Переселенцы с одичавшего Запада: что за "американская деревня" появится в России

Тим Кирби Фото: Личный архив

Жители Серпухова срочно побежали учить английский. К ним едет… Нет, не ревизор, а целая деревня американцев. В сотне километров от Москвы скоро может вырасти небольшой сити (город. - Англ.), или таун (городок. - Англ.), ну вилладж (деревня. - Англ.) уж точно. Мы нашли автора проекта и расспросили, что это будет на самом деле: дикий запад с салуном, шерифом и, может, даже кабаре?

На самом деле идея не новая. Ее автор - американец Тим Кирби. Он сам перебрался в Россию еще в 2006-м, в 2018-м получил гражданство и теперь помогает другим американцам, желающим переехать в Россию. Тим уже несколько лет мечтает построить целое поселение для выходцев из США, да все, как он говорит, упирается в российскую бюрократию. А тут такое:

«Обсуждается проект по созданию «американской деревни» в Московской области, идут переговоры. Мы должны дать на это 27 гектаров под Серпуховом,» - сделал неожиданное заявление на питерском экономическом форуме глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Ну, раз уж на таком уровне об этом заговорили...

СЕКРЕТНОЕ МЕСТО

- Поздравляю, Тим, про вас уже на ПМЭФ рассказали, - звоню русскому американцу.

- Да, это круто! Отлично, что у нас есть такая поддержка. Без нее сделать ничего невозможно.

- Давайте сначала. Как у вас вообще появилась идея американской деревни в России?

- Я делал фильм про священника, который родился в США, но принял православие и переехал в Ярославскую область. Его зовут Джозеф Глисон. Теперь — отец Иосиф. Мы с ним подружились, он рассказывал, как много людей хотят сюда переехать, они спрашивают его об этом. Я сказал: «Да! И мне звонят и пишут постоянно». И вот так у нас родилась идея: построить американскую деревню.

Ярославская область сейчас номер два в России по числу переселенцев из Европы и США (на первом все-таки Подмосковье). И во многом Ярославль так популярен благодаря отцу Иосифу.

- Он как маяк! Многие хотят его шаг повторить. Семьи переезжают, селятся вокруг Ярославля. Но все сами по себе. Отец Иосиф помогает тем кто приезжает, делится опытом, как попасть в эту зубодробительную квоту для получения гражданства, которая есть в России. Некоторым удается это сделать. (О том, как переселенцы с запада пытаются побороть российскую миграционную систему, мы подробно писали в нашем материале)

- А вы, значит, бросили силы на деревню?

- Да. Это заняло уже два года моей жизни.

А вот где конкретно будет находиться деревня Тим наотрез говорить отказался:

- Я считаю, что этого сейчас делать не стоит, - объяснил он мне.

ГЕНПЛАН УЖЕ РИСУЕМ

- Расскажите хотя бы, где вы ищите будущих жителей.

- Мне не надо никого искать. Они давно обратились ко мне сами. Вот в Госдуме на обсуждении миграции из США и Европы депутаты сказали: «Если нам покажут 100 человек с Запада, которые хотят в Россию переехать, то мы пересмотрим свой подход к миграционной политике». Да у меня уже сотни паспортов людей, готовых переехать. И это только у меня! А еще пару лет назад на нас вообще внимание не обращали.

- То есть, строительства американской деревни стало ближе?

- О, да! Это сто пудов!

- А план поселения у вас уже есть? Сколько будет домов?

- Планирование идет полным ходом. У меня диплом дизайнера и я рисовал первые черновики. Сейчас уже профессионал делает настоящий генпплан. По моим задумкам в деревне будет плюс/минус 160 домов. Да, это не мало. Но делать деревню на 10 домов - не интересно. Не хватит критической массы. А я хочу, чтобы получился феномен.

- Все, кто будет там жить уже приехали?

- Нет. В России всего процентов десять желающих. Другие тоже бы уже приехали, но не могут из-за вашей сложной миграционной системы. Вот мы пытаемся получить для нашего проекта особый статус. Если удастся, это сильно упростит переселение.

