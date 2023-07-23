Герой спецоперации «Z» лейтенант Умаров отбил четыре атаки боевиков

Лейтенант Курбан Умаров, майор Дмитрий Барышников, младший сержант Сергей Ершов Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ОРГАНИЗОВАЛ ЭВАКУАЦИЮ РАНЕНЫХ

Младший сержант Сергей Ершов

«Подразделению, в составе которого действовал гранатометчик младший сержант Сергей Ершов, была поставлена боевая задача по занятию лесополосы вблизи одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских националистов. Рано утром российские штурмовые группы на БМП при поддержке двух танков прорвали правый фланг и совершив обход, зашли к противнику в тыл. Выдавив украинских националистов с занимаемых позиций, группа Ершова заняла позицию вблизи укрепления, занятого остатками группы боевиков. Оценив обстановку, умело используя рельеф местности, Сергей Ершов вместе с отделением выдвинулся к позициям националистов. В ходе завязавшегося боя Ершов действуя смело и решительно, прицельным выстрелом из РПГ поразил укрепление противника, в результате чего украинские националисты были вынуждены покинуть занимаемые позиции. В условиях минометного и танкового обстрела со стороны врага Ершов получил контузию, но несмотря на это приступил к эвакуации раненых, не способных самостоятельно укрыться от обстрела противника. Действуя в условиях непрерывного огневого воздействия со стороны противника, младший сержант Сергей Ершов организовал эвакуацию шести боевых товарищей, получивших ранения, сгруппировал их в безопасном месте и оказал первую помощь, чем спас их жизни».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ С КОМАНДОВАНИЕМ

Майор Дмитрий Барышников

«Майор Дмитрий Барышников в условиях регулярного огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах воздушно-десантного полка. Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, открыли по позициям полка массированный артиллерийский и минометный огонь, в результате чего повредили часть техники связи и линий связи. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подразделениями полка лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Дмитрий вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся плотный огонь националистов выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению. Благодаря смелости, отваге и профессионализму майора Дмитрия Барышникова, оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями полка в бою, отразить атаку противника и выполнить поставленную боевую задачу».

ОТБИЛ ЧЕТЫРЕ АТАКИ БОЕВИКОВ

Лейтенант Курбан Умаров

«Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Курбана Умарова выполняла боевую задачу по сдерживанию наступающего противника на одном из тактических направлений. В течение суток противник, стремясь прорвать оборонительные рубежи российских войск, обрушил шквальный огонь из стрелкового оружия и боевых машин пехоты на позиции мотострелковой роты Умарова. Несмотря на численное превосходство противника, Умаров умело использовал особенности местности, грамотно руководил подчиненными, что позволило отразить четыре волны наступления украинских боевиков. В ходе упорных боев мотострелковая рота под руководством Умарова уничтожила более десяти единиц военной техники и большое количество националистов. После получения команды на перегруппировку основных сил для окончательного разгрома противника Умаров продолжил бой и обеспечил прикрытие перегруппировывающихся российских подразделений, не допустил прорыва боевиков. После завершения перегруппирования российские подразделения перешли в наступление и нанесли решающий удар, после которого враг, понесший большие потери, отступил. Благодаря грамотным и решительным действиям лейтенанта Кургана Умарова нашим подразделениям удалось остановить продвижение противника, нанеся ему значительный урон».