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Экономика23 июля 2023 23:58

Шьем в России и Азии, боремся с ростом цен: Что происходит с нашим рынком одежды после ухода западных брендов

Какие бренды «захватили» российский рынок одежды после ухода западных компаний
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
За последние полтора года мы смогли лучше оценить красоту российских моделей. Во всех смыслах этого слова.

За последние полтора года мы смогли лучше оценить красоту российских моделей. Во всех смыслах этого слова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Повезло! Владимир Путин недавно так и сказал: «Отечественным дизайнерам одежды повезло. Иностранные коллеги освободили вам жизненное пространство». И обозначил масштабы - 2 млн квадратных метров торговых площадей и рынок в 2 трлн рублей.

В Минпроторге уверяют: без одежды мы не останемся, за два-три года российские производители заполнят освободившуюся нишу. У нас есть свои акулы бизнеса - Gloria Jeans, Zаrina, Ostin, Sela, Savage, Zolla, Henderson, Love Republic и т. д. Эти и другие компании уже наращивают обороты: по данным Центра развития перспективных технологий, производство текстиля за первый квартал этого года выросло на 21,9%, а верхней одежды - на 40,6%. Эксперты говорят, это больше, чем мы импортируем.

Что, в общем, логично. Евростат посчитал: в 2021 году 70% одежды в России были импортными. К нам привозили «тряпок» на миллиард евро в год. В 2022-м по понятным причинам импорт сократился на 41,2%. Сейчас, как говорят в Союзлегпроме, наши производители смогут занять не менее 60% рынка. Но…

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЭКЗАМЕН ДЛЯ КИТАЙЦЕВ

…Но российский рынок - слишком лакомый кусок, чтобы на него облизывались только наши «гурманы» бизнеса. Уж что-что, а шить в «дружественных странах» очень даже умеют.

- Во-первых, в конце 2022 - начале 2023 годов ряд «ушедших» зарубежных брендов вернулись на российский рынок - под другими названиями или с других мест регистрации. Во-вторых, освободившиеся ниши стремятся побыстрее заполнить поставщики из Турции, КНР, Индии, стран Центральной и Юго-Восточной Азии. В-третьих, ускоряется рост поставок в РФ белорусских изделий легпрома, включая, прежде всего, одежду и аксессуары, - говорит Игорь Ульянов, исполнительный директор Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром).

К слову, многие зарубежные новички, которым раньше наш рынок был недоступен, приходят с хорошим соотношением «цена-качество». В начале июня искала походные штаны и ботинки для 15-летней дочери. Из всего разнообразия идеальными оказались китайского производства. Сложный горный маршрут эти вещи прошли на отлично.

СВЯТО МЕСТО

И все же вернемся к нашим производителям. Как отмечают в Союзлегпроме, производство одежды в России растет примерно с конца 2010-х, с начала 2020-х этот процесс ускорился. Минпромторг конкретизирует: производство текстиля в 2022 году выросло на 8%.

И вот результат: приходишь в торговый центр – и словно нет никаких санкций. Да, пропали знакомые вывески вроде Zara и Uniqlo. Но появились новые - бутики, как и прежде, ломятся от одежды. Большинство новых брендов наши, но на этикетках разные страны производства - Россия, Китай, Индия, Вьетнам, Узбекистан, Киргизия, Бангладеш.

Ничего удивительного тут нет: не только «монстры» вроде Adidas и H&M, но и крупные российские компании львиную долю своей продукции шьют в Азии. Зарплаты там ниже, руки у персонала растут откуда надо, в результате выходит качественно и недорого - даже с учетом доставки.

Например, российская Gloria Jeans отшивается на трех собственных фабриках, а также 19-ти партнерских в России и СНГ. Плюс к этому - офисы в восьми азиатских странах, где одежду для компании отшивают 200 компаний.

Ситуацию с уходом «западников» Gloria Jeans использовала по максимуму и перестроила стратегию согласно поговорке «свято место пусто не бывает».

- Уже в декабре 2022 года нам удалось открыть более 10 магазинов в тех местах, которые раньше занимали иностранные коллеги. На конец июня 2023 года таких магазинов у нас уже больше 50, и все они показывают результаты намного выше наших ожиданий, - говорит старший вице-президент Gloria Jeans Елена Алексеева. - В апреле мы открыли трехэтажный магазин на Тверской улице в Москве (5000 кв. м), а в августе планируем открыть магазин в Санкт-Петербурге - 2200 кв м. По итогам 2022 года выручка составила 70 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с 2021 годом. Продажи, планируемые на 2023 год - 80-90 млрд рублей.

Платья отечественных брендов особенно приятно снимать! Так говорят фотографы (а вы о чем подумали?).

Платья отечественных брендов особенно приятно снимать! Так говорят фотографы (а вы о чем подумали?).

