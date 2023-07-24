Принят закон о цифровом рубле: ответы на сложные вопросы простым языком

Новый закон определяет основные понятия и нормы обращения цифрового рубля. Фото: REUTERS

Теперь эта пока непонятная многим сущность станет третьим агрегатным состоянием нашей валюты. Наравне с наличными и безналичными деньгами. Закон пока лишь базовый. Он определяет основные понятия и нормы. О них сейчас и расскажу.

- Равенство. У рубля теперь хоть и будет три формы, но они будут идентичны друг другу. Один цифровой рубль будет равен одному наличному рублю и одному рублю, лежащему на счете в банке.

- Бесшовность. Переводить деньги из одной формы в другую можно будет без комиссии. Как сейчас можно положить наличные на счет в банке через кассу или банкомат. И банк не возьмет за эту операцию ни копейки. Положить рубли на цифровой кошелек можно будет тоже бесплатно. Как и снять их оттуда.

- Безопасность. Деньги будут храниться на цифровом кошельке. Вести реестр будет Центробанк. При этом получить доступ к своим цифровым деньгам можно будет через мобильное приложение любого банка. Ответственным за ваши цифровые сбережения будет ЦБ.

- Дешевизна. Тарифы для предпринимателей за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Для сравнения, обычный эквайринг стоит в среднем 2%, а перевод по кюар-коду через Систему быстрых платежей – 0,5%.

- Без процентов. Открыть вклады в цифровых рублях и получать процентный доход не получится. Такой функционал не предусмотрен. Точно так же нельзя будет взять кредит в цифровых рублях. Эту поляну оставили для банков и микрофинансовых организаций.

- В любом месте. Расплатиться цифровыми рублями можно будет в любых местах – даже там, где не работает интернет. И где до сих пор люди между собой расплачиваются только наличными, не используя банковские карты. Как именно будет работать эта офлайн-операция, пока неизвестно. Тестирование цифрового рубля начнется в августе.

- Бесплатные переводы. Скорее всего, введение цифрового рубля лишит банки части комиссионных доходов с переводов, которые они получают даже при переводах между счетами одного человека в разных банках. Схема будет работать так. Клиент со своего счета в одном банке переводит деньги на цифровой кошелек. Открывает приложение другого банка. И проводит обратную операцию – переводит свои деньги с цифрового кошелька на счет в этом банке. По такой схеме можно будет бесплатно переводить до 300 тысяч рублей в месяц. Это в три раза больше, чем лимит в 100 тысяч рублей в месяц по Системе быстрых платежей.

P.S. Это базовые принципы. Какие-то из них будут обрастать нюансами и немного меняться. Конкретное время внедрения цифрового рубля в массовое использование законом не определено. «Комсомолка» будет следить за этим процессом.