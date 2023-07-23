Накануне гибели военкор Ростилав Журавлев вместе с мамой справил день рождения на Донбассе

В субботу, 22 июля, в зоне проведения Специальной военной операции (СВО) погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев Фото: из социальной сети

…- Геннадий Андреевич, мы знаем, что нашу Родину сейчас на передовой СВО защищают люди разных политических взглядов, партийной принадлежности, вероисповедания, вы много раз об этом сами говорили. В субботу погиб смертью храбрых наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. И я еще вчера узнал, что он был членом Компартии России и его мама - Людмила Журавлева - тоже состоит в ваших рядах. Хотелось бы, конечно, и ваши слова услышать об этом мужественном парне.

- Фашистско-бандеровский режим не щадит никого.

Обстреляли кассетными боеприпасами группу журналистов.

Погиб наш друг и товарищ Ростислав Журавлев, который многие годы защищал всех нас от нацистов и бандеровцев.

Хочу поклониться его светлой памяти, поблагодарить всех, кто был рядом и всегда помогал, защищал вместе с ним нашу страну, кто сегодня продолжает сражаться против этого вселенского зла.

Ростислав давно вступил в нашу партию.

Человек он светлый, грамотный, очень энергичный. Парень побывал на всех фронтах.

Его мать, Людмила Журавлева, сейчас помогает в Донецке нашим ребятам, распределяет гуманитарную помощь, которая пришла с нашим очередным конвоем, также делает все для того, чтобы обеспечить нашу Победу.

- Я правильно понял, что мама Ростислава, Людмила, занимается распределением гуманитарной помощи, которая доставляется непосредственно конвоями компартии России?

- Да, она сейчас в Донбассе. Мы всего отправили туда 114 конвоев, сейчас готовим 115-й.

Людмила Журавлева у нас партийный активист, много лет работает с нами…

Кстати, Ростислав несколько дней назад, вместе с матерью, отметил день своего рождения. Ему исполнилось всего 34 года.

- А вы с Ростиславом и с его мамой знакомы?

- Мы все хорошо знакомы, военкора Журавлева все знают.

На последнем пленуме ЦК КПРФ мы всех вспомнили, помянули, почтили.

Помогаем семьям погибших, поддерживаем, заботимся об их детях.

Ростислава сегодня (в воскресенье, 22 июля) отправят на родину, в Екатеринбург, там мы его похороним с почестями.

Он настоящий солдат, очень талантливый журналист, человек, который прошел все огни и воды. Довольно часто уходят из жизни наиболее сильные и мужественные и храбрые.

Должен вам сказать, что конфликт приобретает просто уродливые формы.

Что касается американцев и их современного либерального фашизма, то они просто ошалели и продолжают нагнетать истерию.

Но надо нам всем понять одну простую вещь. Что нас в этой схватке с мировым фашизмом может спасти всех только Победа. Чтобы добиваться Победы, надо быть максимально сплоченными, дружными, сильными, мужественными и достойными Памяти наших Героев - и прелых войн, Великой Отечественной, и нынешней - СВО.

Поэтому надо максимально сейчас отмобилизовать наши ресурсы, потому что спецоперация оголила все противоречия, все угрозы, которые бы рано или поздно, в любом случае бы нас «накрыли».

И это ощущает сегодня каждый наш человек.

Поэтому, надо утраивать силы в борьбе с этим злом. В противном случае конфликт достанет каждого.

Давайте поклонимся светлой памяти Ростислава и скажем себе – в этой схватке нас может спасти только Победа.

А для Победы надо быть, прежде всего, сплоченными.

Святая работа – защита страны от нацизма и фашизма.

- Конечно.

- Мы сейчас готовимся к 80-летию битвы на Курской дуге (ее ещё называют Орловско-Курской.)

Как раз в эти дни, к слову сказать, освобождали Орловскую область, мою родину, Волхов, где отец и мать учились…

5 августа будет день освобождения, и мы вместе с губернатором Орловщина Андреем Клычковым готовим там большие торжественные мероприятия.

Он, кстати, сам уже десяток раз побывал на передовой - в зоне СВО.

А недавно мы проводили там - в Орле - крупный экономический форум, и прямо с форума отправили большой конвой для поддержки наших ребят.

Я еще раз хочу пожелать всем мужества, доблести и героизма.

Нас спасет в этом случае только Победа. Это должен осознавать каждый.

- Спасибо Геннадий Андреевич, вам за интервью…