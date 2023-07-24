Шьем в России и Азии, боремся с ростом цен: Что происходит с нашим рынком одежды после ухода западных брендов

За последние полтора года мы смогли лучше оценить красоту российских моделей. Во всех смыслах этого слова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Повезло! Владимир Путин недавно так и сказал: «Отечественным дизайнерам одежды повезло. Иностранные коллеги освободили вам жизненное пространство». И обозначил масштабы - 2 млн квадратных метров торговых площадей и рынок в 2 трлн рублей.

В Минпроторге уверяют: без одежды мы не останемся, за два-три года российские производители заполнят освободившуюся нишу. У нас есть свои акулы бизнеса - Gloria Jeans, Zаrina, Ostin, Sela, Savage, Zolla, Henderson, Love Republic и т. д. Эти и другие компании уже наращивают обороты: по данным Центра развития перспективных технологий, производство текстиля за первый квартал этого года выросло на 21,9%, а верхней одежды - на 40,6%. Эксперты говорят, это больше, чем мы импортируем.

Что, в общем, логично. Евростат посчитал: в 2021 году 70% одежды в России были импортными. К нам привозили «тряпок» на миллиард евро в год. В 2022-м по понятным причинам импорт сократился на 41,2%. Сейчас, как говорят в Союзлегпроме, наши производители смогут занять не менее 60% рынка. Но…

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЭКЗАМЕН ДЛЯ КИТАЙЦЕВ

…Но российский рынок - слишком лакомый кусок, чтобы на него облизывались только наши «гурманы» бизнеса. Уж что-что, а шить в «дружественных странах» очень даже умеют.

- Во-первых, в конце 2022 - начале 2023 годов ряд «ушедших» зарубежных брендов вернулись на российский рынок - под другими названиями или с других мест регистрации. Во-вторых, освободившиеся ниши стремятся побыстрее заполнить поставщики из Турции, КНР, Индии, стран Центральной и Юго-Восточной Азии. В-третьих, ускоряется рост поставок в РФ белорусских изделий легпрома, включая, прежде всего, одежду и аксессуары, - говорит Игорь Ульянов, исполнительный директор Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром).

К слову, многие зарубежные новички, которым раньше наш рынок был недоступен, приходят с хорошим соотношением «цена-качество». В начале июня искала походные штаны и ботинки для 15-летней дочери. Из всего разнообразия идеальными оказались китайского производства. Сложный горный маршрут эти вещи прошли на отлично.

СВЯТО МЕСТО

И все же вернемся к нашим производителям. Как отмечают в Союзлегпроме, производство одежды в России растет примерно с конца 2010-х, с начала 2020-х этот процесс ускорился. Минпромторг конкретизирует: производство текстиля в 2022 году выросло на 8%.

И вот результат: приходишь в торговый центр – и словно нет никаких санкций. Да, пропали знакомые вывески вроде Zara и Uniqlo. Но появились новые - бутики, как и прежде, ломятся от одежды. Большинство новых брендов наши, но на этикетках разные страны производства - Россия, Китай, Индия, Вьетнам, Узбекистан, Киргизия, Бангладеш.

Ничего удивительного тут нет: не только «монстры» вроде Adidas и H&M, но и крупные российские компании львиную долю своей продукции шьют в Азии. Зарплаты там ниже, руки у персонала растут откуда надо, в результате выходит качественно и недорого - даже с учетом доставки.

Например, российская Gloria Jeans отшивается на трех собственных фабриках, а также 19-ти партнерских в России и СНГ. Плюс к этому - офисы в восьми азиатских странах, где одежду для компании отшивают 200 компаний.

Ситуацию с уходом «западников» Gloria Jeans использовала по максимуму и перестроила стратегию согласно поговорке «свято место пусто не бывает».

- Уже в декабре 2022 года нам удалось открыть более 10 магазинов в тех местах, которые раньше занимали иностранные коллеги. На конец июня 2023 года таких магазинов у нас уже больше 50, и все они показывают результаты намного выше наших ожиданий, - говорит старший вице-президент Gloria Jeans Елена Алексеева. - В апреле мы открыли трехэтажный магазин на Тверской улице в Москве (5000 кв. м), а в августе планируем открыть магазин в Санкт-Петербурге - 2200 кв м. По итогам 2022 года выручка составила 70 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с 2021 годом. Продажи, планируемые на 2023 год - 80-90 млрд рублей.

Платья отечественных брендов особенно приятно снимать! Так говорят фотографы (а вы о чем подумали?). Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ДЕЛАЕМ ТАМ, ПРОДАЕМ ТУТ

Производство за границей имеет и свои сложности (а у кого их сейчас нет?). Мой знакомый Алексей Седов живет и работает в одной из стран Юго-Восточной Азии. Он представитель местного пошивочного филиала крупной российской компании (ее название и страну производства Алексей просил не упоминать). Он перечислил основные проблемы российских производителей одежды во взаимоотношениях с иностранными партнерами.

