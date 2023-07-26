Что-то с памятью моей стало: долгая дорога от дома до работы разрушает организм. Есть ли выход?

Исследования неоднократно доказывали, что долгий путь из дома на работу негативно сказывается на нашем настроении, психическом здоровье и продуктивности.

В идеале дорога от дома до работы не должна занимать дольше 30-40 минут. Но это в идеале, на деле же цифры оказываются куда менее оптимистичными.

Почти 70% москвичей тратят на дорогу до работы более 1-2 часов. Такие данные опроса, проведенного сервисом «Яндекс Аренда». Около 69% жителей столицы добираются до работы или учебы по часу, два и более. При этом 50% опрошенных признались, что считают это проблемой, однако большинство (61%) не готовы переезжать ради того, чтобы сократить время на дорогу.

Психологи давно подметили, что между утомительными поездками от дома до работы и ментальным (а заодно и физическим) здоровьем человека есть прямая связь.

В молодом возрасте это не так заметно. Но с годами подобные путешествия запускают механизм хронической усталости. Это сказывается на работоспособности, психическом состоянии, снижается концентрация внимания – мы начинаем допускать много ошибок. Невнимательность ведет за собой нагоняй со стороны начальства – самооценка падает, дают о себе знать разные болячки – треть, а то и половина зарплаты уходит на лекарства.

- Недаром говорят: «Жизнь – это движение!» А находясь длительное время в дороге, мы совершаем минимум движений. Физически наш организм слабеет: возникают проблемы с сосудистой системой – сидя, мы перекрываем кровоток, это приводит к отекам или анемиям конечностей; практически одно и то же положение тела – голова опущена вниз, спина сгорблена, руки держат гаджет – идет колоссальная нагрузка на позвоночник, «падает» зрение», – перечисляет психолог Александра Кондрахина.

Еще в 2015 году исследования, проведенные для компании Gallup-Healthways Well-Being Index, показали, что 40% сотрудников, тратящих на дорогу в офис более 90 минут, запоминают меньше полезной информации.

Больше всего «заложников дороги» в Москве и Санкт-Петербурге. Продолжительность пути на работу в столице составляет в среднем 46 минут 36 секунд на общественном транспорте и 36 минут 37 секунд на автомобиле. Среднее расстояние, которое преодолевает москвич до работы, составляет 17 километров (подсчитано геосервисом 2ГИС и порталом Работа.ру). А вот более 12% москвичей ежедневно тратят на дорогу от дома до работы и обратно больше трех часов!

А вот другая статистика: 36% людей, тратящие больше трех часов на дорогу, имеют проблемы с ментальным здоровьем и теряют процент когнитивных способностей.

Таким образом, чтобы жить долго и быть здоровым, нужно искать работу, добраться до которой можно минут за 40, либо в перспективе иметь возможность перебраться поближе к офису. Так как большой заработок на очень удаленном расстоянии никогда не покроет расходы на собственное здоровье после увольнения.

Городская экология тоже является не лучшим помощником в вопросах сохранения здоровья, но найти баланс между жизнью на природе, транспортной доступностью (теми самыми 40 минутами) очень непросто, хотя при должном упорстве подобрать варианты все-таки можно.

Учитывая все важные составляющие, риэлторы советуют обратить внимание на ближайшее Подмосковье. Здесь сейчас реализуется много интересных проектов, которые позволяют не терять в качестве городской жизни, но при этом избавляют от суеты городского центра. Еще один аргумент в пользу такой недвижимости - цена. Ценовая политика на новостройки в спокойных зеленых зонах заведомо лояльнее, нежели на объекты (будь то первичный или вторичный рынок) в районах крупных транспортных узлов.

Один из таких вариантов - микрорайон «Южная Битца», который девелопер, ГК ФСК, реализует на рынке под брендом «1-го ДСК». Этот объект успел снискать добрую славу среди покупателей. Тысячи жителей, которые уже заселили микрорайон, оценили возможность жить в окружении природы и транспортное удобство объекта. Добраться до центра Москвы отсюда можно меньше чем за час. А в скором времени этот путь может сократиться до 30-40 минут. В шаговой доступности от ЖК появится станция МЦД-2, которая избавит жителей микрорайона от необходимости стоять в пробках.

А это именно то оптимальное время на дорогу до работы, которое не наносит вред здоровью человека. Исследования показывают, что люди, добирающиеся до офиса менее 30 минут, работают продуктивнее, и реже берут отгулы.

Застройщик уже получил от ОАО «РЖД» согласование основных архитектурно-планировочных решений будущего остановочного пункта «Южная Битца» (в рамках развития МЦД-2 «Нахабино – Подольск»). Он появится в непосредственной близости от одного из корпусов в северо-восточной части ЖК. Строительство начнется в 2024 году, станция станет первой в Подмосковье, построенной за счет инвестора. Подобный проект единственный в своем роде. Он улучшит транспортную доступность для порядка 20 тысяч жителей.

А в настоящий момент до станций метро «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского» и «Улица Старокачаловская» всего 15 минут на маршрутном такси.

За счет того, что ЖК удобно расположен всего в 3 км от МКАД между Варшавским и Симферопольским шоссе, есть варианты транспортных развязок. А в будущем добавится еще одна магистраль – в рамках проекта Юго-Восточной хорды ведется строительство дороги, которая свяжет Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Таким образом, появятся удобные выезды в разные концы столицы.

У жизни вне городских джунглей есть еще одно преимущество – люди, которые имеют возможность ежедневно гулять по лесу, реже страдают от тягостных мыслей. Это выяснила группа ученых из Стэнфордского университета в США, среди которых были биолог, психолог и специалист по окружающей среде. Они отметили, что у городских жителей чаще обнаруживаются ментальные нарушения, включая клиническую депрессию.

Регулярные прогулки в зеленой зоне позволяют восстанавливать парасимпатическую нервную систему, а именно она помогает человеку успокоиться при перевозбуждении.

Микрорайон «Южная Битца» граничит с Бутовским лесопарком, который является рекреационной зоной и памятником природы. Здесь нашли свой дом множество зверей и птиц. Летом можно кататься на велосипеде, а зимой ходить по лыжным трассам. С западной стороны находится ботанический сад «Вилар», где выращивают лекарственные травы, и река Битца.

Сочетание, позволяющее иметь транспортный комфорт столичного уровня и богатые природные локации, является одной из самых редких в Подмосковье. Не уступает и сам ЖК. Здесь действительно есть все, что действительно необходимо для семьи. Помимо двенадцати жилых домов разной этажности, в микрорайоне появятся четыре детских сада (на 325 мест каждый) и две школы (на 1150 и 1550 мест), поликлиника и десятки самых разных магазинов.

Первые шесть домов уже полностью построены. Строительство последних завершат к 2026 году.

Эксперты ГК ФСК и других крупных девелоперов Москвы и Московской области сходятся во мнении, что если вы четко решили приобрести жилье в новостройке, то лучше не откладывать. Высоки риски, что большинство льготных ипотечных программ будет свернуто к следующему году. Пока же есть возможность воспользоваться не только выгодными кредитными предложениями, но и рассчитывать на низкие ставки от застройщиков.

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Однушки стартуют от 7 млн рублей, а функциональные двушки – от 9 млн рублей.