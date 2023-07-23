Маяковский и Баста - каким получился самый ожидаемый спектакль сезона

В «Маяковском» занята команда пластичных, поющих и лихо танцующих молодых артистов «Ленкома» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Официальная премьера музыкальной драмы запланирована на 8 сентября.

Интерес к дебюту на ленкомовской сцене Алексея Франдетти, назначенного год назад главным режиссером театра, был огромным. О том, что к 130-летию Маяковского он будет ставить спектакль в стиле хип-хоп, Алексей объявил год назад. Скептики тогда ухмыльнулись: хип-хоп в драматическом театре?! Но ленкомовцев этим не напугаешь. Вот уже больше 40 лет главный хит этого театра - рок-опера «Юнона и Авось», поставленная режиссером Марком Захаровым на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского.

Сейчас – другое время и другие авторы. У музыкальной драмы «Маяковский» их несколько. За музыку и стихи отвечали рэпер Баста и его команда Gazgolder. Пьесу написала драматург Ника Симонова. По мнению Алексея Франдетти, музыка и энергия Басты рифмуется со стихами Маяковского как ни что другое. Яркие декорации в стиле художников-авангардистов сделал сценограф Вячеслав Окунев. За такие же авангардные, с асимметричным кроем костюмы – их более сотни – отвечали художники Анастасия Пугашкина, Екатерина Гутковская. Любимую женщину Маяковского – Лилю Брик – они нарядили в не выходящий из моды деним. Артистов ансамбля одели в костюмы в стиле хип – хоп, расцветкой напоминающие живопись Кандинского.

Перед началом спектакля Франдетти обратился к публике: «Спектакль рождается только на зрителях. Если вы захотите плакать - плачьте, если захотите крикнуть: «Володя (Маяковский), я тебя люблю!», - кричите. Можно светить экранами и фонариками телефонов как на рок-концерте. И чепчики в воздух бросать тоже можно. Не сдерживайте эмоций!».

Фото: предоставлено пресс-службой театра «Ленком»

Эмоции родились в первые же минуты действия, когда зрительный зал обволокло густым искусственным дымом, а в глаза резко ударили софиты. Так по теории Большого взрыва родилась вселенная Маяковского. И хотя зрителей предупредили: в спектакле используются яркие световые вспышки, высокочастотные мерцания и громкие звуковые эффекты, всё-таки было неожиданно. Спасибо, художнику по свету Ивану Виноградову.

В «Маяковском» занята команда пластичных, поющих и лихо танцующих молодых артистов «Ленкома». Они появляются с первой сцены рождения поэта, когда исполняют композицию: «Это был непростительно высокий полет…» и до финального выстрела, оборвавшего жизнь Маяковского. Артисты ансамбля (так они обозначены в программке) читают рэп, поют, исполняют хип-хоп. Есть среди них свои лидеры – Кирилл Русин, но и все другие танцующие очень хороши. Без них спектакль не получился бы. На мой взгляд, это лучшее в «Маяковском» .

Хотя, как утверждает Франдетти, главной звездой всё-таки остается сам поэт. На него сделана ставка. Маяковского играют в разных составах высоченные и фактурные Станислав Тикунов и Игорь Коняхин.

В постановке заняты и звёзды «Ленкома»: Иван Агапов, Любовь Матюшина, Виктор Раков, Елена Шанина, Станислав Беляев, Сергей Пиотровский… Они тоже читают рэп. Кто-то более уверенно, кто-то трогательно, но все стараются.

Авторы спектакля с музыкой прошлись по биографии поэта. Рассказали о том, чем жил Маяковский понятным молодежи языком, превращая факты его биографии в танцевально-музыкальный дивертисмент.

Вот начало романа Маяковского и Эльзы Триоле (младшей сестрой Лили Брик), которая привела молодого, ещё неизвестного поэта в гости к Брикам. Далее - любовный треугольник - Маяковский - Лиля и Осип Брики. Ясное дело, это центральная тема спектакля. На роль красавицы Лили – три состава актрис: Анна Зайкова, Зинаида Дианова, Наталья Инькова. Потом – о сложных отношениях Маяковского и Лили на фоне исторического и литературно-художественного контекста: революция, футуристические скандалы, неприятие критиков…

Корней Чуковский (он автор не только «Мухи-цокотухи», но ещё известный литературный критик) в исполнении Ивана Агапова рецензирует «Облако в штанах» Маяковского: «Ну что же у вас, батенька, постоянные «каки»?»: мужчины, залежанные, как больница, и женщины, истрепанные, как пословица…

Батл между футуристом Маяковским и имажинистом Есениным (Дмитрий Никонов). «Наступило время языка улиц и соцзаказа», - объявляет Осип Брик, которого очень симпатично играет Александр Горелов. Лиля лепит из Маяковского «икону стиля»: Маяковский – два метра стиля.

Как и бывает на концерте после каждой сцены (номера) - аплодисменты зрительного зала.

И наконец, трагической развязке, когда в унисон поют хит Басты «Сансара» ты слышишь: «Тысячи меня до меня…» — и народные артисты, и ансамбль, и публика.

Как и обещал Франдетти, в финале зрители включили мобильные телефоны и, как на рок-концерте, стали раскачивать экранами в такт музыке…

Послевкусие от спектакля «Маяковский» в «Ленкоме» сложное. Наверняка, найдутся его жёсткие критики. Но молодому зрителю, думается мне, спектакль понравится. И они в конце представления скажут: Вау! А уж если, вернувшись домой, прочитают стихи Маяковского, значит, со своей задачей Алексей Франдетти справился.