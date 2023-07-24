Скандал с певицей Славой, диета Киркорова, осложнения и риски: Тимур Хайдаров честно рассказал о звездной пластической хирургии

Сейчас о пластическом хирурге Тимуре Хайдарове слышно буквально из каждого утюга, паблика и телеграмм-канала. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас о пластическом хирурге Тимуре Хайдарове слышно буквально из каждого утюга, паблика и телеграмм-канала. Именно он является автором попы Любови Успенской, пресса Давы, фигуры Ирины Дубцовой и многих других преображений знаменитостей. А с недавних пор в списке его клиентов и Филипп Киркоров, который постройнел и помолодел до неузнаваемости.

Но в последние дни Тимура обсуждают по другому поводу: певица Слава публично заявила, что недовольна грудью, которую ей сделал Хайдаров. Так получилось, что наше интервью практически совпало со скандалом. Поэтому мы поговорили обо всем — и о дружбе со звездами, и о возможных осложнениях после операций, и о непростом пути самого Тимура и, конечно же, о хейте, с которым хирург уже неоднократно сталкивался.

«Мог за 20 минут удалить аппендикс»

- Тимур, всего за несколько лет вы стали самым обсуждаемым хирургом в мире шоу-бизнеса. В чем ваш секрет?

- То, что я имею сейчас — это результат беспрерывной работы 24 часа в сутки по семь дней в неделю. Хотя изначально в меня никто не верил. Я родился в Узбекистане, в маленьком промышленном городке Навои. Профессию выбрал, глядя на маму — она хирург экстренной и плановой медицины. С самого детства она говорила мне и брату, что нужно постоянно работать и развиваться. У меня высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», два года ординатуры по плановой и экстренной хирургии. В родном городе я быстро заявил о себе и стал уважаемым врачом. Мог за 20 минут удалить аппендикс и за 30 справиться с грыжей. В целом, у меня все было хорошо.

- Как вы попали в мир пластической хирургии?

- Мне хотелось развиваться дальше, и я переехал в Воронеж, где устроился в частную клинику. Там же мне предложили пройти обучение на пластического хирурга. В итоге я нашел пятимесячные курсы при РУДН. Обрадовавшись, сообщил об этом руководству клиники, что, мол, есть вот такая возможность. Но мне отказали, объяснив это тем, что я слишком молод (мне было 27 лет) и похож на узбека… Решили отправить другого. Но я не сдался.

Я переехал в Москву и начал активно искать работу, чтобы оплачивать квартиру и обучение, которое стоило 100 или 150 тысяч рублей — заоблачные для меня деньги в то время. Меня не брали даже провизором в аптеку. Тогда мне очень помогли мои земляки, которые находились в Москве по переселению. Они предложили устроиться в кальянную. Пришлось перебороть себя и научиться делать кальяны. Но сейчас я понимаю, что в этом нет ничего страшного, нет плохой работы — тем более, если она нужна для достижения своей цели. Кстати, моя стажировка проходила в ресторане у гостиницы «Украина», а первыми гостями стали Егор Крид и Джиган. Очень символично.

Тимур с женой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Но вас кальянный бизнес не засосал, получается?

- Нет. Отучившись в Москве, я вернулся обратно в Воронеж, где буквально за год стал лучшим пластическим хирургом. Дело в том, что тогда там было мало таких врачей, плюс они все были на расслабоне. Я же не сидел на месте, самостоятельно обучался маркетингу и параллельно развивал личный бренд. Активно искал работу в Москве, писал и обзванивал клиники, и снова куча отказов. Но однажды раздался звонок от Яны Лапутиной, супруги одного из самых известных хирургов Москвы Отари Гогиберидзе и владелицы клиники. Так я стал работать в Москве, но и пациентов, оставшихся в Воронеже, какое-то время не бросал. Жил на два города. Со временем я перешел работать в другую клинику, так как наши взгляды с Яной на некоторое вещи разошлись. Постепенно у меня начала появляться узнаваемость в столице.

«Без крови и гноя»

- Узнали вас во многом благодаря соцсетям? Вы же стали чуть ли не первым врачом, кто проводил прямые эфиры из операционной…

- Да, многие хирурги, глядя на меня, крутили пальцем у виска. Но сейчас, мне кажется, не осталось врача, у которого бы не было собственного блога. Я же хотел показать, что операции можно проводить круто, грамотно, без крови и гноя. Плюс я демонстрировал особый подход, отношение к пациентам, методы, тренды. По сути, любой врач мог посмотреть мои ролики и чему-то научиться.

С Киркоровым Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Кто был вашим первым звездным клиентом?

