Экспедиция: «На море!». По следам отдыхающих

Две очаровательные «Комсомолки» Оксана Зуйко и Дина Карпицкая

В прошлом году на Кубани отдохнули 17 миллионов человек. А в этом ожидают еще больше. «А почему бы тоже не взять и не рвануть на море?» — подумали мы в редакции однажды утром. Но не отдохнуть, нет! А посмотреть, что там происходит на знаменитых курортах Краснодарского края, к которым не зарастает и никогда не зарастет народная тропа. Как там поживают граждане отдыхающие и граждане, их принимающие? Теплое ли море? Не задраны ли цены на отели? Познавательные ли экскурсии? Дешевые ли фрукты? И осталось ли вообще место под кубанским солнцем или все уже наглухо занято?

Маршрут экспедиции составили такой: старт из Москвы. Первая остановка — Воронеж, там очень уж жалуются местные, что потоки отдыхающих безжалостно проносятся мимо их города, в котором очень много всего интересного. Ростов-на-Дону, гастрономическая столица России, между прочим (но ее детальное изучение решили оставить на обратную дорогу, чтобы не испортить фигуры, на пляж же все-таки едем). Дальше три кита, на которых стоят курорты Кубани: Анапа, Геленджик, Сочи. Еще заскочим в Туапсе, чтобы развеять или подтвердить мифы об отдыхе в портовом городе. И обратно, через Азовское побережье — Ейск и Таганрог, набирающее популярность у отдыхающих.

Современный, стильный, экономичный, а главное — наш!

Ехать решено было на машине — самом народном виде транспорта. Чтобы ни одна деталь и ни одно самое потаенное место на побережье не остались незамеченными и неизведанными. И не просто на авто — а на электрокаре отечественного производства, правда, с иностранным названием «EVOLUTE I-JOY». Его предоставил нам автохолдинг «КЛЮЧАВТО». Это первый электрокроссовер, сделанный в России! Машина современная, дизайн стильный, комплектация премиум-класса, запас хода до 407 км, и экология от наших покатушек не пострадает. А мы вообще за экологию! Плюс проверим на себе и расскажем всем о доступности инфраструктуры для «электричек».

— Ты видела, что пишут? Что ни одного местечка в гостиницах не осталось, — волновалась Оксана, собираясь в дорогу. — Что делать-то будем? Курорты битком, а мы едем без всяких путевок и заранее забронированных отелей.

— Так, без паники! В машине заночуем, если что. Вон у нее какой просторный салон — для пятерых. Ну или в палатке. У тебя есть, кстати? В краснодарском министерстве курортов подсчитали, что с начала лета уже 10 000 человек отдохнули в кемпингах и глэмпингах. Мы все должны попробовать. Так что готовься морально и нравственно испытать неизведанное.

— А ты не боишься на электрокаре? Вдруг заедем куда-нибудь в глушь и встанем. Заправки-то специальные нужны.

— Чего бояться-то? Весь мир уже пересаживается на электрокары! Во-первых, у «EVOLUTE I-JOY» самый распространенный разъем, таких станций везде полно, я уже посмотрела по карте. И даже скачала специальное приложение, заранее можно место у розетки забронировать, чтобы в очереди не стоять. До чего техника дошла, представляешь! А во-вторых, зарядиться можно, если что, и от обычной розетки. Оксанка, не пропадем. Еще и денег сэкономим, проезд же по всем дорогам для таких авто бесплатно, то есть даром. И за парковки ничего не берут. И все это предусмотрено в рамках государственной поддержки владельцев электромобилей.

Итак, чемоданы собраны, маршрут составлен, машина заведена. Отправляемся в дорогу! Читайте на сайте KP.RU наши путевые заметки. А еще слушайте и смотрите аудио-, видео- и фотохронику нашей экспедиции по народным курортам России. Обещаем, будет интересно и весело. Все, что узнаем, увидим, услышим, будем рассказывать и показывать. Приключения начинаются!