Юрий Поляков: Военкоры во все времена приближали нашу Победу

Писатель Юрий Поляков Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Юрий, мы сегодня обменивались новостями, вспоминали снова и снова нашего коллегу, погибшего в зоне СВО - военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, его не стало вчера. И нам вспомнилось вот это ваше стихотворение…

Клеветники России все наглей,

сплелись клубком и вновь грозят нам адом.

Не драпируйте больше Мавзолей

в день торжества перед святым парадом.

Когда война, и кровью каждый метр

опять оплачен, связь времен не рвите.

Закройте лучше, к черту, Ельцин-центр,

а Сталинград, пожалуйста, верните!

Вот, гибнут коллеги, как это было за время Великой Отечественной, когда около 2000 военкоров мы потеряли…

- Да, конечно, тяжелая утрата. Хочется высказать искреннюю скорбь и слова поддержки близким и родным. Я знаю, что там есть и раненые довольно тяжело в результате этого налета.

- Да, трое ребят ранены.

- Конечно, я хочу сказать, что это очень опасная профессия – военкор, и я всегда искренне восхищаюсь этими людьми, когда читаю в газетах или смотрю по телевидению их репортажи с передовой. Они просто герои.

К сожалению, действительно, много погибших было в Великую Отечественную войну, и сейчас есть жертвы среди военных журналистов.

Когда я занимался литературоведением, погружался в поэзию периода Великой Отечественной войны…Я искал разные произведения поэтов-фронтовиков и очень активно смотрел периодику армейскую. В основном дивизионные газеты, армейские, корпусные. И довольно часто открывалась газета сообщением о том, что геройски погиб собкор, военкор… А бывали случаи, когда ты открываешь газету и вдруг видишь, что она совсем другая, потому что уже и главный редактор другой, и ответственный секретарь.

- Да, у нас в редакции «Комсомольской правды», вы видели, стела есть с именами журналистов, погибших в Великую Отечественную.

Вот наш друг, журналист из Екатеринбурга Геннадий Чугаев, напомнил поэтические строки знаменитого писателя – и военкора, кстати, Константина Симонова, написанные 81 год назад:

…Под Купянском, в июле,

В полынь, в степной простор

Упал, сражённый пулей,

Весёлый репортёр.

Блокнот и «лейку» друга

В Москву, давясь от слёз,

Его товарищ с юга

Редактору привёз.

Но вышли без задержки

Наутро, как всегда,

«Известия», и «Правда»,

И «Красная звезда».

Эти стихи стали гимном факультета журналистики Уральского Государственного университета ( ныне УрФУ).

И опять сегодня каждый день звучит в военных сводках вот это Купянское направление…

- Я вам хочу сказать, что там действительно шли тяжелейшие бои и, если мы возьмем, например, стихи, которые на фронте писал Семен Гудзенко, кстати, уроженец Киева и автор знаменитых строк «Когда на смерть идут, поют. А перед этим можно плакать», у него тоже про эти же населенные пункты мы читаем. Это было, кстати, распространено в журналистско-поэтической среде – почти все журналисты писали стихи или пробовали писать.

- Стихотворение о веселом репортере посвящено фотокорреспонденту Михаилу Самойловичу Берштейну. Он погиб в ходе Харьковской операции, в 1942-м году.

- Это была легендарная фигура. Бывают такие, которых все любят: остроумные, веселые, вроде как легкие по жизни. Но надо сказать, что Симонов потом, когда писал свой роман «Живые и мертвые» (я считаю, одно из лучших произведений о Великой Отечественной войне), вернулся к образу этого фотокора и изобразил его в первой части своей трилогии.

Помните, это знакомый комбата Синцова, который по передовой прыгает и фотографирует подбитые бойцами генерала Серпилина танки, а потом мчится, чтобы передать это в «Красную Звезду», потому что сообщение о таком количество подбитых танков еще никто в редакцию не привозил. И он, этот герой Симонова, попадает под обстрел немцев и погибает. Умирая, он рвет письма, которые в Москву с ним передали офицеры, чтобы письма немцам не достались. Там такая пронзительная деталь выписана Симоновым: ветер подхватывал эти клочки и нес под гусеницы немецких танков, наступавших на Москву.

- Юрий, скажите, вот эти параллели о Купянском направлении, приблизят Победу нашу?

- Эти параллели нам, прежде всего, дадут более четкое понимание того, что происходящее сейчас вот там, в Новороссии, это не случайность. Это не чья-то там промашка. Это такая железная логика истории, потому что русский мир разорвать, оторвать от него части пытались всегда. В 1941 году - с помощью колонн Гудериана. А сейчас с помощью вот этой превратившейся фактически в фашистское государство Украиной, которая отказалась от единого корня и стала на пути русского мира.

А населенные пункты те же, потому что земли те же, потому что попытка та же - оторвать часть единого нашего народа. Лично мне это помогает глубже понять историческую необходимость и неизбежность того, что сейчас там происходит, хотя, конечно, безумно жаль каждой потерянной жизни, каждого журналиста, каждого бойца, каждого офицера.

- Будем помнить их и будем надеяться, что параллели продолжатся дальше – я имею в виду нашу великую победу.

- Я надеюсь на главную параллель – на красное знамя Победы над куполом центра управления нашего врага. …

Под Купянском, в июле,

В полынь, в степной простор

Упал, сражённый пулей,

Весёлый репортёр.