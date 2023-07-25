Небо. Самолет. Вино российское

КРАСНОДАР ЗАВОЕВЫВАЕТ

Пассажирам бизнес-класса в зависимости от направления полета авиакомпания предложит вина, произведенные в Краснодарском крае. На всех рейсах бизнес-класса предлагается игристое вино отечественного производителя. В экономклассе пассажиры уже могут попробовать новое красное сухое вино, произведенное в России.

Поставщик был определен ранее в ходе открытого конкурса.

Отметим, что один из ведущих российских производителей уже поставляет вино в авиакомпанию. Виноградники компании расположены в самой южной части Краснодарского края - в Геленджике. Местные почвы идеальны для виноградной лозы, благодаря чему у вина формируется богатый, изысканный, неповторимый вкус и аромат.

«Аэрофлот поддерживает российского производителя. Авиакомпания расширяет ассортимент отечественных вин на борту. Большинство напитков, представленных в винной карте авиаперевозчика, производятся в России», - отметила пресс-служба авиакомпании.

Бизнес-класс переходит на отечественное вино.

ЗАЧЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ РУБЛЕМ НЕДРУГОВ?

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поддержал инициативу члена Комитета по экономической политике Сергея Алтухова, который предложил запретить продвигать и продавать вина из недружественных России стран на предприятиях общепита, объектах транспорта и обязать заместить их отечественной продукцией.

«Конечно, нам надо продвигать и поддерживать отечественного товаропроизводителя. И государственные компании, госкорпорации должны всемерно этому содействовать, - убежден Вячеслав Володин. - Да, у нас должна быть возможность выбора, но там, где у госкомпаний есть возможность поддержать отечественного производителя, надо это делать. Вы совершенно правильно подняли этот вопрос».

В ходе пленарного заседания Сергей Алтухов напомнил, что на заседании 11 июля спикер Госдумы поднял вопрос о закупке отечественных автомобилей для государственных и муниципальных нужд.

«Я бы хотел обратить внимание на другие отрасли нашей экономики, особенно те, где наши усилия в области импортозамещения значительны. Вот журнал крупной российской авиакомпании, в котором нашим гражданам, пассажирам предлагаются французские, испанские, итальянские вина. Подобная ситуация и в других авиакомпаниях. Фактически мы продвигаем винодельческую продукцию из недружественных нам стран, а они, в свою очередь, поставляют оружие Киеву», - пояснил депутат.

Сергей Алтухов предложил обратиться к правительству и внести изменения в нормативно-правовые акты о запрете продажи и продвижения вин из недружественных России стран в общепите и на транспорте, а также заменить их отечественными с маркировкой «Вино России».