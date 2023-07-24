Военная спецоперация на Украине 24 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июля 2023 года.

ВСУ стала применять на поле боя в отношении российских войск новую тактику, которая не только не поможет, но, напротив, и приведет к падению основных городов, таких как Одесса, заявил полковник США в отставке Дэниел Дэвис.

На данный момент вместо «истощения» российских войск используются малые группы пехоты для проникновения в оборонительные позиции Вооруженных сил России. Тактику называют провальной из-за местности, которая представляет собой равнины с редкими лесистыми местностями.

Запад разочаровался в ходе наступления ВСУ, рассчитывая на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, написала газета The Wall Street Journal.

Российские войска сделали на освобожденной территории минные поля, а также обширные укрепления, а авиация Вооруженных сил России парализует наступление украинской армии.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 23 июля был нанесен групповой удар по объектам ВСУ в Одессе, где шла подготовка терактов против России с применением безэкипажных катеров. Российские войска также нанесли удар по местам изготовления вражеских катеров.

Истребительной авиацией ВКС России был сбит украинский самолет Су-25 в районе Донецкой Народной Республики.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные наемники в зоне проведения СВО несут значительные потери «из-за своей глупости». Россия будет доводить до сведения западной общественности информацию о гибели наемников задействованных стран на Украине.

Всего, по словам Путина, численные потери личного состава ВСУ с момента начала наступления уже превысили 26 тысяч человек.