Печальная судьба Моники Левински: Что случилось с виновницей скандала в Белом доме

Моника Левински едва не довела Билла Клинтона до импичмента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрилин Монро в популярном фильме говорит: «Однажды ты просыпаешься и обнаруживаешь, что нет ни парня, ни саксофона. Осталась лишь пара старых носков и выдавленный тюбик зубной пасты». Именно с этой истиной пришлось столкнуться Монике Левински – барышне, которая думала, что ее любит Билл Клинтон.

Шел 1998 год. Барышня-брюнетка 23 лет от роду была стажеркой. Президент Билл Клинтон был президентом Биллом Клинтоном. И что-то у них было в Овальном кабинете, в Вашингтоне, после чего на платье осталось пятно. Почему Моника не постирала это платье сразу – вопрос. Вроде бы, была подруга, которая резко выступила против стирки. Мотивы подруги так и остались неясны, но все «бабские» переговоры с Моникой подружка потом обнародовала.

Президента далее трепали везде. За связь с подчиненной и за лжесвидетельство (он ведь утверждал, что ничего не было). Билл ведь искренне не считал, что было что-то, хотя бы отдаленно похожее на отношения. Наверное, он думал, что ласки - это не секс, а так, мелочи жизни. Ему искренне было плевать на Монику. Он сказал про нее: «эта женщина». Потом следовала комедия с Хилари, которая выступила на стороне супруга и завоевала симпатии избирателей сперва для мужа, а потом и для себя.

А Моника?

Моника, видимо, была слишком глупа, чтобы понять: не те секреты она выдает про Билла Клинтона. И не Мата Хари, и не Мэрилин Монро: никто. Стажерка. Улыбчивая, чуть полноватая, зачем-то дарит всем вокруг скандал. Только время для подобных скандалов еще не пришло.

Что случилось за четверть века с женщиной, которая зачем-то свидетельствовала против Клинтона? Нет работы, нет семьи, в душ ходит под присмотром матери, ибо у дамы – депрессия, вдруг с собой сделает что-то нехорошее. Прошла фотосессию в образе Мэрилин. Но, даже те, кто считает Мэрилин не очень хорошей актрисой, не могут не признать: у нее были лицо и мировая известность. Моника пришла с нуля и превратилась в ноль. В пародию, которая ныне то извиняется перед всей Америкой, то воюет со злобным интернетом и хейтерами, то жалуется, что на работу никто ее не берет. Мемуары пишет. Как ее затравили, рассказывает.

Казалось бы, ее минута славы как раз пришла сегодня: знаменитых продюсеров и актеров постоянно судят за сексуальные домогательства, женщины придумывают слова типа «авторка» и не разрешают открывать перед собой дверь, а Монике не так много лет, можно куда-нибудь триумфально примкнуть, лозунги повыкрикивать. Но нет: не берут. Веселая компания феминисток не заинтересована в Левински. Ну ладно, обманутые такими же стажерками жены: им любая секретарша – враг и потенциальная опасность, пусть сколько угодно извиняются или уверяют, что они – «не такие». А что с феминистками-то?

Возможно, имеет место элементарная брезгливость. Грязное платье на слушаниях, угроза импичмента довольно красивому элегантному дяде Биллу, и ради чего? Ради фарса и фразы, что Моника и Клинтон «обменивались подарками». Конечно, за идеи надо бороться, но если борьба настолько нелепа и ничем не одухотворена, то и победа не героическая ничуть. Роялистка Шарлотта Корде, убившая Марата в ванной (кстати, 27 июля исполняется 255 лет со дня ее рождения) осталась в истории Французской революции: и на изящных портретах, и в литературе. Образ мстительницы с ножом в руках был романтизирован, и гильотина в случае с Шарлоттой - тоже. Поступком девушки восхищались, жестокость в расчет не брали. А Моника Левински восхищения не вызывала ни у кого. Ее разоблачение Клинтона было до нелепости бесцельным. Вроде, образование получила, психологию изучала, семья была состоятельной. Но, видимо, психологию Моника изучала плохо: хуже рассчитать аудиторию невозможно. Так только дети ябедничают: «Ой, Томми меня за косички дергал! А еще он вчера описался в детском саду». И возникает чувство, когда морщишь нос: зачем нам эта информация?..

Эта тайна тайной и останется. Только удивляться не надо, что личная жизнь не складывается, что на работу не берут. Что только родители и волнуются. И только тогда, когда ты принимаешь душ.