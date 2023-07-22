Герой спецоперации «Z» рядовой Федотов спас шесть сослуживцев

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Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…».

РАЗБИЛ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Младший сержант Иван Сухочев

«Заместитель командира взвода - командир отделения младший сержант Иван Сухочев выполнял задачу по обеспечению безопасности продвижения основных сил батальонной тактической группы в заданный район. Во время движения колонны Сухочев из дозорной машины обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, готовящих засаду на пути следования колонны. Иван мгновенно сориентировался, распределил огневые точки подчиненной группе и вступил в бой с противником. Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения Сухочевым вместе с подчиненными военнослужащими были подавлены огневые точки боевиков и уничтожена большая часть вражеской группы. Остальные националисты, встретив яростное сопротивление, бежали с поля боя. Мужественные и самоотверженные действия Ивана Сухочева позволили пресечь деятельность диверсионно-разведывательной группы в заданном районе и обеспечили безопасное продвижение колонны в пункт назначения».

ПОДСТРЕЛИЛ ВРАЖЕСКИЙ БЕСПИЛОТНИК Рядовой Максим Грунин

«Рядовой Максим Грунин в составе батальонной тактической группы выполнял задачи по прикрытию государственной границы. В ходе несения боевого дежурства на посту воздушного наблюдения опорного пункта взвода Грунин обнаружил в воздухе вражеский ударный беспилотный летательный аппарат, летящий на предельно малой высоте.

Доложив старшему на опорном пункте о приближающемся воздушном объекте противника, рядовой Грунин незамедлительно открыл по нему огонь из штатного стрелкового оружия. Подбитый вражеский коптер получил повреждения и, потеряв управление, упал на удалении от российских позиций, после чего сдетонировал.

Мужественные и профессиональные действия рядового Максима Грунина позволили не допустить атаку на позиции».

СПАС ШЕСТЬ СОСЛУЖИВЦЕВ

Рядовой Василий Федотов

«Фельдшер мотострелковой роты рядовой Василий Федотов действуя в составе подразделения мотострелков выполнял задачи по оказанию медицинской помощи раненым бойцам и командирам. Подразделения украинских националистов, стремясь отбить утраченные позиции, неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции российских военнослужащих. В одном из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Василий, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь шести раненым российским военнослужащим, после чего вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место. После боя рядовой Федотов, погрузив раненых на автомобиль, оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия рядового Василия Федотова позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим».