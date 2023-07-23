Российские фанаты фильма «Барби» придумали, как организовать премьеру фильма в стране

Фото: кадр из фильма "Барби"

В последние месяцы весь мир обсуждает только две кинопремьеры: «Оппенгеймер» и «Барби». Сыгравшая Барби австралийская актриса Марго Робби настолько была уверена в успехе, что наобещала продюсерам под 1 миллиард долларов (90 миллиардов рублей) прибыли. При этом профессиональные аналитики прогнозировали общую кассу двух фильмов в районе 260 миллионов долларов (23,5 миллиарда рублей), при этом, порядка 65% этой суммы за «Барби».

Фото: кадр из фильма "Барби"

Однако суперудачный старт обеих картин ставки повысил. Теперь, согласно новым прогнозам, в сумме картины могут заработать около 466 миллионов долларов (42 миллиарда рублей), порядка 300 миллионов долларов должна принести слащавая «Барби» (27 миллиардов рублей).

Разумеется, и российские зрители хотели бы увидеть картины, которые западные прокатчики запрещают везти в Россию. Да, через, скажем так, параллельный импорт в российские кинотеатры попадают «Аватар-2», «Трансформеры», «Флэш» и другие премьеры, но как быть с «Барби»?

Фото: кадр из фильма "Барби"

Кажется, выход прост. Как часто бывает с любимыми аудиторией сериалами, попавшую в сеть картину просто переозвучат наши актеры. Взяться за проект решила российская студия Red head sound — она дождется релиза «Барби» на торрентах, после чего организует сбор средств на реализацию фильма, а после выпустит его на экраны. Актриса дубляжа Татьяна Шитова, являющаяся официальным голосом Марго Робби в России, примет участие в проекте и озвучит Барби.

В свою очередь, диктор Михаил Тихонов, голосом которого в российских проектах говорит Гослинг, пока отказывается от комментариев по поводу своего участия в реализации картины в российском прокате.