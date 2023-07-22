Хирург Киркорова ответил на обвинения Успенской и Славы: «Вымогали крупную сумму денег!»

Филипп Киркоров и пластический хирург Тимур Хайдаров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В прошлом году Филипп Киркоров сделал пластику живота у пластического хирурга Тимура Хайдарова. Ранее специалист оперировал пресс Давы, уменьшал грудь Яне Рудковской и другим звездам. Все остались довольны операциями, жаловалась на врача только певица Люба Успенская.

- В эфире одного телеканала она (Успенская) показала попу и сказала это он (то есть я ) её сделал, - рассказывал о конфликте с Успенской в интервью Алене Жигаловой Хайдаров. - А потом в монтаже так нарезали выпуск, что смысл её слов, прямо скажем, сильно исказился. Получилось так, что как будто она осталась недовольна работой, хотя мы вместе обсуждали с ней качество итогового результата. На этом фоне мы-то и поругались и, если честно, с тех пор так и не общаемся.

Слава раскрыла подробности своей пластики Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А теперь к Успенской примкнула и 43-летняя певица Слава, которая год назад сделала у Хайдарова коррекцию подбородка, рук, спины и ног. Тогда артистка решила заодно и подтянуть бюст. Сейчас же певица призналась - она осталась недовольна коррекцией груди. По словам Славы, на бюсте остались жуткие рубцы, да и груди выглядели после операции странно-одна больше другой. Впрочем, как говорит артистка, другими операциями Хайдарова она довольна.

После жалобы Славы на операцию Хайдарова в соцсетях пластического хирурга атаковали хейтеры.

Врач не стал отмалчиваться, ответил на все обвинения.

Хайдарова в соцсетях атаковали хейтеры

- Каких звезд? Слава и Люба? Которые вымогали сначала крупную сумму денег! Сначала разберитесь во всем, потом делайте выводы, - написал в соцсетях хирург Хайдаров.

Так это или не так-сложно сказать. Но по словам врача, за время его практики не было ни одного суда, со всеми пациентками он решал вопросы полюбовно.