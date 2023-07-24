Герой спецоперации «Z» ефрейтор Гамзатов уничтожил минометный расчет броском гранаты

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

УНИЧТОЖИЛ ДО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОТИВНИКА

Гвардии ефрейтор Сергей Агеев

Гвардии ефрейтор Сергей Агеев Фото: Минобороны РФ

«Гвардии ефрейтор Сергей Агеев в составе парашютно-десатной роты выполнял боевую задачу по обороне важного рубежа. Противник несколькими штурмовым группами при поддержке артиллерии атаковал во фланг роты. Агеев отметил прицельным огнем. Достигнув рубежа спешивания, штурмовые группы противника рассредоточились и стали продвигаться занимаемому российскими войсками опорному пункту. Оценив обстановку Агеев скрытно сменил позицию, занял выгодный огневой рубеж и открыл прицельный огонь по украинским боевикам. За несколько минут Агеев уничтожил около отделения противника. Понеся потери противник враг не отступал. Сергей продолжил вести огонь прикрывая эвакуацию раненных. Несмотря на полученное ранение он подавил пулеметный расчет, после чего штурмовые группы противника понеся потери и утратив огневую поддержку начали отступать. Благодаря самоотверженным и грамотным действиям ефрейтора Сергея Агеева, рубеж обороны был удержан противнику нанесены значительные потери и были эвакуированы раненные».

ПОДБИЛ ГОЛОВНУЮ МАШИНУ ВРАГА

Ефрейтор Кирилл Подгурский

Ефрейтор Кирилл Подгурский Фото: Минобороны РФ

«Ефрейтор Кирилл Подгурский в составе танкового экипажа выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Находясь на одном из танкоопасных направлений, Кирилл обнаружил колонну бронетехники противника, направляющейся к линии боевого соприкосновения. Оценив обстановку Подгурский принял решение навязать противнику бой. Действуя в составе экипажа танка, Кирилл точным выстрелом управляемым вооружением уничтожил головную машину, тем самым остановил вражескую колонну на открытой местности, после чего, передав целеуказания подразделениям артиллерии группировки для дальнейшего разгрома бронетехники, корректировал огонь. В результате грамотных и решительных действий ефрейтора Кирилла Подгурского противник понес большие потери и был вынужден отступить вглубь своей обороны».

УНИЧТОЖИЛ РАСЧЕТ МИНОМЕТА БРОСКОМ ГРАНАТЫ

Ефрейтор Магомед Гамзатов

Ефрейтор Магомед Гамзатов Фото: Минобороны РФ

«Ефрейтор Магомед Гамзатов управляя топливозаправщиком, выполнял задачу по подвозу горючего подразделениям батальонной тактической группы, ведущих бой в районе одного из населенных пунктов. Противник, решив лишить российские подразделения, находящиеся на передовой, тылового снабжения, атаковали колонну, в которой находился Магомед. В условиях непрекращающегося огня ефрейтор Гамзатов, понимая, что попадание снаряда в машину с топливом приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники, совершая противоогневые маневры вывел автомобиль из-под минометного обстрела противника в безопасное место, после чего вступил в бой с противником. Заняв выгодную позицию, отразил атаку пешей группы боевиков, после чего метким броском гранаты уничтожил минометный расчет врага. Своевременные и решительные действия Гамзатова позволили не допустить подрыва машины и жертв среди российских военнослужащих. В дальнейшем, доставленное ефрейтором Магомедом Гамзатовым топливо было использовано для заправки боевых машин батальонной тактической группы, что позволило им успешно выполнить поставленную боевую задачу».