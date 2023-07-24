Звезды на курортах: сколько стоит отдохнуть как Бородина, Королева и Бабкина

Екатерина Волкова сообщила, что турецкий отдых очень подорожал. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Летом 2023 года многие знаменитости отдыхают на Родине. Есть и те, кто улетел на заграничные курорты. Артисты часто выбирают дорогие отели – узнали цены: сколько стоит похожий отдых.

Камчатка, Россия

Ляйсан Утяшева и Павел Воля на Камчатке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля с сыном Робертом и дочерью Софией сейчас на Камчатке. Ляйсан рассказывает об отпуске: «Камчатка – последняя остановка в нашем путешествии по Дальнему Востоку. Камчатка – земля вулканов. Всего их здесь 300, из них 29 действующих. Мы побывали на вулкане со звучным названием Горелый. И это было невероятно. На восхождении я прошла 27 тысяч шагов. Парочка советов, проверенных на опыте, для тех, кто тоже захочет побывать на вулкане. Вставать лучше в 6.30 утра. Берите многослойную одежду: температура тут скачет - от жары до холода 1 минута. Меня это удивило, но на вулкане было очень много комаров - без спреев никуда. Советую пить поменьше воды во время восхождения, где-то по два глоточка. Проверено на себе: чем больше пьешь, тем больше хочется, а темп из-за частых остановок быстро теряется, зато появляется ощущение слабости, а оно нам точно не надо. Не просто так спортсмены, занимающиеся горным бегом, стараются не останавливаться, когда бегут наверх. Что еще хочу сказать. Была в приятном шоке, когда увидела, как хорошо здесь развивается туризм. Во время восхождения видели группы туристов, в которых были и дети, и взрослые». Кстати, Ляйсан при восхождении помогли палки для скандинавской ходьбы.

От путешествия в восторге не только Утяшева и Воля, но и их дети. Ляйсан готова рекомендовать для отпуска Камчатку: «Природа здесь как в сказке. Мы были и в Исландии, и в Новой Зеландии, сравнивать есть с чем. Камчатка - это чистый восторг, а не место!»

Цены: Тур на полуостров Камчатка под названием «огненные вершины» на 10 дней – от 120 тыс. руб. Включено – проживание в гостинице, завтрак и обед, экскурсии, рыбалка и другие активности. Перелет из Москвы до Петропавловск-Камчатский «туда-обратно» 35 тыс. руб.

Кисловодск, Россия

Наташа Королева с мамой на входе в Провал. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица Наташа Королева купила путевку для себя и мамы пенсионерки в санаторий. Мама Наташи живет в США, а летом гостит у дочки в ее подмосковном загородном доме. Июль Королева сделала месяцем оздоровления - в санатории города Кисловодска. Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай днем в одной из здравниц бальнеологического и климатического курорта Ставропольского края проходили оздоровительные процедуры, пили природную минеральную воду, а потом много гуляли. Однажды выбрались на экскурсию – на озеро Провал, что в Пятигорске. Конечно, Королева и Порывай сделали фото у памятника Остапу Бендеру на входе в Провал. В санаториях Кисловодска полно артистов с родителями – там отдыхает юмористка Наталья Медведева с мамой.

Цены: 10 тыс. руб. — сутки в санатории 4 звезды на двоих с питанием, процедурами по программе «оздоровление и отдых». Перелет из Москвы до Минеральных Вод «туда-обратно» 20 тыс. руб.

Крым, Россия

Надежда Бабкина и Сергей Никоненко в Крыму. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Народная артистка Надежда Бабкина заселилась в спа-отель города Ялта. За первые дни отпуска Надежда Георгиевна решила отоспаться: «Три дня спала, никуда не ходила. Открывала балкон –и слушала шум волны, дышала воздухом морским и набиралась сил». После чего у Бабкиной началась отпускная программа – оздоровительные процедуры, прогулки, пляж, море, экскурсии. Рядом - Ливадийский и Воронцовский дворцы, Царская тропа, Форосская церковь и Ласточкино гнездо. В санатории Надежда Георгиевна повстречала коллегу - Сергея Никоненко, который в Крыму снимается в кино.

Цены: 19 тыс. руб. – сутки в отеле 5 звезд. Проезд на поезде из Москвы до Симферополя «туда-обратно» в вагоне повышенной комфортности СВ – 50 тыс. руб.

