85% москвичей заедают стресс или сидят на строгих диетах: в чем причины нарушений пищевого поведения

85% жителей Москвы заедают стресс или придерживаются строгих диет.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Эксперты Клиники здорового метаболизма CGM Clinic провели исследование и выяснили, что 65% жителей Москвы страдают от дефицита железа, витамина D и белка. У большинство из них часто слишком низкий уровень глюкозы во время сна. А значит, утром такой человек просыпается уже уставшим, у него не хватает энергии в течение дня. Постоянно хочется кофе и сладкого!
А еще 85% жителей Москвы заедают стресс или придерживаются строгих диет. А это значит, что стоит говорить уже об ограничительном и эмоциональном нарушениях пищевого поведения.
Ограничительное пищевое поведение – это намеренное ограничение в еде, чтобы быстро похудеть. Из-за этого мысли только о еде, к вечеру внимательность, память ослабевают, и человеку сложнее себя контролировать. Отсюда ночные срывы: походы к холодильнику, неконтролируемое нападение на еду...
Эмоциональное пищевое поведение – это психологическая проблема, когда мы «заедаем» проблемы. Все, что нас бесит, тревожит, утомляет, раздражает – все это причины немедленно поесть сладенького.
В основном, причины возникновения подобных типов пищевого поведения берут свое начало в детстве:
1. Ребенка «награждали» едой за хорошее поведение. Закрепился паттерн (привычка): «Я сегодня молодец, угощу себя чем-то вкусным»;
2. В детстве успокаивали едой – «Ты расстроен – держи конфетку»;
3. Традиции. Семейные праздники, встречи с родственниками всегда происходили за столом. Закрепилась мысль: «Все положительные эмоции – только в еде, это приятное времяпрепровождение».
4. В подростковом возрасте появляется «культ» стройного тела. Если ты не похож на худых и красивых сверстников, то ты не такой, тебя не любят.
«Уже во взрослом возрасте человек начинает замечать за собой ограничения в еде, наказание себя отказом от еды, а также возникновения чувства непринятия себя и своего тела. Именно эти факторы лежат в основе ограничительного и эмоционального пищевых поведений», - подчеркивает эндокринолог Евгения Скрынник.
Определить наличие отклонений пищевого поведения возможно при помощи Голландского опросника пищевого поведения.
Ну или начать вести честный дневник пищевого поведения (это сложнее и дольше).
- В борьбе с перееданием важно уменьшить его значимость в вашей жизни как источника наслаждения, - рассказывает нутрициолог Вероника Байкова. - А значит, надо найти другие. Попробуем по пунктам:
1. Составьте список из 8-10 вещей, приносящих удовольствие: что вас по-настоящему радует, о чем мечтаете, но почему-то не позволяете себе. Может, стоит записать на курсы рисования?
2. Попробуйте медитацию. Ну а что, не повредит.
3. Очистите холодильник от вредных продуктов.
4. На столе оставьте только здоровые перекусы (фруктовые-овощные вазы).
5. Сладкое (ну если без него совсем никак) - только на десерт после обеда.
6. После еды - прогулки по 30-40 минут. Хотя бы после завтрака по дороге на работу, и после ужина.
7. Позволяйте себе «отпуск»- пусть будут кратковременные отступления от режима питания при необходимости (семейные праздники, отпуск). При этом важно возвращаться к режиму сразу, не дожидаясь прибавки веса.