1. Доставка

- Первым делом отказались ввозить товары в Россию крупные мировые транспортные компании, - говорит Алексей. - Худо-бедно нашлись российская и китайская компании. Раньше большая доля продукции шла на запад – вокруг Индии, через Красное море, далее или по Европе машинами, или в порт Усть-Луга в Ленинградской области. Сейчас основное направление - восточное: вокруг Китая или через Китай поездом. Мы арендуем состав и отправляем его в Россию по готовности. Главное, что при таком раскладе логистика не подорожала, а, наоборот, даже подешевела.

2. Платежи

Экспортные договоры во многих странах Азии обслуживаются в долларах. А переводы из России и обратно в баксах сейчас делать проблематично. Приходится изворачиваться. Например, переводишь рубли из России в банк одной «дружественной страны», тот конвертирует их в доллары и пересылает в другую страну (где работает производство одежды). Там эти деньги превращаются в местную валюту и поступают на нужный счет. В итоге двойная конвертация и банковские комиссии «съедают» до 7% суммы. Разница, как вы правильно поняли, закладывается в цену товара.

- С Китаем проще всего. С ним расчеты в юанях ведутся уже несколько лет, - объясняет Алексей.

3. Рост цен на материалы

Но это не только наша проблема.

- Ткань растет в цене по всему миру, - говорит мой знакомый. - Энергия дорожает, нефть тоже, а, следовательно, и производимый из нее полиэстер. И в ближайшее время цены не упадут. Это было бы возможно лишь при перепроизводстве, а его не будет. Каждая компания заказывает ровно столько материала, сколько необходимо для пошива новой коллекции.

МИНЫ И СТРАЗЫ

Коммерческий директор Максим Косолапов бренда Annasportswear из Кавминвод так и делает. Полотно он заказывает за границей.

- Всю фурнитуру покупаем в России, а ткань в Турции, у нас такую не делают, - поясняет Максим.

Раньше брал с запасом, но из-за геополитической ситуации (назовем это так) поставки просели.

- То контейнеры в дефиците, то из-за мин по Черному морю судам не давали ход, - перечисляет Максим. - В общем, нарушилась логистика, но сейчас уже более-менее наладилось.

Максим с супругой Анной (в честь нее назван бренд) производят спортивную одежду с 2017 года. Начинали с костюмов для художественной гимнастики, сейчас ассортимент расширился – борцовки, футболки, бриджи и многое другое. Сейчас Косолаповы выпускают от 2000 изделий в месяц. По сравнению с «доспецоперационными» временами производство выросло на 30%.

- Санкций мы практически не заметили, если не считать проблем с поставками и ухода с рынка компании Swarovski, их стразами мы обшивали костюмы. Но замену нашли быстро, к тому же не такую дорогую, - рассказывает Максим Косолапов.

- Наши бренды только выиграли от этих санкций, - дополняет Алексей Седов. - Не только площади увеличиваются, но и ассортимент. Мы сейчас получили заказ на одежду, которая будет в продаже следующей весной и летом. Объем и ассортимент уже больше прошлогодних на 40%».

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

В чем сложности

Нельзя сказать, что после ухода китов мирового бизнеса российские швейные компании только и делают, что «занимают освободившиеся ниши» и гребут деньги лопатой. Вот, пожалуй, три самые насущные проблемы на сегодня.

Кадры

В Gloria Jeans уверяют, что основная проблема на производстве - недостаток людей. На фабриках компании на юге России трудится более шести тысяч человек. При этом открыто более 1000 вакансий, и конкуренция за специалистов легкой промышленности стала очень острой. В 2022 году около 40% сотрудников фабрик были взяты на работу без опыта - компания готова обучать и растить профессионалов.

- Долгие годы зарплата в отрасли была очень низкой, и многие ушли из профессии. Мы подняли зарплаты на 20-30 процентов, но и на эти деньги тяжело найти профессионалов, - еще в прошлом году сетовал в беседе с «КП» гендиректор группы компаний «Сириус» Юрий Савелов.

- Спрос на пошив вещей очень вырос. У меня два раза в неделю звонки - не могли бы вам нам отшить заказ, все лекала есть. И это локальные бренды, которым не хватает своих мощностей для производства. В России сейчас большая проблема со швеями. Они требуются везде, - рассказывает Максим Косолапов из Annasportswear.

Валютный курс

В «Союзлегпроме» сетуют на нестабильный курс рубля. Из-за этого цены постоянно скачут, что отражается на затратах производителей, расходах на доставку.