- Если не ошибаюсь, Люба Успенская или Ира Дубцова. У обеих был запрос на красивое тело. С Любой мы очень хорошо поработали. Наверное, она стала первой звездой, которая вывела меня на камеру и сказала: «Вот автор моей попы». Мы и с телом, и с грудью поработали — у нее импланты стояли больше 17 лет, мы убрали контрактуру.

Любовь Успенская Фото: социальные сети

А Ирочке сделали моделирование по типу липосакции, чуть позже уменьшили грудь, которая ее тяготила: убрали импланты и вернули первозданный бюст.

Ирина Дубцова Фото: социальные сети

В интернете и на ТВ активно обсуждали преображение блогера и визажиста Гоар Аветисян (аудитория более 11 млн в соцсетях), которой вы буквально «слепили» новую фигуру…

Да, но она и самая большая молодец: сбросила более 100 кг! И, конечно, у нее повисла кожа. Была проведена огромная работа. Мы подрезали ей кожу на руках и ногах, перераспределили объемы тела — округлили ягодицы, прорисовали талию. Такое преображение — это как огранка бриллианта, когда нельзя просто три раза ударить молотком. Процесс длительный. Поэтому операций было несколько, и, по-моему, на втором этапе мы столкнулись с осложнениями, которые могут быть в медицине. От них никто не застрахован.

Гоар Аветисян Фото: социальные сети

«Пошли на риск»

- А что за осложнения?

- У нее не заживала рана из-за особенностей организма. Я понимал, что она медийная личность, и что может быть некий резонанс и негатив. Помню, что все паблики писали о том, что у нее раны, а врачи-«доброжелатели» пугали сепсисом и тем, что она умирает. Но при этом параллельно сильно росла статистика ее аккаунта. В результате все зажило, но я понимал, что история может повториться.

Помимо коррекции фигуры, мы поставили ей большие круглые импланты, с которыми она походила несколько лет, а затем пришла и сказала: «Большая грудь меня тяготит. Давай сделаем маленькую». Я сразу предупредил, что это очень сложная и опасная операция с точки зрения трофики питания тканей. Плюс у нее покатая грудная клетка, то есть импланты, грубо говоря, могут скатываться. В результате мы поставили ей особенные импланты с полиуретановым покрытием, которые хорошо фиксируются. Мы пошли на риск и снова столкнулись с осложнениями - небольшой ишемией, вызванной нарушением трофики питания тканей, о которой я говорил. Была длительная реабилитация - специальные мази, барокамеры — в общем, комплекс действий. В итоге вместо двух недель Гоар потребовалось два месяца на восстановление. Я понимал, что будет хейт, но люди должны знать правду. Сделать пластику - не на маникюр сходить. Понимаете, любое вмешательство подразумевает ряд каких-то последствий, связанных не только с работой хирурга, но и с особенностями организма пациента. К сожалению, я не могу обсуждать некоторые медицинские тайны.

Фото: социальные сети

«Попала под влияние некоторых людей»

- Кстати, о нежелательных последствиях. Не могу ни спросить про певицу Славу, которая осталась недовольно результатом и публично заявила, что вы «неправильно сшили ей грудь»… Что можете сказать по этому поводу?

- Работа была выполнена профессионально. Слава сама сказала, что попой, животом и руками довольна, а вот грудью нет. Странно как-то. Касаемо швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что скорость их заживления зависит (вспомним историю Гоар!) не только от работы хирурга, но и от состояния здоровья пациента, возраста, образа жизни, вредных привычек и многого другого. Плюс нужно проходить комплекс услуг, направленных на заживление. Также она попала под влияние некоторых людей…

«Поработать с его боками»

- Давид Манукян сделал у вас пресс. Неужели он не мог сам накачать его?

- У Давида, действительно, были проблемы — а именно фиброз — рубцовые изменения брюшной полости. Причина — некачественные услуги косметолога. Ему кто-то посоветовал сходить на какой-то аппарат, поделать какие-то уколы. И все это привело к тому, что у него зафиброзировался (разросся) жир. Потому и пришлось прибегнуть к услугам пластического хирурга. А вообще у Давида своя хорошая атлетическая фигура. Кстати, у нас с ним запланирован небольшой второй этап. У нас появилось современное оборудование, которое очень хорошо подтягивает кожу, и мы хотим немножко поработать с его боками.

Дава Фото: социальные сети

- А с Филиппом Киркоровым вас Дава познакомил?