СТАТУС РЕШАЕТ ВСЕ

Тим прекрасно говорит по-русски. Но объяснять бюрократические моменты ему все равно непросто. Поэтому я позвонила Тимуру Беслангурову - юристу, который стал другом проекта американской деревни.

- Тим не зря говорит, что его проекту нужен статус «социально значимого», - объясняет Тимур. - Потому что инвестируя в подобный проект, человек может претендовать сразу на ВНЖ (вид на жительство. - Ред.), минуя РВП (разрешение на временное проживание. - Ред.). Если американской деревне присвоят такой статус, мигранты из США будут понимать за что они деньги платят. А главное - получат документы для легальной жизни в России.

- Но можно же получить ВНЖ и просто купив в России недвижимость?

- Да, но сумма сделки в Москве должна составлять не менее 50 миллионов рублей, причем по кадастровой стоимости. То есть реальная рыночная цена намного выше. В Подмосковье эта цифра — 25 миллионов. Много ли миллионеров среди мигрантов? Не думаю. Тем более среди тех, кто готов ехать в деревню.

- А вам такой статус вообще реально получить?

- Ну… мы надеемся.

УЛИЦЫ В ЧЕСТЬ ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКОВ

- Название поселения уже придумали? - продолжаю пытать Тима.

- Да, но какое - пока тайна. Придумали даже названия улиц. Они будут в честь некоторых фигур на Западе. Это вызовет резонанс. Все таблички в деревне сделаем в американском стиле и европейском.

- А что это будет за поселок?

- У нас будет не коммуна, не община, не кибуц. К черту кибуц! Это будет такая старая, потерянная Америка плюс щедрые русские реалии. Центр любой деревни, что в Европе, что в России — религиозный. Церковь. У нас он тоже будет. Хотя на настоящую церковь денег у нас вряд ли хватит. Но есть англоязычный священник, готовый отдать этому свою душу и время, Серафим Белл. Построим и дома для тех, кто только переехал и ему пока негде жить. А еще планируем сделать первый в России стадион для американского футбола. А еще будет большое общее поле, потому что многие хотят попробовать заниматься сельским хозяйством.

- Ваши жители будут ассимилироваться в русскую жизнь? Дети будут ходить в соседнюю школу?

- Конечно люди будут ассимилироваться, это неизбежно. И дети будут учить русский, ведь надо получать образование. Но школа у нас будет своя. В России есть возможность легально обучать детей самостоятельно.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ

- А что у вас с деньгами? На что вы строиться-то будете?

- Мы сами себе обеспечим дома. Так и напишите. Потому что много умников говорят в интернете: «Такое противостояние с США, а у нас тут дома американцам раздают». Единственное, что мы просим - это землю, которая, между прочим, никем не используется. За остальное каждый участник платит сам. Вообще-то среди тех, кто хочет переехать, есть очень состоятельные люди. Они помогут тем, у кого нет денег, в ипотеку. Так мы доделаем деревню. А потом следующую.

- Так вы одной деревней ограничиваться не намерены?

- Да! Даже если мы не получим статус «социально значимого» проекта, все равно он будет жить. Просто будет идти тяжелее и медленнее. Может, даже придется получить инвестирование от больших дядей, но я этого очень не хочу.

МЫ ЛЮБИМ США, ПРОСТО ТАМ ЖИТЬ СТАЛО НЕВОЗМОЖНО

Я спросила у Тима, о чем он говорит в соцсетях со своими бывшими соотечественниками. Что люди спрашивают про нашу страну? Оказалось, больше всего они говорят про … свою Америку.

- Не то, что жалуются наши, нет. Жаловаться - это скорее российское хобби. Русские очень хотят, чтобы иностранцы влюбились в Россию и поэтому бы сюда переехали. Но сейчас не совсем так. Вот вы в 90-е поехали на Запад в поисках лучшей жизни. Американцы сейчас такие же. Тогда в России многим стало невозможно жить - не было работы, было опасно. Это же не значит, что русские тогда разлюбили свою страну. Вот и американцы - они любят Америку - родной язык, привычный стиль жизни. Но сейчас многим стало невозможно там жить, особенно православным. И воспитывать детей там теперь нереально из-за ЛГБТ пропаганды.

