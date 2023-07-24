Признанная нежелательной в России певица Манижа родила дочь

Певица Манижа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Манижа Сангин, представлявшая Россию на «Евровидении», в ночь на 24 июля родила первенца — дочь Оливию.

В отличие от многих коллег, артистка не скрывала беременность, много фотографировалась с большим животом и даже сняла клип Tummy, в котором пела и плясала, будучи на приличном сроке.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И вот — свершилось. В соцсетях Манижа опубликовала фото с родильного стола, где смотрит в кадр, пока муж — режиссер Ладо Кватания — держит ее за руку. Судя по всему, он присутствовал на родах. Полное имя новорожденной девочки получилось максимально необычным и звучным.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна, — подписала снимок звезда.

32-летняя Манижа и 36-летний Ладо поженились в прошлом году в Подмосковье в элитнейшем районе на Николиной горе через полгода после начала СВО, которую певица не поддержала. За ряд высказываний против СВО артистку признали нежелательной в России на ряду с «Машиной времени», «Аквариумом», «Ногу свело!» и другими группами.