- Да. Он пришел навестить Давида после операции к нам в клинику. Мы его тут же и осмотрели. Я сразу сказал, что у Филиппа, как у многих певцов, в области живота наблюдается расхождение мышц. А он: «Ой, я боюсь операций». И убежал. Потом мы еще не раз пересекались на тусовках, появилось много общих знакомых. В декабре прошлого года раздался звонок. Я смотрю – Филипп Киркоров. «Меня надо спасать! Я в зеркало на себя смотреть не могу», — сказал Филипп. Я ответил: «Хорошо. Спасем! А когда надо?» Выяснилось, что уже через неделю, а у меня полная запись, очередь, люди. Но Филипп был непреклонен: «Нужно сейчас, иначе потом я передумаю. Я такой человек». В общем, мы его обследовали, анализы оказались хорошими. Ну и приступили к его преображению. В ходе первого большого этапа мы ушили мышцы и начали прорисовывать спортивной рельеф. Потом было еще два этапа. И, как вы сами видите, с каждым разом он все круче и круче выглядит.

- Это правда. А у Филиппа будут еще операции?

- По мелочи. С ним плотно работает косметолог Лусине Карапетян. Она делает ему различные укольчики. Также на специальном аппарате мы прокачиваем ему мышцы. Дело в том, что Филипп не переносит спорт. А вот в питании он себя ограничивает. Наконец, он избавился от пагубной привычки – пить по 2-3 литра колы в день.

- Общаетесь с Киркоровым в обычной жизни? Видела вас с семьей на показе его сына Мартина.

- Да, мы дружим семьями и ходим друг к другу в гости. Чаю попить, бургеров ППшных (ПП — правильное питание — ред.) поесть — мы с супругой готовим. Я почти во всеми пациентами в хороших отношениях. Вот с Яной Рудковской мы тоже приятельствуем.

- А Яна с какой просьбой к вам обращалась?

- Мы ей грудь уменьшили и чуть-чуть поработали с телом. Сейчас она ждет второго этапа. Есть у нас с ней еще делишки маленькие, но пока это секрет.

Яна Рудковская Фото: социальные сети

«Красивый животик для жены»

- Супругу Светлану вы тоже преображали? Чем она занимается?

- А мы с ней так и познакомились — она пришла ко мне на консультацию. Мы оказали ей некую услугу, а потом завязались отношения. Она тогда находилась в стадии развода, с маленьким ребенком. Сейчас мы живем все вместе, и у нас уже вторая дочка появилась. Кстати, после вторых родов мы сделали ей липомоделирование — красивый животик, ручки, а также убрали бока.

- Звездным клиентам делаете скидки?

- Бывает. Также в порядке исключения можем помочь с очередью и датой, потому что у нас — неважно известный ты человек или нет — нужно ждать около полутора-двух лет.

- Как долго!

- Вы можете позвонить по номерам, указанным у меня в соцсетях, где вам скажут, что запись на консультацию возможна только через 4-5 месяцев, а ближайшую дату возможной операции могут назвать в конце 2025 года и предложить забронировать. Далее вы приходите, мы смотрим объем. Я решаю — берусь или нет. Затем сдаем все анализы, подтверждаем дату, и через полтора года мы с вами встречаемся.

- В каких случаях вы можете отказать в операции?

- В первую очередь, если человек физически не здоров — проблемы с сердцем, почками, кровью. Какая тут операция? Я всегда говорю пациентам: «Своим близким и родным вы нужны, в первую очередь, здоровыми и живыми, а уже потом красивыми, с плоскими животиками, круглыми сисями и подтянутыми лицами.

Могу отказать, если запросы какие-то фантастические — например, человек хочет ушки Эльфа или гигантскую грудь… И третье: я не оперирую трансгендеров, хотя очень лояльно отношусь к разным сообществам. Все, что происходит за закрытыми дверями в вашей спальне — абсолютно ваше дело. Но зачем пропагандировать это? Я считаю, что это против религии, физиологии, природы. Не хочу никого обидеть, но заниматься этим не буду. При этом, среди моих коллег много врачей, которые делают подобные операции.

Тимур с женой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Себе убирал комочки Биша»

- Можете рассказать о последних трендах в пластической хирургии? Каких запросов больше всего?

- Если брать статистику, то это ринопластики – их очень много. Затем идут липосакции, маммопластика. Лица тянут. А есть и те, кто просто хочет красиво стареть, с минимальными вмешательствами.

- Тимур, а себе сами вы бы хотели что-то переделать?

- Уже делал. Так как я азиат, я убирал комочки Биша (жир из щек), чтобы получить более утонченное лицо. Помимо этого, стараюсь питаться правильно и заниматься спортом. Но если наступит момент, когда пойму, что сам уже не справляюсь, то сделаю липосакцию.

- Поделитесь планами на будущее?

- Жить и развивать проект. Сейчас нас уже около 80 человек. Хирурги, реабилитологи, косметологи, анестезиологи — команда постоянно растет. Также в планах начать обучать, делиться знаниями и лайфхаками, давать мастер-классы. И, конечно, еще больше заявить о себе за пределами стран бывшего СНГ. Хотя ко мне и сейчас летят на операции со всего мира. Возможно, сделаем какой-то проект в ОАЭ, но всему свое время.

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