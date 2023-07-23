В сериале про убийство Петра Столыпина сыграет отец Ивана Урганта

Режиссер ленты Алексей Андрианов. Фото: киностудия «Москино»

В исторических интерьерах северной столицы начались съемки нового сериала, посвященного событиям начала XX века. Конкретно — судьбе реформатора Петра Столыпина и его убийстве сыном киевского мещанина Богровым.

Режиссер ленты Алексей Андрианов («Грозный», «Годунов», «София») провел несколько съемочных смен на территории Эрмитажа — у знаменитых атлантов. Там, где нет пластиковых окон и кондиционеров, организовали антураж царской улицы, развесили таблички антикварных, книжных и молочных лавок, почты, точек розничной и оптовой торговли. Там же, судя по кадрам с площадки, снимали и один из терактов бомбометателей.

Судя по кадрам с площадки, снимали и один из терактов бомбометателей. Фото: киностудия «Москино»

Правда, пока еще непонятно, кто сыграет главную роль. Но кастинг-лист подсказывает, что это может быть Александр Устюгов. Режиссер «Столыпина» уже часто работал с этим артистом, они хорошо понимают друг друга, дело за малым — грим. Очевидно, для схожести с Петром Аркадьевичем довольно молодому Устюгову придется создавать специальную накладку на волосы.

Петр Аркадьевич Столыпин был великим человеком

— Петр Аркадьевич Столыпин был великим человеком, и для нас большая честь и ответственность постараться раскрыть масштаб его личности для самой широкой аудитории, — считает Андрианов. — Уверен, что наш проект получится не менее масштабным, и мы сможем создать достойный портрет Столыпина на фоне эпохи, переломной для российской истории.

Сюжет развивается с 1906 по 1911 годы — в промежуток, охвативший и революцию, и создание и роспуск первой Госдумы, и службу Столыпина в Саратовской губернии. Фото: киностудия «Москино»

Сюжет развивается с 1906 по 1911 годы — в промежуток, охвативший и революцию, и создание и роспуск первой Госдумы, и службу Столыпина в Саратовской губернии, потом на посту глав МВД и Совета министров и, конечно, убийство.

В проекте также заняты Стася Милославская, Александр Яценко, Екатерина Волкова, Борис Каморзин, Павел Трубинер, Алексей Морозов и Андрей Ургант. Фото: киностудия «Москино»

В проекте, кроме Устюгова, заняты также Стася Милославская, Александр Яценко, Екатерина Волкова, Борис Каморзин, Павел Трубинер, Алексей Морозов, а также Андрей Ургант, который в кино и сериалах появлялся только в прошлом году.

Сериал планируется к выходу на канале «Россия» в следующем телесезоне.