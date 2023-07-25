85% москвичей заедают стресс или сидят на строгих диетах: в чем причины нарушений пищевого поведения

85% жителей Москвы заедают стресс или придерживаются строгих диет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты Клиники здорового метаболизма CGM Clinic провели исследование и выяснили, что 65% жителей Москвы страдают от дефицита железа, витамина D и белка. У большинство из них часто слишком низкий уровень глюкозы во время сна. А значит, утром такой человек просыпается уже уставшим, у него не хватает энергии в течение дня. Постоянно хочется кофе и сладкого!

А еще 85% жителей Москвы заедают стресс или придерживаются строгих диет. А это значит, что стоит говорить уже об ограничительном и эмоциональном нарушениях пищевого поведения.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПИЩЕВЫМ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ

Ограничительное пищевое поведение – это намеренное ограничение в еде, чтобы быстро похудеть. Из-за этого мысли только о еде, к вечеру внимательность, память ослабевают, и человеку сложнее себя контролировать. Отсюда ночные срывы: походы к холодильнику, неконтролируемое нападение на еду...

Эмоциональное пищевое поведение – это психологическая проблема, когда мы «заедаем» проблемы. Все, что нас бесит, тревожит, утомляет, раздражает – все это причины немедленно поесть сладенького.

ОТКУДА У НАС НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

В основном, причины возникновения подобных типов пищевого поведения берут свое начало в детстве:

1. Ребенка «награждали» едой за хорошее поведение. Закрепился паттерн (привычка): «Я сегодня молодец, угощу себя чем-то вкусным»;

2. В детстве успокаивали едой – «Ты расстроен – держи конфетку»;

3. Традиции. Семейные праздники, встречи с родственниками всегда происходили за столом. Закрепилась мысль: «Все положительные эмоции – только в еде, это приятное времяпрепровождение».

4. В подростковом возрасте появляется «культ» стройного тела. Если ты не похож на худых и красивых сверстников, то ты не такой, тебя не любят.

«Уже во взрослом возрасте человек начинает замечать за собой ограничения в еде, наказание себя отказом от еды, а также возникновения чувства непринятия себя и своего тела. Именно эти факторы лежат в основе ограничительного и эмоционального пищевых поведений», - подчеркивает эндокринолог Евгения Скрынник.

Определить наличие отклонений пищевого поведения возможно при помощи Голландского опросника пищевого поведения.

Ну или начать вести честный дневник пищевого поведения (это сложнее и дольше).

КАК БОРОТЬСЯ С ПЕРЕЕДАНИЕМ?

- В борьбе с перееданием важно уменьшить его значимость в вашей жизни как источника наслаждения, - рассказывает нутрициолог Вероника Байкова. - А значит, надо найти другие. Попробуем по пунктам:

1. Составьте список из 8-10 вещей, приносящих удовольствие: что вас по-настоящему радует, о чем мечтаете, но почему-то не позволяете себе. Может, стоит записать на курсы рисования?

2. Попробуйте медитацию. Ну а что, не повредит.

3. Очистите холодильник от вредных продуктов.

4. На столе оставьте только здоровые перекусы (фруктовые-овощные вазы).

5. Сладкое (ну если без него совсем никак) - только на десерт после обеда.

6. После еды - прогулки по 30-40 минут. Хотя бы после завтрака по дороге на работу, и после ужина.

7. Позволяйте себе «отпуск»- пусть будут кратковременные отступления от режима питания при необходимости (семейные праздники, отпуск). При этом важно возвращаться к режиму сразу, не дожидаясь прибавки веса.