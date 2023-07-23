Триллионы планет-изгоев мечутся по Галактике и готовы врезаться в Землю

Художественное изображение межзвездной планеты Фото: NASA

Мы привыкли думать, что планеты привязаны к своим звездам. Все не так, установили астрономы: триллионы планет мечутся по Галактике, оторванные и одинокие, их не видно, пока они не окажутся прямо под носом. У них нет четких орбит, нет надежного пути. Если не повезет, разнесут Землю на мелкие кусочки. Статья об этом опубликована в авторитетнейшем журнале The Astronomical Journal. В мире науки считается: если что-то печатает этот журнал, точно правда и все доказано.

ЭЙНШТЕЙН НАМ В ПОМОЩЬ

Заметить такие планеты практически невозможно. Планеты светят отраженным светом своей звезды. Если звезды нет, ее не видно. Как тогда рассмотреть?

Первое, что приходит в голову: пусть она закроет собой звезду! Была звезда, и вдруг пропала, потом опять появилась. В реальности такие события происходят крайне редко. Ведь планета крошечная, и находится далеко. Астрономы используют этот метод, но только для наблюдений астероидов, давно известных планеток в пределах нашей Солнечной системы. Несколько раз такое событие случилось наблюдать и мне. Как правило, ученые точно знают, какая звезда пропадет, на сколько, и где на Земле будет видно такое «затмение». Тебе остается сесть у телескопа и смотреть – в нужное время и в нужном месте. Явление завораживает, но к нашей теме отношения не имеет.

А как тогда? Эйнштейн на помощь! Его теория относительности говорит, что каждый объект (мое и ваше тело, чашка на столе, неважно, что) искажает пространство-время вокруг себя. Планеты, конечно, искажают больше. Как это выглядит? Свет распространяется по пространству. Если пространство искажено, искажен и свет. Эйнштейн доказывал это с самого начала, и уже в 1919 году такие искажения нашли экспериментально – после чего все в теорию относительности и уверовали.

В нашем случае невидимые планеты деформируют звездный фон позади себя. Не обязательно их физически закрывать от земного наблюдателя. Звезды остаются на своих местах, но как бы расплываются.

Эти тонкие эффекты наблюдали 10 лет, и вот – опубликован результат.

ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ

Самое поразительное – эти блуждающие планеты примерно размером с Землю. Те, что крупнее, как правило, остаются у своих звезд. А небольшие, с Землю, могут и улететь. И улетают.

А мы-то, когда стали видеть планеты у других звезд, все удивлялись: почему попадаются только большие? Наверное, мелких не замечаем, не можем пока. Отчасти так и есть. Но теперь понятна и другая причина: многие разлетелись.

Согласно исследованию, в Галактике в 20 раз больше планет-изгоев, чем звезд. Количество звезд мы знаем. Таким образом, хотя точное количество изгоев пока неизвестно, их – триллионы.

Это чудо, что Земля не улетела от Солнца! Судя по другим звездным системам, планеты вроде Земли имеют шансы удержаться, если они очень близки к своей звезде. Но звезда все там выжигает. Вот почему там и жизни нет. Земля все-таки уникальна.

Но – если триллионы, где они? Почему на небе не блистают иные планеты, из иных миров? А это как сказать.

ИЩЕМ В АРХИВАХ

Когда я услышал эту новость, первой мыслью было: стоп. Астрономы прошлого, в XVII-XIX веках, часто видели загадочные планеты, которые потом исчезали. Ну и считалось, что это ошибки какие-то. Приборы слабые, фотографию еще не изобрели. Но на самом деле и приборы уже делали хорошие, а главное – астрономы, поскольку приборов не было, удивительно ловко изощряли свои глаза, и были очень зоркими. Их наблюдениям можно верить!

Только несколько фактов.

В 1672 году великий астроном Кассини заметил нечто возле Венеры. Он решил, что это ее спутник (у Венеры нет спутников), и назвал тело планетой Нейт. До 1770 года объект наблюдали 30 раз. Точки должны были быть расставлены в 1761 году, когда Венера проецировалась на диск Солнца. С нею мы должны были заметить и тень планеты Нейт. Но ничего не было. Нейт был огромен, около четверти самой Венеры (а размер Венеры в точности, как у Земли). Получается, Венера захватила что-то, покрутила и отпустила.

В 1859 году непревзойденный математик Леверье получил письмо от любителя астрономии: видел на фоне Солнца тень планеты. Леверье тут же вычислил орбиту, оказалось, тело кружится вокруг Солнца с периодом всего 19 дней, то есть ближе Меркурия. Объект назвали планета Вулкан. В 1875 году Вулкан даже сфотографировали, но он уже изменил орбиту и его период был 38 дней. Вулкан видели еще несколько раз, но в конце XIX века он куда-то делся.

В 1846 году два наблюдателя независимо заявили, что у Земли появилась вторая Луна. Ее назвали Кляйнхен (по-немецки, Крошечная), ее видели десятки астрономов, а как-то в Гренландии объект сиял ярче самой Луны; и она даже попала в роман Жюля Верна «Из пушки на Луну». А потом? Исчезла.

Исчезнувшие впоследствии спутники видели у Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна – да, получается, у всех! И даже у Меркурия: в 1974 году аппарат Маринер-10, приблизившись к Меркурию, попал под жесткий ультрафиолет, который явно шел от некого, близкого к Меркурию, тела. Сфотографировать его тогда не удалось, а теперь его нет.

Теперь мы понимаем: все это были планеты-изгои, ненадолго захваченные нашей системой.

ЧЕМ ЧРЕВАТО

Практика показывает: особо ничем. Планета-изгой гостит недолго, и не норовит врезаться в Землю или в ту же Венеру. Ясно, что вторая Луна у Земли в конце XIX века была, но – пронесло. Конечно, если не повезет, врежется, но разве в нас не может угодить астероид? Конечно, может. Изгои повышают метеорную опасность, но – выживали как-то раньше, выживем и теперь.

Намного интереснее: а что, если на таких изгоях – следы погибших цивилизаций? Вот такое вполне возможно! И очень вероятно, что именно там мы найдем первые свидетельства иных технологий.

КСТАТИ

Только что вышел отчет исследователей, которые говорят, что первыми найдут следы инопланетян не правительства, а корпорации. Илон Маск развернул бешеную активность, за ним подтянутся другие. Это означает, что земляне, завидев Иных, попытаются их покорить и колонизировать. Ведь цель капиталиста – урвать. Точно так же европейцы покоряли Америку, думая в первую очередь о бизнесе, а индейцев истребили. Но верно и обратное: с той стороны, видимо, тоже действуют коммерсанты. И мы – тоже можем оказаться объектом чьей-то экспансии.