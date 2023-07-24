Премия «Здравомыслие»: выбираем лучшие книги о медицине и здоровье вместе с «Комсомолкой»

Проголосовать за лучшую книгу может любой пользователь

Проголосовать за лучшую книгу может любой пользователь, предварительно заполнивший регистрационную форму на официальном сайте премии. По итогам голосования определятся три претендента на победу в каждой номинации:

Номинация «Рецепт здоровья» посвящена популярным книгам о здоровье и здоровом образе жизни, написанные на основе личного или профессионального опыта. Сразу пять книг медиахолдинга «Комсомольская правда» борются за победу в этой номинации.

Книга практикующего врача Иоланты Лялите «У меня есть сердце. Как продлить срок службы сердца и сосудов» доходчиво и просто рассказывает о лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Книга «Да, диабет. Как жить долго и счастливо с диагнозом» от врача-эндокринолога Ольги Павловой станет настольной для каждого пациента с диагнозом «сахарный диабет».

Самые актуальные рекомендации дерматолога о заболеваниях кожи собраны в книге Марии Журавлевой «Под покровом кожи. Советы практикующего дерматолога». Благодаря чувству юмора автора вас ждет увлекательное путешествие по самому большому органу нашего организма!

Книга клинического психолога Ирины Ушковой «Вкус свободы. Здоровое пищевое поведение» посвящена группе заболеваний, при которых люди чрезмерно сфокусированы на собственном весе и будет полезна многим.

В книге кардиолога Фаины Лобжанидзе «Достучаться до сердца. Советы кардиолога, которые спасут жизнь» собраны реальные истории пациентов кардиологического отделения, на примере которых вы сможете, наконец, разобраться в вопросах сердечного здоровья.

Другие номинации премии «Здравомыслие» объединяют лучшие книги об истории медицинской науки («Шаг вперёд») и мемуары и биографии врачей («Эскулап»). Специальная номинация «Лучшая идея книги» предназначена для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни.

В 2023 году медицинская книжная премия «Здравомыслие» проходит в пятый раз. Учредителями премии являются Министерство здравоохранения, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, телеканал «Доктор» и компания «Технологии Доверия» (ТеДо). Народное голосование идет до 18 сентября 2023 года. Следующим этапом станет работа жюри. Победители и финалисты будут объявлены не позднее 16 октября 2023 года на сайте премии. Награждение состоится на торжественной церемонии в Москве.