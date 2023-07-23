Ущерб от преступлений в России за полгода 2023 снизился на 40%

Раскрываемость убийств и покушений на убийство в нашей стране достигло максимума. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общий ущерб от различных преступных действий в нашей стране за первое полугодие 2023-го превысил 284 миллиарда рублей. Это на 40% ниже по сравнению с годом минувшим. В российском МВД отмечают, что четыре пятых ущерба относится к преступлениям, которые зафиксированы в городах и поселках городского типа.

По статистке МВД, сумма ущерба за первое полугодие 2023 года близка к аналогичному периоду 2021 года. Тогда он составил 222 млрд рублей. За первое полугодие 2022 года ущерб от преступлений превысил 490 млрд рублей.

По данным Министерства внутренних дел, число преступлений экономической направленности сократилось почти на 5 процентов. Выявили более 60 тысяч преступлений такой категории. Убытки превысили 150 млрд рублей. Что превысило половину ущерба от преступлений всех категорий.

Ранее представитель российского МВД Ирина Волк сообщала такие данные. Раскрываемость убийств и покушений на убийство в нашей стране достигло максимума. По данным представителя МВД, анализ состояния преступности в России показывает, что органы внутренних дел контролируют оперативную обстановку . И это — несмотря на «существенный некомплект личного состава».

Также за первое полугодие 2023 года в нашей стране зарегистрировали почти 1200 преступлений террористического характера. И более 730 преступлений экстремистской направленности.

1 193 преступления террористического характера зафиксированы за минувшие полгода. Уровень теропасности снизился почти на 10%. Пресечены 734 преступления экстремистской направленности. Это на 5,3% меньше, чем год назад.

В целом, по статистике МВД, за полгода в Российской Федерации зарегистрировано более 983 тысяч противоправных действий.