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Звезды23 июля 2023 19:15

Шоу-бизнес раскололся: Почему пока Лепс, SHAMAN и сотни артистов-патриотов поддерживают СВО, другие до сих пор отмалчиваются

Политолог Раевский: Артистам-"молчунам" стоило бы проявить свою патриотическую позицию
Ирина ВИКТОРОВА
Андрей Малахов приглашает героев СВО, их родных и в студию ежедневного ток-шоу «Малахов», и в проект выходного дня «Песни от всей души». Фото: канал «Россия».

Андрей Малахов приглашает героев СВО, их родных и в студию ежедневного ток-шоу «Малахов», и в проект выходного дня «Песни от всей души». Фото: канал «Россия».

SHAMAN установил очередной рекорд. Его клип на новую песню «Мой бой» всего за три дня набрал 2,5 млн. просмотров. SHAMAN сообщил: «Клип был снят в зоне проведения СВО в рамках моего благотворительного тура по городам Новороссии». Музыкантов, актеров, телеведущих и других известных людей, которые поддерживают СВО много – сотни знаменитостей и словом, и делом выражают свою патриотичную позицию. Но в то же время есть немало артистов с огромной аудиторией поклонников, которые отмалчиваются на самую актуальную и важную сегодня тему: при этом собирают концертные залы, ведут шоу на развлекательных каналах. Имеют право, но смогут ли и дальше молчать?

Музыканты, которые часто выступают для военнослужащих — Николай Расторгуев и SHAMAN.

Музыканты, которые часто выступают для военнослужащих — Николай Расторгуев и SHAMAN.

Фото: социальные сети

Политолог Дмитрий Раевский рассказал KP.RU, что отмалчиваются не только трусы: «Думаю, что «молчунам» было бы правильно проявлять патриотическую позицию своими песнями и поддержкой наших героев на фронте. Например, Григорий Лепс показал свою позицию. Всем известно как именно. Никита Джигурда недавно был на линии фронта у российских военных на Угледарском направлении. Назреет вопрос: те, кто молчат - для кого они молчат? Кому это нужно и выгодно? В принципе, если подумать, то ответ каждый найдет — плюс-минус очевидный. Патриотические песни и вектор на поддержу наших солдат и их семей в том числе своим талантом, естественно, необходимы. «Молчунам» может быть духа не хватает? Даже Ольга Бузова ездила на Донбасс – хотя неожиданно. Но помнят все».

Одни молчат, так как боятся потерять недвижимость, счета за границей, возможность зарубежных поездок, другие просто решили «жить как жили»... Музыканты по-разному поддерживают наших военнослужащих: Григорий Лепс, Олег и Родион Газмановы, Владимир Пресняков, Вадим Самойлов, Марина Девятова, Николай Расторгуев, Зара, Евгений Петросян, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Лариса Долина, Вячеслав Малежик, Александр Розенбаум, Михаил Турецкий, Дмитрий Харатьян и еще сотни звезд, артистов Москонцерта – или выступали для жителей Донбасса, в госпиталях, воинских частях, или перечисляли деньги для поддержки военнослужащих.

Политолог Дмитрий Раевский считает, что звездам «молчунам» пора озвучить свою патриотическую позицию.

Политолог Дмитрий Раевский считает, что звездам «молчунам» пора озвучить свою патриотическую позицию.

Фото: Личный архив

Важным стало создание патриотических песен. Сейчас появляется много достойных композиций. К примеру, композитор Максим Фадеев гордится песней «Обязательно вернусь», которую посвятил нашим военнослужащим и членам их семей: «Пусть эта песня будет звучать в сердце каждого воина, в сердце каждой матери, в сердце каждой девчонки, которая ждет своих ребят. Они обязательно вернутся. Обязательно». Фадеев написал музыку и сам исполнил эту композицию. И актеры, и телеведущие – выступают, помогают. Ведущие-молчуны развлекательных каналов оправдываются тем, что патриотичные мотивы не вписываются в формат шоу. Но на главных федеральных каналах — уже вписались. Так Андрей Малахов не только в ежедневное ток-шоу «Малахов» приглашает героев СВО, но и в свои музыкальные развлекательные проекты выходного дня. В программе «Песни от всей души» у Малахова в гостях часто бывают и жители Донбасса, и военнослужащие с передовой, и солдаты и офицеры, которые приезжают в отпуск, их родители или жены. Диктор Татьяна Судец (тетя Таня из передачи «Спокойной ночи, малыши») на днях рассказала, что в гримерке перед съемками передачи «Песни от всей души» расплакалась после того, как солдат искренне обрадовался когда ее увидел: «Ой, тетя Таня, можно я вас обниму!?» И таких историй много. Как и звезд, поддерживающих наших военнослужащих.

Три патриотических хита июля-2023, которые сейчас чаще всего слушают в сети

1)SHAMAN «Мой бой» (музыка и слова SHAMAN)

2) Максим Фадеев «Обязательно вернусь» (музыка Максим Фадеев, слова Михаил Гуцериев)

3) Григорий Лепс «Родина-мать» (музыка Максим Фадеев, слова Наталья Касимцева и Александр Розенбаум)

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