Прах разведчика Николая Кузнецова попытались украсть из могилы во Львове

Могила Героя СССР Николая Кузнецова во Львове.

Мэр Львова Андрей Садовой отвлекся от уборки города перед сдачей панам и заявил о попытке похищения останков легендарного советского разведчика Героя СССР Николая Кузнецова. Николай Иванович известен на весь мир, как один из непримиримых и результативных борцов с фашизмом.

«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Кузнецов нам не нужен, но просто так - не отдадим. За деталями в ГУР (главное управление разведки ВСУ)», - заявил глава города в своем Telegram-канале, прикрепил к посту фото разрушенного памятника и подчеркнул, что «попытка оказалась неудачной». Однако, заметил, что на месте работает полиция.

«Вот мрази украинского Абвера, готовы уже прахом торговать. Надо добавить им «Кинжалами» по Стрыйской», - пишут в сети.

Напомним, что после 13-летней тяжбы в украинских судах, в феврале 2020 года к властям Львова официальной обращались родственники Николая Кузнецова, которые просили передать в Россию прах легендарного разведчика. До этого, его могила во Львове неоднократно осквернялась: в 2018 году ее облили краской, в 2019 с нее стащили бронзовый барельеф. Ответил родственниками разведчика мэр Львова Садовой только в 2021 году. Он заявил, что власти города не будут заниматься передачей праха, так как такие вопросы находятся «под контролем СБУ и МИД Украины».

После очередных актов вандализма и начала специальной военной операции мэр Львова Садовой вспомнил о просьбе и предлагал поменять прах Николая Кузнецова на жителей Львова, которые попали в плен. Но потом заявил, что «пока в русском плену находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно».

Отметим, что за могилой во Львове ранее ухаживали потомки других советских разведчиков и партизан.

Напомним, за первые годы Великой Отечественной войны военный разведчик действовал на Украине, где уничтожил 11 генералов и десятки бандеровцев. Среди ликвидированных им рейхскомиссар Украины Эрик Кох, его заместитель Даргель, и юрист Функ. Благодаря полученным в тылу фашистам документам Николаю Кузнецову первому удалось получить информацию о подготовке немецкого наступления на Курской дуге и покушении на лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской конференции.

Кузнецов погибнет в марте 1944 года под Львовом в бою с отрядом бандеровцев, которые были переодеты в красноармейцев. Военный разведчик будет отстреливаться до последнего патрона, а когда убьют его спутников подорвет себя гранатой. Его останки найдут только 17 сентября 1959 году у урочище Кутыки благодаря поисковой работе военного разведчика Николая Струтинского и захоронят на Холме Славы 27 июня 1960 года.