новом списке и артисты: SHAMAN, Филипп Киркоров, Тимати, Валерия и ее муж Иосиф Пригожин, Юлия Чичерина, Никита Михалков, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Зара, Александр Скляр, Дмитрий Харатьян и многие другие.

Иван Охлобыстин отреагировал на эту новость к 57-летию в своем телеграм-канале: «Цифра не ахти какая - во всех смыслах. Но правительство Канады уже поздравило. И внесло в санкционные списки вместе с Михалковым, Чичериной, Пиотровским, а также Филиппом Киркоровым и Иосифом Пригожиным. За что страдают последние два, вообще не понятно. Но лес рубят, щепки летят. Все-равно спасибо правительству Канады за высокую оценку…»

Певец Филипп Киркоров выразил реакцию на санкции в оригинальном жанре: «Заговорите о солнце, и вы увидите его лучи - канадская пословица».

Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин: «Самый главный лозунг и формула - запрещать въезжать или выезжать, путешествовать. Как раз то, о чем гласит демократия: свобода передвижений, свобода мнения, свобода мысли. Я поздравляю такую «демократию» и ее представителей».

SHAMAN сообщил, что о таких мелочах даже не задумывается, так как дел полно. У певца большой тур. SHAMAN гастролирует без перерыва: «В рамках моего благотворительного тура по Новороссии, являющегося неотъемлемой частью обширной общероссийской гастрольной программы «Я русский», уже состоялись выступления в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне. И скоро обязательно будут еще!» А как раз в день введения санкций у артиста вышел клип на новую песню: «Документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника — все это легло в основу моего нового клипа «Мой бой».