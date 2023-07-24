Что такое гараж теперь прописано законом: у членов гаражных кооперативов появится больше прав

До сего времени организация и деятельность гаражных объединений, а также права и обязанности их членов, нормативно никак не определялись. Фото: Shutterstock

В России появился новый закон о гаражах. Его сегодня в понедельник, 24 июля подписал Президент. Документ вступит в силу с 1 октября 2023 года. И касается гаражных объединений — того, что людям старой советской закалки более знакомо под названием «гаражный кооператив».

В большинстве случаев такие гаражи уже подпадают под действующую сейчас «гаражную амнистию», по которой такую недвижимость можно оформить в собственность вместе с землей по упрощенной схеме. Зачем еще один закон?

- Ни в советское время, ни в постсоветский период у нас не было ни одного законодательного акта, посвященного гаражным объединениям. Сейчас в этом вопросе отсутствует схема управления, есть проблемы с использованием общего имущества, принадлежащего членам гаражных объединений. Законопроект призван навести порядок с гаражами и защитить права их владельцев, - утверждает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Закон о так называемой гаражной амнистии устанавливает упрощенный порядок оформления права собственности на гараж с участком под ним и незначительно регулирует некоторые другие аспекты. Но в целом организация и деятельность гаражных объединений, а также права и обязанности их членов нормативно никак не определялись, - пояснил KP.RU эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры" Александр Жалнин. - На практике это приводило к большому количеству вопросов и появлению разного рода споров.

Пример характерных проблем — когда владельцы гаражей загромождают чем-нибудь общую территорию, затрудняя проезд соседям. А почему бы и нет — если это территория вроде как ничья. Или еще одна вечная проблема — все общие вопросы решаются сугубо по принципу «как председатель сказал, так и будет», причем зачастую волюнтаристски.

Что же поменяется?

1) Что такое «гараж» и сколько у него этажей

В новом законе дано определение понятиям «территория гаражного назначения» (это привычный вариант «гаражного кооператива» - площадка с рядами гаражей), «гаражный комплекс» (новомодный многоярусный гараж с машино-местами) и «гараж».

И о самом интересном. Гараж — это:

- нежилое здание, предназначенное сугубо для хранения транспортных средств,

- у него может быть подвал и не более двух наземных этажей (имеется в виду именно гараж, а не «гаражный комплекс»),

- на территории гаражного назначения гаражи могут быть как отдельно стоящие, так и блокированные — иметь общие стены с другими гаражами в одном ряду, а также общую крышу, фундамент и коммуникации.

2) Кто хозяин «общего имущества» и территории

Общее имущество на территории гаражного назначения и в гаражном комплексе теперь будет принадлежать всем владельцам гаражей или машино-мест, которые там находятся, - на праве общей долевой собственности.

Что в это имущество входит, в законе достаточно конкретно прописано. Например, на территории гаражного назначения это, в частности, общая инфраструктура (ворота, ограда, технические площадки и т. п. В гаражном комплексе это, в том числе технические этажи, лестницы, лифты, электрооборудование и другие коммуникации.

- По новому закону, каждый владелец гаража получает долю в праве собственности на общее имущество. Ее размер будет зависеть от площади принадлежащего собственнику помещения, - поясняет Александр Жалнин. - Выделение доли автоматически наделяет владельца гаража определенными правами. Во-первых, это возможность участвовать в совместном управлении общим имуществом. Во-вторых - право на защиту своих интересов. Например, теперь ни один из владельцев помещения в гаражном кооперативе не сможет использовать общую территорию исключительно в своих интересах, если это нарушает права других собственников. Прописаны и обязанности. Соразмерно своей доле, каждый владелец гаража должен участвовать в уплате налогов, сборов и нести другие расходы, связанные с общим имуществом.

ВАЖНО

Гаражи на личных участках и машино-места в подземных паркингах многоэтажек под этот закон не подпадают — для них действуют другие нормы. В частности, все, что находится внутри жилых комплексов, регулируется жилищным законодательством.

Ракушки — тоже не в счет, они вообще не относятся к недвижимости.