Стала известна судьба «Модного приговора»: Надежды Бабкиной и Александра Васильева не будет в эфире

Контракт с ведущими «Модного приговора» Васильевым, Бабкиной, Хромченко закончился в 2022 году и не был продлен. Больше в таком составе мы их не увидим. Фото: телеграм-канал Надежды Бабкиной

Программа «Модный приговор» отмечает 16-й день рождения. Последний выпуск вышел на Первом канале 16 месяцев назад. Сайт KP.RU узнал, когда ждать «Модный приговор» в телевизионном эфире.

В конце июля у «Модного приговора» день рождения. 16 лет передача выходила в обед по будням: домохозяйки и пенсионеры наблюдали за женским преображением. Героинь переодевали, меняли их стиль, добавляли парочку новых вещей в гардероб и давали советы. Ведущие – Александр Васильев, обвинитель героини Эвелина Хромченко, а также подменяли друг друга защитники Надежда Бабкина и Юлия Барановская.

Из четырех ведущих только Юлия Барановская – штатный сотрудник Первого канала. У Васильева, Бабкиной, Хромченко были годовые контракты на работу в программе, которые каждый раз продлевались. В конце декабря 2022 года данные контракты закончились и их не продлили. С начала СВО место развлекательных программ на Первом канале в будни заняли актуальные общественно-политические, социальные, аналитические и новостные программы. На них большой спрос и интерес в обществе.

После того, как приняли решение в августе 2023 года вернуть на Первый канал шоу «Давай поженимся» появились слухи – «Модный приговор» тоже возобновят.

О судьбе «Модного приговора» сайту kp.ru рассказал экс-сотрудник канала: «Слухи о возобновлении «Модного приговора» появились из-за того, что производитель тот же, что у «Давай поженимся». Но «женилки» возвращают с нужным посылом - на программе теперь исключительно истории тех, кто хочет создать семью, найти жену или мужа: меньше стеба, больше полезного дела. «Модный приговор» не возвращают».

Программа переодеваний выходила на Первом по будням. Хотя обычно подобные форматы на других каналах идут раз в неделю. Социальный посыл к модному ток-шоу найти тоже можно, было бы желание. Тогда правда придется переделывать формат, хотя «Модный приговор» и так смотрелся как пережиток телевизионного прошлого. Формат требует обновления. Если проект и будут возвращать, то не в 2023 году, а в отдаленном будущем. И уже с новыми ведущими. Хотя, может быть, к тому времени Надежда Бабкина уже и завершит работу на телеканале НТВ, где она с 2023 года ведет еще и шоу «Модный vs Народный». Передача у Бабкиной очень похожа форматом на «Модный приговор». Поэтому пока Надежде Георгиевне закрыта дорога на «Модный приговор»: это неписанные корпоративные правила у телевизионщиков. Что касается Александра Васильева, то ему дорога на федеральные каналы закрыта из-за антипатриотичных высказываний год назад. Да и зрители Васильева не примут: к примеру, в группе фанатов «Модного приговора» «ВКонтакте» пишут об Александре так: «Не вздумайте возвращать предателя!»

Официальная версия – проект «Модный приговор» не закрыт, а временно приостановлен или как еще любят говорить телевизионщики «в отпуске». Хотя команда ток-шоу о моде давно уже трудится на других проектах. Наиболее реальной кажется перспектива возращения «Модного приговора» не раньше чем через год с обновленным форматом, не только с развлекательным, но и с более значимым посылом, с обновленным списком ведущих во главе с Юлией Барановской.