- Вы в США бываете?

- Мне туда больше нельзя.

Дмитрий Кузнецов. Фото: t.me/StolitsaRassveta Фото: Личный архив

ПОТЕНЦИАЛЬНО ИХ — ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ. НА ДЕЛЕ ПОКА - СОТНИ

Разговоры про «десятки тысяч американцев», которые сидят на чемоданах ради переезда в Россию, звучат уже не в первый раз. Но по факту с 2018-го по 2022 всего 1172 гражданина США получили у нас вид на жительство. Паспорта - и того меньше:

2021 год - 388 человек

2022 год - 262 человека

Почему так? Как говорят сами переселенцы, российские миграционные законы «как колючая проволока». Прорваться сквозь них сродни подвигу. Поэтому нельзя эти цифры в десятки тысяч пока ни подтвердить, ни опровергнуть. «КП» писала об этом не раз. И что? Есть ли реакция?

- 14 февраля мы провели круглый стол в Госдуме, после которого создали «Координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО», - рассказал KP.RU депутат Дмитрий Кузнецов. - 6 апреля снова собрались в Госдуме уже с представителями регионов, говорили о рабочих местах и квотах для переселенцев. Направили два запроса в МВД с просьбами: продлить срок действия справки о не судимости для переселенца с 90 до 180 дней (за 3 месяца получить и переправить такую справку в Россию из стран Запада не удается почти никому), или принимать просроченные справки. А также перевести в онлайн подачу заявлений на получение квот. Нам ответили, что это не входит в компетенцию МВД, у них нет ресурсов для устанавления личности людей за рубежом. Дважды в Общественной палате обсукждали упрощение бюрократических процедур, продления сроков для справок и увеличения квот для граждан с Запада. Выступили даже на ПМЭФ вместе с Россотрудничеством.

Как итог - все больше людей узнают о проблеме переселенцев с Запада в Россию. Но облегчения для них пока так и нет. Будем продолжать дальше.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин: Екатерина II уже переселяла немцев. Можем повторить

Сейчас Россия одна из немногих стран – хранительниц традиционных ценностей. Это говорилось официально, много раз. Очень серьезная заявка для привлечения переселенцев из стран «золотого миллиарда». Любопытно, что о подобном исходе было множество пророчеств православных старцев. «Американская деревня» - первая заявка на такое переселение в 21 веке.

И самое удивительное, что у России есть весомый исторический опыт приема беглецов от «западных ценностей». 260 лет назад, 22 июля 1763-го, Екатерина II издала Манифест, приглашающий иностранцев в Россию. Те, кто селился на необжитых землях в Поволжских степях, освобождались от налогов на 30 лет, в других местах – от 5 до 10 лет. В том числе, так заселяли и пустые тогда Донбасс с Приазовьем. Ни крепостное право, ни обязанность служить в армии на переселенцев не распространялись, они подчинялись Престолу, ему и клялись в верности.

Павел I и Александр I расширили привилегии этих людей, бежавших из Европы от голода, безземелья и бесконечных междоусобных войн. Жили они в России образцово-зажиточно, так называемыми «колониями». Но, разумеется, шла и ассимиляции – «русские немцы» навеки вписаны в самые славные страницы нашей истории.

Спустя два с половиной века, на Западе опять появились люди, готовые к исходу в Россию. Как нам распорядиться этим уникальным ресурсом? Как уже не раз замечал Путин, как никто другой знающий отечественную бюрократию: «Хочешь завалить дело, создай рабочую группу». Поэтому, нужен Закон, в котором будут четко прописаны все права и обязанности таких переселенцев. Должны быть учтены и риски – мы же не хотим получить в Подмосковье (и не только) автономную американскую резидентуру? А западные спецслужбы обязательно будут «интересоваться» переселенцами и пытаться их использовать.

На данный момент американская деревня - прекрасный пилотный проект, на котором можно обкатать процесс исхода с Запада всех нормальных людей. Откорректировать свои неработающие законы. И если дело пойдет, это будет страшный удар по западным русофобам.