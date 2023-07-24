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Звезды24 июля 2023 6:05

Звезды на курортах: сколько стоит отдохнуть как Бородина, Королева и Бабкина

В июле некоторые знаменитости улетели из России, но многие остались отдыхать на Родине
Ирина ВИКТОРОВА
Екатерина Волкова сообщила, что турецкий отдых очень подорожал.

Екатерина Волкова сообщила, что турецкий отдых очень подорожал.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Летом 2023 года многие знаменитости отдыхают на Родине. Есть и те, кто улетел на заграничные курорты. Артисты часто выбирают дорогие отели – узнали цены: сколько стоит похожий отдых.

Камчатка, Россия

Ляйсан Утяшева и Павел Воля на Камчатке.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля на Камчатке.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля с сыном Робертом и дочерью Софией сейчас на Камчатке. Ляйсан рассказывает об отпуске: «Камчатка – последняя остановка в нашем путешествии по Дальнему Востоку. Камчатка – земля вулканов. Всего их здесь 300, из них 29 действующих. Мы побывали на вулкане со звучным названием Горелый. И это было невероятно. На восхождении я прошла 27 тысяч шагов. Парочка советов, проверенных на опыте, для тех, кто тоже захочет побывать на вулкане. Вставать лучше в 6.30 утра. Берите многослойную одежду: температура тут скачет - от жары до холода 1 минута. Меня это удивило, но на вулкане было очень много комаров - без спреев никуда. Советую пить поменьше воды во время восхождения, где-то по два глоточка. Проверено на себе: чем больше пьешь, тем больше хочется, а темп из-за частых остановок быстро теряется, зато появляется ощущение слабости, а оно нам точно не надо. Не просто так спортсмены, занимающиеся горным бегом, стараются не останавливаться, когда бегут наверх. Что еще хочу сказать. Была в приятном шоке, когда увидела, как хорошо здесь развивается туризм. Во время восхождения видели группы туристов, в которых были и дети, и взрослые». Кстати, Ляйсан при восхождении помогли палки для скандинавской ходьбы.

От путешествия в восторге не только Утяшева и Воля, но и их дети. Ляйсан готова рекомендовать для отпуска Камчатку: «Природа здесь как в сказке. Мы были и в Исландии, и в Новой Зеландии, сравнивать есть с чем. Камчатка - это чистый восторг, а не место!»

Цены: Тур на полуостров Камчатка под названием «огненные вершины» на 10 дней – от 120 тыс. руб. Включено – проживание в гостинице, завтрак и обед, экскурсии, рыбалка и другие активности. Перелет из Москвы до Петропавловск-Камчатский «туда-обратно» 35 тыс. руб.

Кисловодск, Россия

Наташа Королева с мамой на входе в Провал.

Наташа Королева с мамой на входе в Провал.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица Наташа Королева купила путевку для себя и мамы пенсионерки в санаторий. Мама Наташи живет в США, а летом гостит у дочки в ее подмосковном загородном доме. Июль Королева сделала месяцем оздоровления - в санатории города Кисловодска. Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай днем в одной из здравниц бальнеологического и климатического курорта Ставропольского края проходили оздоровительные процедуры, пили природную минеральную воду, а потом много гуляли. Однажды выбрались на экскурсию – на озеро Провал, что в Пятигорске. Конечно, Королева и Порывай сделали фото у памятника Остапу Бендеру на входе в Провал. В санаториях Кисловодска полно артистов с родителями – там отдыхает юмористка Наталья Медведева с мамой.

Цены: 10 тыс. руб. — сутки в санатории 4 звезды на двоих с питанием, процедурами по программе «оздоровление и отдых». Перелет из Москвы до Минеральных Вод «туда-обратно» 20 тыс. руб.

Крым, Россия

Надежда Бабкина и Сергей Никоненко в Крыму.

Надежда Бабкина и Сергей Никоненко в Крыму.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Народная артистка Надежда Бабкина заселилась в спа-отель города Ялта. За первые дни отпуска Надежда Георгиевна решила отоспаться: «Три дня спала, никуда не ходила. Открывала балкон –и слушала шум волны, дышала воздухом морским и набиралась сил». После чего у Бабкиной началась отпускная программа – оздоровительные процедуры, прогулки, пляж, море, экскурсии. Рядом - Ливадийский и Воронцовский дворцы, Царская тропа, Форосская церковь и Ласточкино гнездо. В санатории Надежда Георгиевна повстречала коллегу - Сергея Никоненко, который в Крыму снимается в кино.

Цены: 19 тыс. руб. – сутки в отеле 5 звезд. Проезд на поезде из Москвы до Симферополя «туда-обратно» в вагоне повышенной комфортности СВ – 50 тыс. руб.

Сочи, Россия

Гарик Харламов с невестой на Красной Поляне.

