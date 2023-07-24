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Происшествия24 июля 2023 10:15

Прах разведчика Николая Кузнецова попытались украсть из могилы во Львове

Неизвестные вскрыли могилу Героя СССР, который в свое время мастерски расправился с 11 фашистскими генералами и десятками бандеровцев
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Могила Героя СССР Николая Кузнецова во Львове.

Могила Героя СССР Николая Кузнецова во Львове.

Мэр Львова Андрей Садовой отвлекся от уборки города перед сдачей панам и заявил о попытке похищения останков легендарного советского разведчика Героя СССР Николая Кузнецова. Николай Иванович известен на весь мир, как один из непримиримых и результативных борцов с фашизмом.

«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Кузнецов нам не нужен, но просто так - не отдадим. За деталями в ГУР (главное управление разведки ВСУ)», - заявил глава города в своем Telegram-канале, прикрепил к посту фото разрушенного памятника и подчеркнул, что «попытка оказалась неудачной». Однако, заметил, что на месте работает полиция.

«Вот мрази украинского Абвера, готовы уже прахом торговать. Надо добавить им «Кинжалами» по Стрыйской», - пишут в сети.

Напомним, что после 13-летней тяжбы в украинских судах, в феврале 2020 года к властям Львова официальной обращались родственники Николая Кузнецова, которые просили передать в Россию прах легендарного разведчика. До этого, его могила во Львове неоднократно осквернялась: в 2018 году ее облили краской, в 2019 с нее стащили бронзовый барельеф. Ответил родственниками разведчика мэр Львова Садовой только в 2021 году. Он заявил, что власти города не будут заниматься передачей праха, так как такие вопросы находятся «под контролем СБУ и МИД Украины».

После очередных актов вандализма и начала специальной военной операции мэр Львова Садовой вспомнил о просьбе и предлагал поменять прах Николая Кузнецова на жителей Львова, которые попали в плен. Но потом заявил, что «пока в русском плену находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно».

Отметим, что за могилой во Львове ранее ухаживали потомки других советских разведчиков и партизан.

Напомним, за первые годы Великой Отечественной войны военный разведчик действовал на Украине, где уничтожил 11 генералов и десятки бандеровцев. Среди ликвидированных им рейхскомиссар Украины Эрик Кох, его заместитель Даргель, и юрист Функ. Благодаря полученным в тылу фашистам документам Николаю Кузнецову первому удалось получить информацию о подготовке немецкого наступления на Курской дуге и покушении на лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской конференции.

Кузнецов погибнет в марте 1944 года под Львовом в бою с отрядом бандеровцев, которые были переодеты в красноармейцев. Военный разведчик будет отстреливаться до последнего патрона, а когда убьют его спутников подорвет себя гранатой. Его останки найдут только 17 сентября 1959 году у урочище Кутыки благодаря поисковой работе военного разведчика Николая Струтинского и захоронят на Холме Славы 27 июня 1960 года.

ЧППроисшествия: ЧП