"Даже полосу обеспечения не смогли пройти": Почему наступление ВСУ провалилось и что будет дальше

Широко анонсированный контрнаступ так и не наступил. Фото: REUTERS

На Западе на все лады обсуждают неудачи Украины в летнем наступлении и находят удивительные оправдания для Киева. При том критические голоса звучат все громче — и в американской, и в европейской прессе, в том числе от военных экспертов, бывших полковников и генералов.

На «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили эту тему с политологом, членом Изборского клуба Владиславом Шурыгиным.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

- Есть оценка российского лидера - «контрнаступление провалилось». Уже окончательно?

- Это не его личный вывод. Он основывается на анализе военных экспертов и военных наблюдателей. Очевидно, что за 45 суток активных боевых действий, ввода в бой огромного количества войск, практически половины всех резервов, ВСУ не то, что пробить русскую оборону, а просто полосу обеспечения не смогли пройти.

- Но у Киева еще достаточное количество резервов?

- Да, но этих резервов уже недостаточно, чтобы решать стратегические задачи.

- Какие?

- Наступать эффективно на большую глубину.

- Тут Зеленский заявил, что, «мы приближаемся к моменту, когда соответствующие наступательные действия могут набрать обороты» — выдает желаемое за действительное?

- Думаю, никаких сил у ВСУ уже не осталось. Хотя резервы есть. С этими резервами можно проводить локальные атаки. Но стратегически - это уже невозможно. И Зеленский, который выступает в роли военного эксперта, - это клоун, который рассказывает о высшей математике.

«ГОЛ ПРЕСТИЖА»

- Мы от него слышали много «решительных заявлений».

- Еще весной он обещал в июле кормить рыбок с Ялтинской набережной. Всерьез рассматривать слова Зеленского – не очень уважать себя.

- В Киеве говорят, что они, наконец, прошли русские минные поля.

- Эти заявления других, такого же типа экспертов, о том, что Украина почти прошла минные поля - примерно то же самое. В головах у этих экспертов ощущение, что есть некие незыблемые минные поля. И, если ты эти поля преодолеваешь, то дальше - полная свобода.

- А это не так?

- Понять, что эти минные поля будут находиться и дальше, и между линиями обороны эти поля можно заново минировать, и на любом направлении превращать обычные поля в минные, никому в Киеве, видимо, в голову не приходит.

УКРАИНА В МОРОКЕ НЕВЕДЕНИЯ

- Был опрос на улицах Киева, где людей спрашивали, что они думают о действиях Украины, и большинство отвечали – мы все делаем правильно...

- Украина обладает неоспоримым свойством любой тоталитарной нацистской страны.

- Каким же?

- Абсолютное торжество пропаганды. Которая базируется на мощном репрессивном и агрессивном медиа-аппарате. Украинцы под мощнейшим прессом своей пропаганды. Они не знают о реальных потерях. Идет непрерывный промыв мозгов. Уверены, что тактика правильная и успешная. Никто уже не способен вспоминать о том, что, например, с сентября прошлого года ВСУ нигде ни на одном участке они не смогли продвинуться больше, чем на 2-3 километров. И никто не задумывается о том, почему уже некоторые бригады сменили по 3 комплекта своих составов.

- Украина – удивительная страна.

- Она под жесточайшим мороком пропаганды. И будет готова, потеряв даже половину своей армии, верить в то, что все идет в нужном русле. Тут они не отличаются от гитлеровской Германии образца конца 1944-го, когда фронт трещал, потери были огромные, постоянные окружения, но немцы свято верили, что гениальный фюрер найдет решение. И что все это временные трудности, а немецкая армия сильна, как никогда.

ВУНДЕРВАФФЕ НЕ СПАСЕТ

- Но вот придут истребители F-16 и другое оружие к концу года, и как полагают некоторые американские СМИ, находчивые украинцы победят?

- Западным элитам нужно обывателю западному объяснить, почему не получается никак. Идет переключение на «особенности» украинцев. Запад не способен дать оружия Киеву столько, чтобы переломить конфликт - этого оружия нет. Но он требует от Украины продолжать боевые действия против России в режиме нон-стоп. Чтобы Россия непрерывно сидела в напряжении.

- Вопрос «кто быстрее истощится?» сейчас главный на повестке дня?

- Байден признался, что Штаты отправляют Киеву кассетные боеприпасы, которыми накануне был убит русский журналист, так вот, эти кассетные боеприпасы отправляются потому, что, мол, нечего пока больше отправлять… И тут же ряд зарубежных изданий, как под копирку, выпустил статьи о том, что на Украине не просто коррупция, а там сложился черный рынок торговли оружием, которое поставлялось на Украину. И, мол, где это оружие, вертолеты и боеприпасы, никто не знает? А Пентагон стыдливо говорит, что не может это отслеживать. И вот сегодня появилась информация о том, что некая зарубежная пара организованно вывозила оружие с Украины. Они подстилают соломку с разными оправданиями грядущей неудачи.