Гарик Харламов с невестой на Красной Поляне.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юморист и телеведущий Гарик Харламов вывез невесту актрису Катерину Ковальчук на горный курорт Красная Поляна. Здесь у них отличные виды на горы из окна фешенебельного отеля, когда хочется на море – то рукой подать на машине. Но есть у Гарика один секретик – почему он выбирает размещение именно на этом курорте. На территории курорта Красная Поляна работает казино, а Гарик любит поиграть.

Цены: 30 тыс. руб. – сутки в отеле 5 звезд. Перелет из Москвы до Сочи «туда-обратно» 19 тыс. руб.

Санкт-Петербург, Россия

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков с женой Региной и тремя детьми устроили экскурсионный отдых в Санкт-Петербург. Жуков путешествием доволен: «Давно мечтали привезти детей в Санкт-Петербург – в Петергоф, в Летний Сад, в Эрмитаж. Здесь красота! А Эрмитаж просто божественен. Кто еще не был, берите детей и все сюда!» Григорий Лепс несколько дней посвятил экскурсиям по Санкт-Петербургу: побывал в Русском музее, Петропавловской крепости, Петропавловском соборе.

Григорий Лепс в Русском музее.

Григорий Лепс в Русском музее.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цены: 15 тыс. руб. – сутки в отеле 5 звезд. Дорога поездом «Сапсан» из Москвы до Санкт-Петербурга «туда-обратно» на 1 человека – 11 тыс. руб.

Равда, Болгария

Лера Кудрявцева с мамой принимает у моря грязевые ванны.

Лера Кудрявцева с мамой принимает у моря грязевые ванны.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В поселке Равда, что на курорте Солнечный Берег еще больше десяти лет назад наши звезды накупили апартаментов в ЖК «Эмеральд Бич Ризорт СПА». До аэропорта города Бургас – 15 км. Комплексе бизнес-класса - с бассейном и кафешками на территории. Когда пару лет назад звезды решили тут квартиры продать, то оказалось, что спроса нет – а отдавать за бесценок не захотели. Владимир Винокур единственный, кто успел продать до спада цен и спроса, а Надежде Бабкиной не удалось – жилье простаивает, а коммуналку надо платить.

В июле на Солнечном Берегу дышат морским воздухом в собственных апартаментах подруги Лариса Гузеева и Лариса Удовиченко с семьями, а вечерами ходят друг к другу на ужин. Сюда же прилетела Лера Кудрявцева с дочкой – она воссоединилась с семьей: мама и сестра телеведущей живут в ее апартаментах. Лера отдыхает и у бассейна с ребенком и на море – оно совсем рядом, в пешей доступности.

Цены: Перелет из Москвы в Бургас с пересадкой «туда-обратно» - 100 тыс. руб.

Бодрум, Турция

Даже звезды жалуются на высокие цены на турецком курорте. Актриса Екатерина Волкова каждое лето с дочерью и мужем отдыхает в турецком пятизвездочном отеле. Волкова рассказала об отдыхе 2023 года: «Турецкие отели решили поднять цены для россиян. Логика была такая: ехать все равно особо некуда, поэтому заплатят и на 30, и на 50 процентов больше. Теперь отдохнуть в Турции стоит дороже, чем на Мальдивах. Но урвать по-максимуму с туристов не получается - отели стоят полупустые». Очень состоятельная телеведущая и блогер Ксения Бородина тоже отметила, что русских почти нет – если сравнивать с прошлыми годами. Цены запредельно высокие. Даже для Бородиной: «Я не сторонница жаловаться на цены, у всех разные потребности и возможности. Но в этом году невозможно не заметить, когда счета в ресторанах по 100 тысяч рублей. Каждый раз причем по 24-26 тысяч лир». За ужин с двумя дочками и мамой в модном ресторане Бодрума Бородина платит около 88 тысяч рублей (26 тысяч турецких лир).

Ксения Бородина на курорте тратит на ужин по 88 тысяч рублей.

Ксения Бородина на курорте тратит на ужин по 88 тысяч рублей.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Турции также загорает Анна Семенович – певица на время отпуска отказалась от диеты. Здесь же принимают солнечные и морские ванны молодожены – актер Андрей Гордин (сын Юлии Меньшовой) с женой артисткой Марией Кукушкиной. Супруги Илья Авербух и Елизавета Арзамасова выбрались на курорт, чтобы провести несколько дней вдвоем. Продюсер, тренер и бизнесмен с супругой-актрисой проводят время на пляже.

Лизу Арзамасову фотографировал на пляже муж.

Лизу Арзамасову фотографировал на пляже муж.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анна Семенович загорела в Турции.

Анна Семенович загорела в Турции.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цены: от 900 тыс. руб. – тур на 10 дней на семью из трех человек в отель 5 звезд класса люкс, включен перелет, трансфер, проживание и питание.

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