Сочи, Россия

Гарик Харламов с невестой на Красной Поляне. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юморист и телеведущий Гарик Харламов вывез невесту актрису Катерину Ковальчук на горный курорт Красная Поляна. Здесь у них отличные виды на горы из окна фешенебельного отеля, когда хочется на море – то рукой подать на машине. Но есть у Гарика один секретик – почему он выбирает размещение именно на этом курорте. На территории курорта Красная Поляна работает казино, а Гарик любит поиграть.

Цены: 30 тыс. руб. – сутки в отеле 5 звезд. Перелет из Москвы до Сочи «туда-обратно» 19 тыс. руб.

Санкт-Петербург, Россия

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков с женой Региной и тремя детьми устроили экскурсионный отдых в Санкт-Петербург. Жуков путешествием доволен: «Давно мечтали привезти детей в Санкт-Петербург – в Петергоф, в Летний Сад, в Эрмитаж. Здесь красота! А Эрмитаж просто божественен. Кто еще не был, берите детей и все сюда!» Григорий Лепс несколько дней посвятил экскурсиям по Санкт-Петербургу: побывал в Русском музее, Петропавловской крепости, Петропавловском соборе.

Григорий Лепс в Русском музее. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цены: 15 тыс. руб. – сутки в отеле 5 звезд. Дорога поездом «Сапсан» из Москвы до Санкт-Петербурга «туда-обратно» на 1 человека – 11 тыс. руб.

Равда, Болгария

Лера Кудрявцева с мамой принимает у моря грязевые ванны. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В поселке Равда, что на курорте Солнечный Берег еще больше десяти лет назад наши звезды накупили апартаментов в ЖК «Эмеральд Бич Ризорт СПА». До аэропорта города Бургас – 15 км. Комплексе бизнес-класса - с бассейном и кафешками на территории. Когда пару лет назад звезды решили тут квартиры продать, то оказалось, что спроса нет – а отдавать за бесценок не захотели. Владимир Винокур единственный, кто успел продать до спада цен и спроса, а Надежде Бабкиной не удалось – жилье простаивает, а коммуналку надо платить.

В июле на Солнечном Берегу дышат морским воздухом в собственных апартаментах подруги Лариса Гузеева и Лариса Удовиченко с семьями, а вечерами ходят друг к другу на ужин. Сюда же прилетела Лера Кудрявцева с дочкой – она воссоединилась с семьей: мама и сестра телеведущей живут в ее апартаментах. Лера отдыхает и у бассейна с ребенком и на море – оно совсем рядом, в пешей доступности.

Цены: Перелет из Москвы в Бургас с пересадкой «туда-обратно» - 100 тыс. руб.

Бодрум, Турция

Даже звезды жалуются на высокие цены на турецком курорте. Актриса Екатерина Волкова каждое лето с дочерью и мужем отдыхает в турецком пятизвездочном отеле. Волкова рассказала об отдыхе 2023 года: «Турецкие отели решили поднять цены для россиян. Логика была такая: ехать все равно особо некуда, поэтому заплатят и на 30, и на 50 процентов больше. Теперь отдохнуть в Турции стоит дороже, чем на Мальдивах. Но урвать по-максимуму с туристов не получается - отели стоят полупустые». Очень состоятельная телеведущая и блогер Ксения Бородина тоже отметила, что русских почти нет – если сравнивать с прошлыми годами. Цены запредельно высокие. Даже для Бородиной: «Я не сторонница жаловаться на цены, у всех разные потребности и возможности. Но в этом году невозможно не заметить, когда счета в ресторанах по 100 тысяч рублей. Каждый раз причем по 24-26 тысяч лир». За ужин с двумя дочками и мамой в модном ресторане Бодрума Бородина платит около 88 тысяч рублей (26 тысяч турецких лир).

Ксения Бородина на курорте тратит на ужин по 88 тысяч рублей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Турции также загорает Анна Семенович – певица на время отпуска отказалась от диеты. Здесь же принимают солнечные и морские ванны молодожены – актер Андрей Гордин (сын Юлии Меньшовой) с женой артисткой Марией Кукушкиной. Супруги Илья Авербух и Елизавета Арзамасова выбрались на курорт, чтобы провести несколько дней вдвоем. Продюсер, тренер и бизнесмен с супругой-актрисой проводят время на пляже.

Лизу Арзамасову фотографировал на пляже муж. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анна Семенович загорела в Турции. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цены: от 900 тыс. руб. – тур на 10 дней на семью из трех человек в отель 5 звезд класса люкс, включен перелет, трансфер, проживание и питание.