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ДЕЛАЕМ ТАМ, ПРОДАЕМ ТУТ

Производство за границей имеет и свои сложности (а у кого их сейчас нет?). Мой знакомый Алексей Седов живет и работает в одной из стран Юго-Восточной Азии. Он представитель местного пошивочного филиала крупной российской компании (ее название и страну производства Алексей просил не упоминать). Он перечислил основные проблемы российских производителей одежды во взаимоотношениях с иностранными партнерами.

1. Доставка

- Первым делом отказались ввозить товары в Россию крупные мировые транспортные компании, - говорит Алексей. - Худо-бедно нашлись российская и китайская компании. Раньше большая доля продукции шла на запад – вокруг Индии, через Красное море, далее или по Европе машинами, или в порт Усть-Луга в Ленинградской области. Сейчас основное направление - восточное: вокруг Китая или через Китай поездом. Мы арендуем состав и отправляем его в Россию по готовности. Главное, что при таком раскладе логистика не подорожала, а, наоборот, даже подешевела.

2. Платежи

Экспортные договоры во многих странах Азии обслуживаются в долларах. А переводы из России и обратно в баксах сейчас делать проблематично. Приходится изворачиваться. Например, переводишь рубли из России в банк одной «дружественной страны», тот конвертирует их в доллары и пересылает в другую страну (где работает производство одежды). Там эти деньги превращаются в местную валюту и поступают на нужный счет. В итоге двойная конвертация и банковские комиссии «съедают» до 7% суммы. Разница, как вы правильно поняли, закладывается в цену товара.

- С Китаем проще всего. С ним расчеты в юанях ведутся уже несколько лет, - объясняет Алексей.

3. Рост цен на материалы

Но это не только наша проблема.

- Ткань растет в цене по всему миру, - говорит мой знакомый. - Энергия дорожает, нефть тоже, а, следовательно, и производимый из нее полиэстер. И в ближайшее время цены не упадут. Это было бы возможно лишь при перепроизводстве, а его не будет. Каждая компания заказывает ровно столько материала, сколько необходимо для пошива новой коллекции.

МИНЫ И СТРАЗЫ

Коммерческий директор Максим Косолапов бренда Annasportswear из Кавминвод так и делает. Полотно он заказывает за границей.

- Всю фурнитуру покупаем в России, а ткань в Турции, у нас такую не делают, - поясняет Максим.

Раньше брал с запасом, но из-за геополитической ситуации (назовем это так) поставки просели.

- То контейнеры в дефиците, то из-за мин по Черному морю судам не давали ход, - перечисляет Максим. - В общем, нарушилась логистика, но сейчас уже более-менее наладилось.

Максим с супругой Анной (в честь нее назван бренд) производят спортивную одежду с 2017 года. Начинали с костюмов для художественной гимнастики, сейчас ассортимент расширился – борцовки, футболки, бриджи и многое другое. Сейчас Косолаповы выпускают от 2000 изделий в месяц. По сравнению с «доспецоперационными» временами производство выросло на 30%.

- Санкций мы практически не заметили, если не считать проблем с поставками и ухода с рынка компании Swarovski, их стразами мы обшивали костюмы. Но замену нашли быстро, к тому же не такую дорогую, - рассказывает Максим Косолапов.

- Наши бренды только выиграли от этих санкций, - дополняет Алексей Седов. - Не только площади увеличиваются, но и ассортимент. Мы сейчас получили заказ на одежду, которая будет в продаже следующей весной и летом. Объем и ассортимент уже больше прошлогодних на 40%».

Кстати

Кстати

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

В чем сложности

Нельзя сказать, что после ухода китов мирового бизнеса российские швейные компании только и делают, что «занимают освободившиеся ниши» и гребут деньги лопатой. Вот, пожалуй, три самые насущные проблемы на сегодня.

Кадры

В Gloria Jeans уверяют, что основная проблема на производстве - недостаток людей. На фабриках компании на юге России трудится более шести тысяч человек. При этом открыто более 1000 вакансий, и конкуренция за специалистов легкой промышленности стала очень острой. В 2022 году около 40% сотрудников фабрик были взяты на работу без опыта - компания готова обучать и растить профессионалов.

- Долгие годы зарплата в отрасли была очень низкой, и многие ушли из профессии. Мы подняли зарплаты на 20-30 процентов, но и на эти деньги тяжело найти профессионалов, - еще в прошлом году сетовал в беседе с «КП» гендиректор группы компаний «Сириус» Юрий Савелов.

- Спрос на пошив вещей очень вырос. У меня два раза в неделю звонки - не могли бы вам нам отшить заказ, все лекала есть. И это локальные бренды, которым не хватает своих мощностей для производства. В России сейчас большая проблема со швеями. Они требуются везде, - рассказывает Максим Косолапов из Annasportswear.

Валютный курс

В «Союзлегпроме» сетуют на нестабильный курс рубля. Из-за этого цены постоянно скачут, что отражается на затратах производителей, расходах на доставку.

