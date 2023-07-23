Шоу-бизнес раскололся: Почему пока Лепс, SHAMAN и сотни артистов-патриотов поддерживают СВО, другие до сих пор отмалчиваются

Андрей Малахов приглашает героев СВО, их родных и в студию ежедневного ток-шоу «Малахов», и в проект выходного дня «Песни от всей души». Фото: канал «Россия».

SHAMAN установил очередной рекорд. Его клип на новую песню «Мой бой» всего за три дня набрал 2,5 млн. просмотров. SHAMAN сообщил: «Клип был снят в зоне проведения СВО в рамках моего благотворительного тура по городам Новороссии». Музыкантов, актеров, телеведущих и других известных людей, которые поддерживают СВО много – сотни знаменитостей и словом, и делом выражают свою патриотичную позицию. Но в то же время есть немало артистов с огромной аудиторией поклонников, которые отмалчиваются на самую актуальную и важную сегодня тему: при этом собирают концертные залы, ведут шоу на развлекательных каналах. Имеют право, но смогут ли и дальше молчать?

Музыканты, которые часто выступают для военнослужащих — Николай Расторгуев и SHAMAN. Фото: социальные сети

Политолог Дмитрий Раевский рассказал KP.RU, что отмалчиваются не только трусы: «Думаю, что «молчунам» было бы правильно проявлять патриотическую позицию своими песнями и поддержкой наших героев на фронте. Например, Григорий Лепс показал свою позицию. Всем известно как именно. Никита Джигурда недавно был на линии фронта у российских военных на Угледарском направлении. Назреет вопрос: те, кто молчат - для кого они молчат? Кому это нужно и выгодно? В принципе, если подумать, то ответ каждый найдет — плюс-минус очевидный. Патриотические песни и вектор на поддержу наших солдат и их семей в том числе своим талантом, естественно, необходимы. «Молчунам» может быть духа не хватает? Даже Ольга Бузова ездила на Донбасс – хотя неожиданно. Но помнят все».

Одни молчат, так как боятся потерять недвижимость, счета за границей, возможность зарубежных поездок, другие просто решили «жить как жили»... Музыканты по-разному поддерживают наших военнослужащих: Григорий Лепс, Олег и Родион Газмановы, Владимир Пресняков, Вадим Самойлов, Марина Девятова, Николай Расторгуев, Зара, Евгений Петросян, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Лариса Долина, Вячеслав Малежик, Александр Розенбаум, Михаил Турецкий, Дмитрий Харатьян и еще сотни звезд, артистов Москонцерта – или выступали для жителей Донбасса, в госпиталях, воинских частях, или перечисляли деньги для поддержки военнослужащих.

Политолог Дмитрий Раевский считает, что звездам «молчунам» пора озвучить свою патриотическую позицию. Фото: Личный архив

Важным стало создание патриотических песен. Сейчас появляется много достойных композиций. К примеру, композитор Максим Фадеев гордится песней «Обязательно вернусь», которую посвятил нашим военнослужащим и членам их семей: «Пусть эта песня будет звучать в сердце каждого воина, в сердце каждой матери, в сердце каждой девчонки, которая ждет своих ребят. Они обязательно вернутся. Обязательно». Фадеев написал музыку и сам исполнил эту композицию. И актеры, и телеведущие – выступают, помогают. Ведущие-молчуны развлекательных каналов оправдываются тем, что патриотичные мотивы не вписываются в формат шоу. Но на главных федеральных каналах — уже вписались. Так Андрей Малахов не только в ежедневное ток-шоу «Малахов» приглашает героев СВО, но и в свои музыкальные развлекательные проекты выходного дня. В программе «Песни от всей души» у Малахова в гостях часто бывают и жители Донбасса, и военнослужащие с передовой, и солдаты и офицеры, которые приезжают в отпуск, их родители или жены. Диктор Татьяна Судец (тетя Таня из передачи «Спокойной ночи, малыши») на днях рассказала, что в гримерке перед съемками передачи «Песни от всей души» расплакалась после того, как солдат искренне обрадовался когда ее увидел: «Ой, тетя Таня, можно я вас обниму!?» И таких историй много. Как и звезд, поддерживающих наших военнослужащих.

Три патриотических хита июля-2023, которые сейчас чаще всего слушают в сети

1)SHAMAN «Мой бой» (музыка и слова SHAMAN)

2) Максим Фадеев «Обязательно вернусь» (музыка Максим Фадеев, слова Михаил Гуцериев)

3) Григорий Лепс «Родина-мать» (музыка Максим Фадеев, слова Наталья Касимцева и Александр Розенбаум)