Люди ищут дешевле

Росстат уверяет, что зарплаты у нас растут семимильными шагами. За год, по данным службы статистики, они подскочили на 13%. Да только вот почувствовали этот рост почему-то не все. Как отмечают в «Союзлегпроме», с покупательной способностью есть проблемы: люди стараются покупать одежду максимально дешево, ищут скидки, распродажи. Это не дает производителям зарабатывать столько, сколько нужно для развития.

Сбыт

Генеральный директор и собственник швейного производства «СТИЛЬНОВЪ» В Подмосковье Елена Онищук запустила бизнес в октябре 2021 года. Отшивают мужскую и женскую одежду спортивного и делового стилей. Казалось бы, санкции должны были помочь ей развернуться.

Но нет. Проблема – в выходе на рынок. Сейчас Елена и ее коллеги производят около 500 единиц продукции в месяц, могли бы и больше. Нет широкого сбыта, а чтобы его наладить, необходимо примерно 5 млн рублей. Это дополнительные площади, работники, менеджеры, которые будут предлагать ассортимент магазинам. Последние в свою очередь берут комиссию: 35-40%, а то и 60%.

Считаем. Допустим, себестоимость простенького платья 3000 рублей. Прибавляем свою наценку в 10-15% и среднюю комиссию 50%. Получаем конечную цену – 5175 рублей. Немало. Деловой стиль будет намного дороже.

Однако самое интересное, что офлайн-магазины, которым нужно платить зарплату персоналу, аренду, дают производителю заработать гораздо больше, чем маркетплейсы (крупные торговые онлайн-платформы).

- Там многие уходят в минусы, - говорит Елена Онищук. – Маркетплейсы берут комиссию за хранение товара, его продвижение. Отдельно комиссионный процент 15-25% (за одежду самый высокий), и навязывают акции, заставляя снижать цену.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

10 отечественных брендов, которые сейчас на подъеме

Gloria Jeans

Компания была создана еще в 1988 году. Производит одежду, обувь и аксессуары для всей семьи.

Сколько магазинов: более 680

Выручка в 2022 году: 70 млрд рублей

Рост выручки за год: +15%

O’stin

Бренд был создан «Спормастером» в 2003 году, тогда же открыт первый магазин в Екатеринбурге. Сейчас это коллекции повседневной одежды «для любых ситуаций, времени года и погоды».

Сколько магазинов: более 630 в России

Выручка в 2022 году: 52 млрд рублей

Рост выручки за год: +4,6%

Zolla

Бренд недорогой женской и мужской одежды. Появился в 2004 году.

Сколько магазинов: 450 в России

Выручка в 2022 году: 24 млрд рублей

Рост выручки за год: + 3%

Henderson

Бренд деловой мужской одежды. Когда-то марка была партнером польского производителя LPP S. A., но в 2003 году полностью перешла в российскую юрисдикцию.

Сколько магазинов: 160 в России

Выручка в 2022 году: 12,4 млрд рублей

Рост выручки за год: + 30%

Lime

Бренд появился в 2008 году в Самаре. Сейчас это коллекции повседневной, деловой, праздничной и спортивной одежды для женщин.

Сколько магазинов: 91 в России, Казахстане, Армении и Беларуси

Выручка в 2022 году: 10,2 млрд рублей

Рост выручки за год: +50%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 Storeez

Екатеринбургский бренд появился в 2014 году. Это простые по дизайну, современные вещи базовых, слегка приглушенных расцветок. Есть верхняя одежда, трикотаж и обувь.

Сколько магазинов: более 50 в России и Казахстане.

Выручка в 2022 году: 7,3 млрд рублей

Рост выручки за год: +25%

Melon Fashion Group

Эта отечественная компания была создана в 2005 году. Владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

Zarina

Бренд с 30-летней историей. Его целевая аудитория - женщины в возрасте от 25 лет. Для них есть одежда для офиса, стиль smart casual и повседневка.

Сколько магазинов: 180 в России и 1 в Казахстане.

Sela

Бренд был создан в 1991 году. Позиционируется как производитель одежды для молодых мам. Производит верхнюю, домашнюю одежду, пижамы и т. д. Здесь же - коллекции для детей от 2 до 12 лет.

Сколько магазинов: 130 своих точек и 70 по франшизе.

Befree

Молодежный бренд разных стилей - от классики до спортивного по относительно низким ценам.

Сколько магазинов: 225 в России, Казахстане, Армении, Беларуси.

Love Republic

По словам директора марки Натальи Пилявской, это «коллекция для уверенных, дерзких, смелых девушек». Бренд появился в 2009 году.

Сколько магазинов: более 156 в России, Казахстане, Армении, Беларуси.

Выручка Melon Fashion Group в 2022 году: 46 млрд рублей

Рост выручки за год: +23%