Люди ищут дешевле

Росстат уверяет, что зарплаты у нас растут семимильными шагами. За год, по данным службы статистики, они подскочили на 13%. Да только вот почувствовали этот рост почему-то не все. Как отмечают в «Союзлегпроме», с покупательной способностью есть проблемы: люди стараются покупать одежду максимально дешево, ищут скидки, распродажи. Это не дает производителям зарабатывать столько, сколько нужно для развития.

Сбыт

Генеральный директор и собственник швейного производства «СТИЛЬНОВЪ» В Подмосковье Елена Онищук запустила бизнес в октябре 2021 года. Отшивают мужскую и женскую одежду спортивного и делового стилей. Казалось бы, санкции должны были помочь ей развернуться.

Но нет. Проблема – в выходе на рынок. Сейчас Елена и ее коллеги производят около 500 единиц продукции в месяц, могли бы и больше. Нет широкого сбыта, а чтобы его наладить, необходимо примерно 5 млн рублей. Это дополнительные площади, работники, менеджеры, которые будут предлагать ассортимент магазинам. Последние в свою очередь берут комиссию: 35-40%, а то и 60%.

Считаем. Допустим, себестоимость простенького платья 3000 рублей. Прибавляем свою наценку в 10-15% и среднюю комиссию 50%. Получаем конечную цену – 5175 рублей. Немало. Деловой стиль будет намного дороже.

Однако самое интересное, что офлайн-магазины, которым нужно платить зарплату персоналу, аренду, дают производителю заработать гораздо больше, чем маркетплейсы (крупные торговые онлайн-платформы).

- Там многие уходят в минусы, - говорит Елена Онищук. – Маркетплейсы берут комиссию за хранение товара, его продвижение. Отдельно комиссионный процент 15-25% (за одежду самый высокий), и навязывают акции, заставляя снижать цену.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

10 отечественных брендов, которые сейчас на подъеме

Gloria Jeans

Компания была создана еще в 1988 году. Производит одежду, обувь и аксессуары для всей семьи.

Сколько магазинов: более 680

Выручка в 2022 году: 70 млрд рублей

Рост выручки за год: +15%

O’stin

Бренд был создан «Спормастером» в 2003 году, тогда же открыт первый магазин в Екатеринбурге. Сейчас это коллекции повседневной одежды «для любых ситуаций, времени года и погоды».

Сколько магазинов: более 630 в России

Выручка в 2022 году: 52 млрд рублей

Рост выручки за год: +4,6%

Zolla

Бренд недорогой женской и мужской одежды. Появился в 2004 году.

Сколько магазинов: 450 в России

Выручка в 2022 году: 24 млрд рублей

Рост выручки за год: + 3%

Henderson

Бренд деловой мужской одежды. Когда-то марка была партнером польского производителя LPP S. A., но в 2003 году полностью перешла в российскую юрисдикцию.

Сколько магазинов: 160 в России

Выручка в 2022 году: 12,4 млрд рублей

Рост выручки за год: + 30%

Lime

Бренд появился в 2008 году в Самаре. Сейчас это коллекции повседневной, деловой, праздничной и спортивной одежды для женщин.

Сколько магазинов: 91 в России, Казахстане, Армении и Беларуси

Выручка в 2022 году: 10,2 млрд рублей

Рост выручки за год: +50%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 Storeez

Екатеринбургский бренд появился в 2014 году. Это простые по дизайну, современные вещи базовых, слегка приглушенных расцветок. Есть верхняя одежда, трикотаж и обувь.

Сколько магазинов: более 50 в России и Казахстане.

Выручка в 2022 году: 7,3 млрд рублей

Рост выручки за год: +25%

Melon Fashion Group

Эта отечественная компания была создана в 2005 году. Владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

Zarina

Бренд с 30-летней историей. Его целевая аудитория - женщины в возрасте от 25 лет. Для них есть одежда для офиса, стиль smart casual и повседневка.

Сколько магазинов: 180 в России и 1 в Казахстане.

Sela

Бренд был создан в 1991 году. Позиционируется как производитель одежды для молодых мам. Производит верхнюю, домашнюю одежду, пижамы и т. д. Здесь же - коллекции для детей от 2 до 12 лет.

Сколько магазинов: 130 своих точек и 70 по франшизе.

Befree

Молодежный бренд разных стилей - от классики до спортивного по относительно низким ценам.

Сколько магазинов: 225 в России, Казахстане, Армении, Беларуси.

Love Republic

По словам директора марки Натальи Пилявской, это «коллекция для уверенных, дерзких, смелых девушек». Бренд появился в 2009 году.

Сколько магазинов: более 156 в России, Казахстане, Армении, Беларуси.

Выручка Melon Fashion Group в 2022 году: 46 млрд рублей

Рост выручки за год: +23%

Экономика: НЭП