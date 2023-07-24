Близорукость помолодела: из-за чего у детей портится зрение

Близорукость, приобретенная в школьном возрасте, - такой диагноз ставят детям все чаще. Фото: Shutterstock

Близорукость, приобретенная в школьном возрасте, - такой диагноз ставят детям все чаще. По данным российского Минздрава, в младших классах очкариков 6-8%, а к выпуску - почти 50%. Самое обидное, что именно с 6 до 18 лет, когда зрение формируется и его нужно поберечь, дети корпят над учебниками и тетрадками.

ШКОЛА НЕ ВИНОВАТА

- Выходит, школа – главный вредитель? – спрашиваю Лилию Круглякову - врача-офтальмолога, которая наблюдает и лечит детей более 30 лет.

- Школа способствует росту близорукости, но винить ее нельзя. Это наша расплата за цивилизацию и возможность получать знания. Человеческий организм эволюционно приспособлен к обитанию на равнинах, дневной активности, высматриванию добычи или врагов. При взгляде вдаль мышцы глаз находятся в расслабленном состоянии. А во время чтения или работы за компьютером - наоборот - сильно напряжены, что ведет к сбоям. Разумный выход - дать глазам более подходящий режим работы.

- Поэтому офтальмологи рекомендуют побольше гулять днем и почаще смотреть в небо?

- Для зрения важно освещение. На улице его уровень в сто раз выше, чем обычно в помещении. Самое близкое к уличному – в телестудиях. При естественном освещении вырабатывается больше допамина - важного нейромедиатора, от которого напрямую зависит, будет ли глаз ребенка расти в длину нормальными темпами или избыточно быстро, что плохо для зрения. Важно и то, что при хорошем освещении диаметр зрачка уменьшается, увеличивается глубина резкости для четкого изображения. Высокая интенсивность естественного света влияет и на уровень витамина D. На свежем воздухе много рассеянного света, а не направленного. Однако прогулки должны быть активными: бегать, играть, трудиться. Но не сидеть на лавочке с телефоном. По времени – не меньше 2,5 часа. Доказано, что у близоруких детей регулярные прогулки замедляют прогрессию миопии.

МИНУС ДИОПТРИЯ ЗА ЕГЭ

- Какие нехорошие тенденции наблюдаете по своим клиентам?

- Близорукость сильно помолодела. Если раньше впервые обращались по поводу снижения остроты зрения в 12-14 лет, то сейчас – в 6-8. Влияет мода на раннее обучение грамотности – чтение с 4 лет. Я категорически против, ведь зрительная система будет готова к чтению только к 5-6 годам. А еще видим телефоны в руках малышей колясочного возраста.

- Есть ли всплески жалоб старшеклассников в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ?

- После экзаменов действительно констатирую ухудшение зрения у детей – бывает, что на целую диоптрию. К счастью, в большинстве случаев это спазмы аккомодации из-за перенапряжения, которые после летнего отдыха проходят. Но иногда восстановить зрение не удается.

КОГДА БЕЖАТЬ К ВРАЧУ

- Ребенок пошел в 1 класс с нормальным зрением. А мы знаем, что почти у всех детей в школе оно портится. Как не прозевать ухудшение?

- Профосмотр для здоровых детей один раз в год - этого достаточно. А для близоруких и детей из группы риска 1 раз в пол года. Однако если ребенок стал близко подходить к телевизору, щуриться, наклоняться к книге при чтении - срочно к врачу. Или из-за занятий ребёнок стал мало гулять. В группе риска дети-азиаты и те, у которых один или оба родителя с близорукостью. Также нужно быть начеку, если перед первым классом доктор сказал, что у ребёнка нет плюсового запаса (в 6-7 лет в норме зрение плюс 1).

- Если составить антирейтинг популярных у детворы гаджетов, кто его возглавит?

- Очки виртуальной реальности - в них самая короткая дистанция от экрана до глаза. Они ещё и психику расшатывают. Производители рекомендуют такие очки с 12-13 лет. Офтальмологи – хотя бы с 17. Если раньше, то только детям со здоровым зрением и здоровой психикой, не больше 10 минут и не каждый день. Ещё один бич - смартфоны. У ребенка ручка коротенькая, и экран получается очень близко к глазам.

ЗАЩИТА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ

- Нужны ли спецочки или линзы для ребят, которые занимаются в компьютерных классах?

- Я бы рекомендовала блю-блокеры - очковые линзы с фильтрами, которые гасят вредную для глаз часть синего спектра. А её излучают все наши электронные носители информации.

- А детям, которых не оттащишь от компьютерных игр, можно такие? Хоть какая-то защита.

- Все-таки нужно попытаться оттащить. Объясняйте «игроманам» или «телеманам», что три часа полного погружения один раз в неделю вреднее, чем по полчаса каждый день. При этом важно, чтобы и до, и после была смена деятельности: спорт, подвижные игры, помощь по дому. Дети до 15-16 лет, как правило, не осознают риски и пренебрегают правилами, особенно когда остаются сами дома.

ЭТО ПРАВИЛЬНО

Расстояние от глаз до книги должно быть не меньше 40 см.

До экрана смартфона – 30-35 см.

Расположение – чуть ниже уровня глаз. Поможет вертикальная подставка.

Работайте на близком расстоянии не более 2.5 часов в день. Делайте 10-минутные перерывы после 30-40 минут непрерывной зрительной работы вблизи (чтение, рисование, письмо, музицирование, онлайн-уроки и пр.).

С экраном – не более 20 минут работы и потом перерыв.

Проводите на свежем воздухе не меньше 2,5 часа в день.

Делайте гимнастику для глаз. Пример упражнения на каждый день: встаньте в 40 см от окна и закройте ладошкой один глаз. Вторым смотрите сначала на метку на стекле, потом – на дальний предмет. По 2 минуты каждым глазом.

Ешьте чернику и морковь (полезные вещества для зрения усваиваются только с жирами - сметаной, маслом).

А ТАК – ВРЕДНО

Читать или играть сидя, положив книгу или планшет на коленки. Низкий наклон головы к книге и экрану способствует более сильному удлинению продольной оси глаза по сравнению со взглядом прямо.

Читать на ходу или в движущемся транспорте. Постоянно смещающаяся картинка вынуждает глаза напрягаться и ежеминутно фокусироваться на новом расстоянии.

Читать лежа на животе или на спине. Потому что сложно соблюдать расстояние между глазами и книгой.

Сидеть скособочившись, подперев ладошкой щеку. Помимо сколиоза можно спровоцировать ассиметричное падение зрения, поскольку один глаз оказывается ближе к книге.

НА ЗАМЕТКУ

Как возникает близорукость

Медицинское название - миопия. Это дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Длительная зрительная работы на близком расстоянии приводит сначала к астенопии (усталость глаз), потом – к спазмам аккомодации, вызывающим временное ухудшение зрения (так называемая ложная близорукость), потом - к истинной близорукости.

Важно понимать: если у ребенка минус 3 или 4, и это поставлено врачом как диагноз (после полного обследования с закапыванием глаз для расширения зрачка), то вернуть минус 1 не удастся. А если это спазм аккомодации, то можно попытаться.

Лазерная хирургия – выход? По словам врача, у нас научились хорошо оперировать близорукость - пациенты видят на 100%. Но у таких операций есть побочка. Самое минимальные - слезотечение на ветер, разложение света вокруг точечного источника на спектральные составляющие(гало). Поэтому не спешите, если минус небольшой. Неспроста ведь врачи-окулисты выбирают очковую или контактную коррекцию, а не лазерную.