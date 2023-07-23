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Звезды23 июля 2023 13:20

Печальная судьба Моники Левински: Что случилось с виновницей скандала в Белом доме

23 июля празднует юбилей женщина, которая чуть не довела Америку до импичмента президента
Валентина ЛЬВОВА
Валентина ЛЬВОВА
Моника Левински едва не довела Билла Клинтона до импичмента.

Моника Левински едва не довела Билла Клинтона до импичмента.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрилин Монро в популярном фильме говорит: «Однажды ты просыпаешься и обнаруживаешь, что нет ни парня, ни саксофона. Осталась лишь пара старых носков и выдавленный тюбик зубной пасты». Именно с этой истиной пришлось столкнуться Монике Левински – барышне, которая думала, что ее любит Билл Клинтон.

Шел 1998 год. Барышня-брюнетка 23 лет от роду была стажеркой. Президент Билл Клинтон был президентом Биллом Клинтоном. И что-то у них было в Овальном кабинете, в Вашингтоне, после чего на платье осталось пятно. Почему Моника не постирала это платье сразу – вопрос. Вроде бы, была подруга, которая резко выступила против стирки. Мотивы подруги так и остались неясны, но все «бабские» переговоры с Моникой подружка потом обнародовала.

Президента далее трепали везде. За связь с подчиненной и за лжесвидетельство (он ведь утверждал, что ничего не было). Билл ведь искренне не считал, что было что-то, хотя бы отдаленно похожее на отношения. Наверное, он думал, что ласки - это не секс, а так, мелочи жизни. Ему искренне было плевать на Монику. Он сказал про нее: «эта женщина». Потом следовала комедия с Хилари, которая выступила на стороне супруга и завоевала симпатии избирателей сперва для мужа, а потом и для себя.

А Моника?

Моника, видимо, была слишком глупа, чтобы понять: не те секреты она выдает про Билла Клинтона. И не Мата Хари, и не Мэрилин Монро: никто. Стажерка. Улыбчивая, чуть полноватая, зачем-то дарит всем вокруг скандал. Только время для подобных скандалов еще не пришло.

Что случилось за четверть века с женщиной, которая зачем-то свидетельствовала против Клинтона? Нет работы, нет семьи, в душ ходит под присмотром матери, ибо у дамы – депрессия, вдруг с собой сделает что-то нехорошее. Прошла фотосессию в образе Мэрилин. Но, даже те, кто считает Мэрилин не очень хорошей актрисой, не могут не признать: у нее были лицо и мировая известность. Моника пришла с нуля и превратилась в ноль. В пародию, которая ныне то извиняется перед всей Америкой, то воюет со злобным интернетом и хейтерами, то жалуется, что на работу никто ее не берет. Мемуары пишет. Как ее затравили, рассказывает.

Казалось бы, ее минута славы как раз пришла сегодня: знаменитых продюсеров и актеров постоянно судят за сексуальные домогательства, женщины придумывают слова типа «авторка» и не разрешают открывать перед собой дверь, а Монике не так много лет, можно куда-нибудь триумфально примкнуть, лозунги повыкрикивать. Но нет: не берут. Веселая компания феминисток не заинтересована в Левински. Ну ладно, обманутые такими же стажерками жены: им любая секретарша – враг и потенциальная опасность, пусть сколько угодно извиняются или уверяют, что они – «не такие». А что с феминистками-то?

Возможно, имеет место элементарная брезгливость. Грязное платье на слушаниях, угроза импичмента довольно красивому элегантному дяде Биллу, и ради чего? Ради фарса и фразы, что Моника и Клинтон «обменивались подарками». Конечно, за идеи надо бороться, но если борьба настолько нелепа и ничем не одухотворена, то и победа не героическая ничуть. Роялистка Шарлотта Корде, убившая Марата в ванной (кстати, 27 июля исполняется 255 лет со дня ее рождения) осталась в истории Французской революции: и на изящных портретах, и в литературе. Образ мстительницы с ножом в руках был романтизирован, и гильотина в случае с Шарлоттой - тоже. Поступком девушки восхищались, жестокость в расчет не брали. А Моника Левински восхищения не вызывала ни у кого. Ее разоблачение Клинтона было до нелепости бесцельным. Вроде, образование получила, психологию изучала, семья была состоятельной. Но, видимо, психологию Моника изучала плохо: хуже рассчитать аудиторию невозможно. Так только дети ябедничают: «Ой, Томми меня за косички дергал! А еще он вчера описался в детском саду». И возникает чувство, когда морщишь нос: зачем нам эта информация?..

Эта тайна тайной и останется. Только удивляться не надо, что личная жизнь не складывается, что на работу не берут. Что только родители и волнуются. И только тогда, когда ты принимаешь душ.

КультураКультура: КУМИРЫ