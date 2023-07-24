Россия переигрывает Украину в битве резервов: ВСУ терпят поражение и теряют мотивацию

Боевая работа танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

КИЕВ САМ СХЛОПНУЛ «ЗЕРНОВУЮ СДЕЛКУ»

Как бы это парадоксально ни звучало, но терактом на Крымском мосту Киев в первую очередь для нас сжигает мосты возвращения к «зерновой сделке». Потому что Украине она, на самом деле, не нужна. Киеву не нужно, чтобы российский военно-морской флот контролировал суда, которые выходят из Одессы или заходят в нее.

Зеленскому, наоборот, хотелось бы иметь неподконтрольное России судоходство, при котором он мог бы, с одной стороны, зарабатывать на торговле зерном, а с другой - завозить в свои порты вооружение и военную технику.

Попытки продолжить судоходство в обход России будут обязательно. Киев вообще склонен к таким провокациям. Можно вспомнить, как при Порошенко они пытались прорваться через Керченский пролив на трех военных катерах, были задержаны. И как потом собирались еще один конвой пустить, зазывая международных наблюдателей.

Удары по портовой инфраструктуре - это единственно верная линия поведения, которая сейчас может быть у нашей военной машины. Мы должны любыми способами купировать угрозу завоза военной техники морским путем на Украину.

Но ведь «зерновой коридор» - не единственный морской путь на Украину. У нее есть порты на Дунае - Измаил и Рени. И до них можно дойти, не заходя в территориальные воды Украины, из Румынии. За время работы «зерновой сделки» грузопоток через эти объекты был намного выше, чем через Черноморский коридор. Поэтому придется обратить внимание и на эти два объекта — первые удары по Рени уже были нанесены в ночь на понедельник. Украина прямо угрожает судоходству в наших территориальных водах. И на эту угрозу надо отвечать очень жестко. Лишить возможности Украину вообще как бы то ни было выходить в Черное море, чтобы наносить какие-то удары.

Потому что им сегодня важно в первую очередь сделать Крым островом, и они будут и дальше пытаться перерезать все наши логистические цепочки на полуостров. Сейчас Киев завяз в своем «контрнаступлении» во многом благодаря нашей артиллерии. И им важно нарушить подвоз боеприпасов на передовые линии Запорожского фронта, в первую очередь. Отсюда попытки отрезать Крым.

«КОНТРНАСТУП» НАОБОРОТ

Давайте взглянем на линию фронта.

- Бодание в районе Антоновского моста, которое пока не носит стратегического характера.

- В районе Каховского водохранилища (Васильевское направление) ВСУ как топтались вокруг Пятихаток, так и топчутся. Поменяли тактику, больше не ездят танковыми клиньями, теперь по 20-30 человек пешком заходят и там навечно остаются.

- Ореховское направление — бесконечные бои в районе Работино, никакого серьезного продвижения там нет.

- Времьевский выступ - как шли бои вокруг Урожайного, так и идут.

- Артемовское направление. Пытались и даже смогли занять один из стратегических опорников к западу от Клещеевки, но их оттуда вышибли, высоты мы контролируем, огневой контроль над Артемовском им взять не удалось. А в районе Соледара противник вообще перешел к минированию своих позиций перед собой. Это означает, что дальше они наступать на северном фланге Бахмута, видимо, не собираются.

- Я уж молчу про Сватовский рубеж - от Кременной до границы с Белгородской областью. На Краснолиманском направлении мы давим, причем давим серьезно, уже бои идут под населенным пунктом Торское. Это полдороги до Красного Лимана. Под Купянском наши подразделения уже подошли на расстояние прямой видимости до города. Минобороны на днях выдавало сводку, по которой за сутки мы смогли пройти вглубь фронта 1 километр и расширить его (то есть расширить плацдарм) на 2 километра. Поступает информация о прорыве фронта под Сватово, где наши подразделения продвинулись на 6 километров вперед и расширили плацдарм на 10 километров. Это огромное расстояние для операции, которую мы называем «активной обороной». Украина на такие расстояния не двигается за сутки.

Военнослужащий у САУ "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения Центрального военного округа на Краснолиманском направлении СВО. Фото: Станислав Красильников/

ПЕРЕМАЛЫВАНИЕ ШТУРМОВЫХ БРИГАД

О чем это все говорит? О том, что Украина очень нерационально использует свои резервы. А сейчас идет настоящая битва резервов, и в этой битве, у меня полное ощущение, мы противника переигрываем. Они вынуждены со своего, потенциально главного направления наступления — на Мелитополь и Бердянск к Крыму - отвлекать резервы на Артемовск, на Красный Лиман, на Купянск. И даже, в связи с изменившейся обстановкой в Белоруссии, они обязаны перебросить какие-то бригады на север.

Украина пыталась найти какую-то брешь в нашей обороне, чтобы мы к ней стянули свои резервы. Но получается так, что мы своими резервами, которые у нас, оказывается, были, переиграли противника, усилили те участки, где мы нашли слабину, и начали их продавливать. Я говорю сейчас о Краснолиманском и Купянском направлениях. Где эти бригады ВСУ, которые готовили как штурмовые, которые должны были проламывать нашу оборону и идти дальше, в сторону Азовского моря и Крыма? Где все эти силы? А их сейчас растащили по всей линии фронта и потихонечку они перемалываются и на Запорожье, и под Артемовском, и под Купянском и Красным Лиманом.

Если так дальше пойдет, может быть, месяц-полтора нам еще выстоять, а там все может начать складываться для Украины не очень хорошо. К осени может наступить некий перелом, в ходе которого в контрнаступление пойдет уже российская армия.

ПЕРЕЛОМ

Есть еще один важный момент - психологический. С одной стороны, наши войска, удачно обороняясь, повышают свое моральное состояние. Это очень важно, когда боец чувствует, что он может побеждать, когда у него появляется спортивный охотничий азарт.

И в то же время, если мы посмотрим на Украину, то с мотивацией у них там сейчас все должно быть не очень хорошо. Потому что успехов нет, потери огромные, хватают мобилизантов на улицах, в кафешках, на пляжах, запихивают их через трое суток на передовую и, конечно, там политико-моральное состояние у людей все паршивее. И чем дальше, тем оно будет хуже. Вот как только окончательно этот слом в мозгах появится, когда воля к победе у противника будет подавлена нашей волей к победе, тогда, мне кажется, как раз перелом и должен наступить. Вкупе с подготовленными резервами и техникой, которую поставляет наша оборонка.

Авторскую программу нашего военкора «Аналитика с именем» от Александра Коца слушайте на Радио «Комсмольская правда». (слушать)