Американские военные почти 60 лет прятали то, что нашли под толщей льда Гренландии

1966 год: американские военные ученые извлекают керны из скважины, пробуренной во льду Гренландии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Результаты обнародованных на днях исследований свидетельствуют: примерно 400 000 лет назад растаял весь лед Гренландии – совсем недавно в геологической истории. И это страшно. Как минимум тревожно. Потому что столь масштабная климатическая катастрофа, случившаяся в глубокой древности по каким-то естественным причинам, может повториться в ближайшем будущим. Уже по вине людей. И Гренландия снова освободится ото льда. Он ведь сейчас активно тает в результате глобального потепления.

Нынешняя средняя температура на Земле уже выше той, при которой все 1,7 миллиона квадратных километров льда самого большого в мире острова стекли в мировой океан, подняв его уровень на 7 метров. Тогда – в глубокой древности – это ни на кого особенно не повлияло. Наших обезьяноподобных предков было очень мало. Сейчас в опасности окажутся сотни миллионов человек, живущих в прибрежных районах.

Крупнейший остров в мире сейчас покрыт льдом, а когда-то зеленел, как Сибирь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По секрету от СССР

Немного истории – без нее никак. В середине прошлого века в Пентагоне родилась «плодотворная дебютная» идея: построить подо льдом Гренландии военную базу и припрятать там ядерное оружие - так, чтобы в СССР его не обнаружили. В 1959 году специалисты из U.S. Army Corps of Engineers начали ее реализовывать в рамках совершенно секретного проекта «Ледяной червь» (Project Iceworm).

У проекта было прикрытие – на льду оборудовали исследовательскую базу - Camp Century. Вроде тех, которые работают в Антарктиде.

В 1966 году армейские ученые извлекли из скважины, пробуренной на глубину 1368 метров, 14-метровый керн. И увидели, что его последние 3, 44 метра представляли собой почву. То есть, скважина «прошила» ледяной покров Гренландии насквозь и чуть углубилась под него.

В процесс бурения выяснилось, что гренландский лед, не смотря на его толщину, не годится для того, чтобы устроить в нем склад ядерного оружия – нестабилен. От «Ледяного червя» отказались. Вроде бы…

Керн отправили в морозильник, снабдили табличкой с надписью «Camp Century sub ice». И почему-то забыли – и вообще, и в научном смысле.

Гренландский лед бурили в нескольких местах, заодно определяя его толщину.

Зеленая, зеленая трава

Образцы на удивление сохранились – целыми и невредимыми, в замороженном виде. Их случайно нашли в 2017 году.

В 2018-2019 годах секретное наследие Пентагона – эдакие воспоминания о будущем - с энтузиазмом исследовали ученые международной команды, которыми руководили Эндрю Крист (Andrew Christ) и Поль Бирман (Paul Bierman) из Университета Вермонта (University of Vermont). Участвовали представители NASА и коллеги из Университета Копенгагена (University of Copenhagen), где, в итоге, оказался керн спустя 55 лет.

Свой первый отчет ученые обнародовали подозрительно поздно - лишь в 2021 году. Предъявили образцы почвы. А главное - останки растений, которые в ней обнаружили: листики, травка, веточки, мох.

- Растения выглядели так, будто бы погибли вчера, - восторженно отзывался о находках Эндрю Крист, называя керн капсулой времени.

Растения, обнаруженные в образцах, собранных подо льдом на северо-западе Гренландии.

Надо понимать, что растения росли на поверхности, под солнцем. То есть, местность, на которой находилась скважина, была открыта. Об этом объективно свидетельствовали и обнаруженные в образцах почвы изотопы алюминия и бериллия, которые образуются только под действием солнечного света.

- Растения были еще живы примерно миллион лет назад, - считали ученые два года назад. Ныне они внесли существенные уточнения после того, как применили новый метод датирования – так называемый люминесцентный. Он позволил предельно точно определить, когда в последний раз почва «видела» свет.

Теперь те же исследователи утверждают: Гренландия лишилась льда позже, чем они думали - около 400 тысяч лет назад. «Простояла» без него 16 тысяч лет, успела обзавестись хвойными и лиственничными лесами – бореальными, выражаясь научным языком, а потом снова заледенела.

Керны с растениями были добыты из скважины, проделанной на северо-западной части острова. Если там лед растаял, то на юге и подавно.

Талая вода утекает с острова бурными потоками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ныне Гренландия опять тает – талые воды текут бурными рекам. Местный ледяной покров оказался гораздо более чувствительным к повышению температуры, чем принято было считать.

Ученые давно пугают, что льда вообще может на остаться - нигде. «Стекут» в мировой океан еще и Арктика с Антарктикой. И тогда его уровень поднимется просто катастрофически - аж на 70 метров. Многих затопит. Нас, кстати, меньше всего.

Как будет выглядеть залитые водой континенты? Это в свое время изобразил National Geographic, создав серию после «потопных карт». Смотрите их в нашем материале.