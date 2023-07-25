Британские аристократы воззвали к Риши Сунаку: «Подход Запада к украинскому конфликту — это самоубийство»

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Британия, как и другие страны Запада, управляется закрытыми элитарными клубами. Например, нынешний премьер-министр Королевства, Риши Сунак, стал таковым безо всяких «общенародных выборов», кулуарным голосованием правящей партии: 172 тысячи её членов (примерно 0,25% населения страны — та самая наследственная аристократия) решили — и назначили. Обратная сторона подобного механизма: всё решается по-тихому, никто не вываливает сор из избы. Поэтому если уж кто-то из элит начинает публично критиковать лидера — значит, дела в Королевстве совсем плохи.

И вот по Сети циркулирует письмо в адрес Риши Сунака, направленное другим британским миллионером (да-да, сам Риши — тоже миллионер) — Джоном Мэппином и его женой Ириной. Их семья занимаются элитной недвижимостью и прочими портфельными инвестициями «уже семь поколений», как подчёркивается на персональном сайте. Под той же фамилией — Mappin & Webb — известен британский ювелирный дом, существующий с 1775 года и близкий к королевскому двору.

Письмо Джона и Ирины Мэппин написано давно забытым языком классической литературы, с многочисленными отсылками к английской истории, которые поймёт лишь высокообразованный интеллектуал.

Приведём самые интересные фрагменты с нашими комментариями.

Авторы начинают с констатации печального факта: нынешние западные лидеры, прежде всего, американские, не понимают, как взаимодействовать с Россией, а также разрешить нынешнюю ситуацию вокруг Украины.

Эти люди и их советники «увязли в старом мышлении» и не понимают русской философии, лежащей в основе российской политики.

При этом, подчёркивают авторы, «Россия — больше не коммунистическая страна… да и, по сути, никогда ею не была» [спорная, но популярная в определённых кругах теория, что даже во времена «большевистского интернационализма» Москва реализовывала ту же концепцию «Третьего Рима» как «царства справедливости», противоположного западному «царству выгоды» — прим. ред.].

Между тем, по мнению авторов, русская философия — одна из древнейших форм «благородного мышления» на земле. И те, кто потерял собственное благородство и смысл жизни, едва ли могут понять эту философию [намёк на всё ту же фундаментальную разницу между Россией и Западом, который со времён Века Просвещения окончательно отказался от религиозного мышления в пользу рационально-атеистического — прим. ред.]

Мы, на Западе, продолжают авторы, подстрекали и начали этот конфликт [между Россией и Украиной], и именно мы положили цвет славянского юношества на алтарь нашего невежества, а также материальных выгод наших дельцов от войны.

Однако, по мнению Мэппинов, шанс прекратить конфликт до сих пор сохраняется — хотя его и не видит «слепая и бездумная» модель лидерства [учитывая адресата послания — вероятно, это толстый намёк на самого Риши Сунака — прим. ред.]

Нынешние подходы к решению конфликта точно не ведут нас в правильном направлении, полагают авторы. Нынешняя политика Запада и НАТО в украинском конфликте являются самоубийственными для нашей нации и всего человечества, подчёркивают Мэппины.

Далее авторы делают ещё один понятный для любого англичанина намёк — вспоминают усилия лорда Эдварда Грея, министра иностранных дел Королевства накануне Первой Мировой, который «пытался предотвратить бойню, но столкнулся с саботажем внутренних сторонников войны»; та война, несмотря на победу, до сих пор тяжело воспринимается англичанами — ведь в европейских траншеях полёг цвет их аристократии, а выжившие получили название «потерянное поколение».

«Лорд Грей тогда не достиг успеха — но его должны достигнуть мы, — пишут Мэппины. — Огни над Европой уже дважды гасли за XX век».

[Аллюзия на знаменитую фразу всё того же Эдварда Грея от 3 августа 1914 года: «Во всей Европе гаснут огни. Наше поколение не увидит, как они будут снова загораться» — прим. ред.]

«Действительно ли вы снова хотите заполнить ещё одно военное кладбище — вернее, великое множество военных кладбищ — фамилиями наших парней, наших семей и наших современников?» — вопрошают аристократы у премьер-министра.

Учитывая политическую культуру Британии, это можно расценивать как предупреждение: если официальный Лондон во главе с Риши Сунаком не прекратит «военную истерию», то по крайней мере часть элит готова выступить против него. Прецедент есть — не далее как прошлой осенью тот же самый «тихий кружок» попросил на выход предшественницу Сунака — Лиз Трасс, правившую всего 45 дней.