Почему самой дорогой лежанке кошки предпочитают картонные коробки: обустраиваем спальное место для питомца

- Хорошая коробка. Пожалуй, я лягу тут. Фото: Shutterstock

Высоко лежу, далеко гляжу

- Кошки - охотники и одновременно жертвы более крупных хищников. Они охотятся, выслеживают добычу, прячутся, быстро настигают дичь. Поэтому у них заложено природой в инстинктах - прятаться. И для них очень важно, чтобы их домики были именно укрытием, - объясняет ветеринарный врач Людмила Коникова. Поэтому важно обратить внимание на несколько деталей:

Лежанка должна находиться не на проходе, чтобы зверю никто не мешал спать.

Выберите для кошачьей опочивальни укромное местечко, откуда она могла бы просматривать территорию, при этом оставаясь в тени, как настоящий хищник.

Здорово, если получится разместить ее лежбище на высоте 1,5 метра от пола, чтобы кошка могла прыгать туда и чувствовать себя в безопасности. Потому что кошки - это животные, которые живут в вертикальном мире. И им важно перемещаться снизу вверх и обратно.

Лежанку нужно устанавливать рядом с когтеточкой, чтобы кошка, когда проснется, могла поточить когти. В магазинах есть готовые варианты домиков-когтеточек и даже целых игровых комплексов: с домиком, ярусами, когтеточками и игрушками в комплекте.

Что за дела?

- Кошкам нравятся коробки, потому что они шуршат. И потому что они закрытые, в них интересно прятаться. Возможно, почему-то еще, но мы об этом не знаем, - смеется Людмила Коникова. - Вообще кошки любят лежать на вещах, которые отличаются от общей поверхности: если на полу лежит бумага, кошка, скорее всего, ляжет на нее сверху.

А еще они очень любят все мягкое, особенно шерсть, ворс и флис. Как говорят специалисты, такие материалы напоминают им материнский шерстяной бочок, воспоминания о детстве могут запустить у кошки так называемый молочный шаг (см. «Справку «КП»), и она начнет мять поверхность лапками.

Что же делать, если кошке коробка милее, чем дорогущий комплекс? А ничего. Положите в коробку любимый кошкин плед и оставьте ее в покое - насильно мил не будешь.

Цена вопроса. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

Коробка или домик?

Итак, вот наивный хозяин выложил 20 000 рублей за такой комплекс с плюшевыми подушками, итальянским дизайном и экологичными материалами. Принес домой. Собрал. Поставил в укромный уголок. Стоит любуется. А кот в это время уютно устроился в картонной коробке из-под этого самого комплекса и выходить оттуда не хочет ни под каким предлогом.

Совет специалиста

- Прежде чем покупать кошке домик, понаблюдайте за ней: какие поверхности она предпочитает, в каких местах чаще спит: открытые или закрытые, мягкие и теплые или пожестче и попрохладнее, под кроватью в тени или на подоконнике под яркими лучами солнца. На это и ориентируйтесь: вероятно, что дорогой комплекс ей не понадобится, а достаточно будет небольшой лежанки возле вашего любимого кресла.

Кстати

Собачья радость

С псами главное правило: лежанка должна быть настолько большая, чтобы собака туда не только влезала целиком, но и могла развалиться с комфортом. Как вы на просторной кровати.

- А еще здорово, если собака сможет положить голову на бортик, используя его как подушку, - говорит Людмила Коникова.

«Когда есть такая лежанка, хозяйский диван и не нужен!» Фото: Shutterstock

При выборе спального места для питомца обращайте внимание на ткань, из которой сделана лежанка. Она не должна сильно впитывать запахи и мочу, если вдруг случится «авария». Качество должно быть таким, чтобы лежанку можно было постирать.

КТО ЕЩЕ

Крысы: клетку подбирают такого размера, чтобы зверек мог там стоять на задних лапках, не доставая до потолка, и вытягиваться в полный рост, не упираясь в прутья. Внутри вешают гамаки, в которых крысы спят, и ставят им домики - мягкие (быстро пачкаются), деревянные (рискуют быть сгрызенными) или пластиковые (считаются более долговечными).

- Ну-ка, покажи, что ты там купил? Фото: Shutterstock

Хомяки: та же история, что с крысами. Кроме прочего, им ставят еще керамические домики (легко моются) или домик из кокоса (можно сделать самому).

Кролики: декоративных кроликов ветврачи не рекомендуют держать в клетках, им нужен просторный вольер или свободный выгул по квартире (в таком случае уберите подальше все провода, иначе им конец). Лежанку кролику подбирают по тому же принципу, что и собаке, - большую и с перспективой стирки. Домик обычно ставят деревянный (надо быть готовым к тому, что питомец будет его грызть).

СПРАВКА «КП»

Что такое молочный шаг

То, что выглядит как кошачий массаж, на самом деле - полезный навык. Новорожденные котята мнут молочные железы мамы-кошки и тем самым стимулируют приток молока. Почему так делает взрослая особь, есть несколько версий, самая распространенная - из чувства безопасности и удовольствия. Как в детстве.