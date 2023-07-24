Нашествие шелкопряда хуже ядерной угрозы? Как изменились страхи россиян

Рейтинг тревожности составляется на основе публикаций в СМИ и соцсетях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые за последние полтора года опасения по поводу СВО не доминируют в «Национальном индексе тревожности», который ежеквартально составляет компания КРОС. Рейтинг составляется на основе публикаций в СМИ и соцсетях.

- Впервые с начала СВО мы видим, что люди остро воспринимают и не связанную с ней тематику, - отмечает Андрей Лебедев, директор по аналитике КРОС и автор исследования.

Правда, связанный с действиями ЧВК «Вагнер» кризис 23 - 24 июня, занявший первые места и в суммарном рейтинге по СМИ и соцмедиа, и в рейтинге по приживаемости (показывает, насколько активно тема из СМИ обсуждается в соцсетях), конечно, связан с темой СВО. Но, как говорит Лебедев, «это скорее временное явление, так как вооруженное выступление, конечно, было шоковым событием, но его быстро «купировали».

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Взволновали россиян и диверсии на территории России. В эту строчку индекса попали публикации по поводу убийства военкора Татарского, майский «прилет» беспилотников в Москву, покушение на Захара Прилепина и т. д.

Из неожиданных поводов тревожиться исследователи отмечают нашествие непарного шелкопряда, а также отравления алкоголем и едой. С последним, впрочем, все достаточно прозрачно: как раз в июне массовое отравление слабоалкогольным коктейлем «Мистер Сидр», в котором обнаружили метанол, унесло жизни более трех десятков человек в 7 регионах России, более сотни человек пострадали. А вот почему индекс тревожности из-за шелкопряда по приживаемости (то есть по широте обсуждения в соцсетях) оказался выше, чем по поводу возможной ядерной угрозы? Одна из возможных причин, как отмечают исследователи, в том, что многие пользователи соцсетей выкладывали фото и видеоролики, где леса стоят без листвы. И писали эмоциональные комментарии: «Если тишина, то реально слышно, как они [гусеницы] жрут». При этом в ту же строчку индекса отнесли нашествия других вредителей - горностаевой моли, саранчи, жука-полиграфа, сибирского шелкопряда, звездчатого пилильщика-ткача, ясеневой изумрудной узкотелой златки и др. - в разных регионах страны.