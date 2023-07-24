Продажи водки и коньяка резко упали: что россияне стали пить вместо них

За первое полугодие продажи водки в России упали на 16,4%. Фото: Shutterstock

Тот самый случай, когда не знаешь – то ли от радости поднять бокал, то ли с горя. За первое полугодие продажи водки в России упали на 16,4%, коньяка – на 20,3% (если сравнивать с таким же периодом 2022 года). Таковы данные ЕГАИС - единой государственной автоматизированной информационной системы учета этилового спирта.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев уверяет – меньше пить мы не стали. Тут дело в другом.

- В прошлом и нынешнем годах в стране резко увеличились продажи медицинского спирта, - говорит Игорь Косарев. - И 2/3 этого спирта уходит не на медицинское производство, а на розлив нелегальной алкогольной продукции. В частности, слабоалкогольных коктейлей. В последние месяцы они на слуху из-за частых отравлений, потому что, как выяснилось, туда не только медицинский спирт попадает, но иногда и метанол.

По словам Косарева, производство слабоалкогольных коктейлей сейчас на подъеме. Этим напиткам не нужны акцизы, потому цена на них в 10 раз ниже, чем на водку. И многие выбирают их из-за дешевизны.

- В первом полугодии 2023 году производство водки уменьшилось на 8,9%, а этилового спирта (который предназначен для алкогольной промышленности и идет с акцизом. – Ред.) - на 11,1%, - приводит статистику Игорь Косарев. – То есть мы видим «перетекание» потребителя в сторону нелегальной продукции в виде слабоалкогольных коктейлей. Других причин я не вижу. Даже то, что в стране растет производство своих джина и виски, никак не сказывается на общей статистике потребления крепких напитков, потому как они замещают прежний импорт.

Действительно, по данным Росалкогольрегулирования, розничная продажа слабоалкогольной продукции в России растет. В первом квартале нынешнего года продано на 15% больше, чем в этом же квартале 2022-го.

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что есть еще одна причина.

- В прошлом году в России было перепроизводство крепкого алкоголя, - уверяет Вадим Дробиз. – Рынок перенасытился. Запасы на складах достаточные, поэтому оптовые продажи снизились.

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