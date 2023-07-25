В Европе признали страшной ошибкой разрыв с Россией: «Давайте склоним голову и попросим помощи»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Виктор Орбан, премьер Венгрии и единственный политик ЕС, который «ходит сам по себе» - открыто критикует «генеральную линию партии» и отстаивает национальные интересы своей страны, — вновь замахнулся на святое для нынешней Европы. Выступая в летнем университете города Бэиле-Тушнад в румынской Трансильвании перед венгерской общиной он разнес руководство Брюсселя так, как никогда еще, пожалуй, не делал. Судите сами: Орбан обвинил «федералистское правление в Европе», которое, как он выразился, привело к появлению «безответственной империи». «Империя», чтобы правильно понимать, это одно из самых ругательных слов в лексиконе европейских либерал-глобалистских политиков. Что-то вроде «мировой буржуазии» век назад для большевиков.

А теперь вот, пожалуйста, сама Европа - «империя». Да еще мало, что «безответственная», Орбан припечатал ее и так: «стареющий боксер» (это, должно быть, с большим гонором, но уже со скуксившимися мышцами и без дыхалки»). И совсем уж дожал: Евросоюз, дескать, «богатый, но слабый союз», который сделал ошибку, отрезав себя от России. Ну как тут не вспомнить, что сила, брат, не в деньгах… Одним словом, резанул наотмашь правдой-маткой по глазам генералитету ЕС и берущему ему под козырек младшему командному составу всех стран-членов.

Примечательно, что венгерский лидер не призывал, подобно другим европейским статистам, «раздавить Мордор, напавшего на Украину». Как раз наоборот, он с горечью сказал: ну и дураки же мы, что сами отказались от экономического сотрудничества с Москвой. Доказательств того, что США, стравив Украину с Россией и заставив ЕС отказаться от российских энергоносителей и всего другого, от чего только можно отказаться, стали единственным выгодополучателем от разожженной ими войны в центре Европы, предостаточно.

Чтобы не утомлять статистическими выкладками, просто напомним, что деиндустриализация в европейских странах, включая, прежде всего, Германию, пусть медленная, но уже пошла. Просто потому, что один из источников экономического процветания Европы - вспомним в очередной раз откровения ее блистательного обер-дипломата Борреля - дешевые нефть и газ из России. Правда, потом на голубом глазу тот же Боррель хвастался тем, что Евросоюз, за исключением Венгрии, полностью откажется от российских углеводородов уже к концу этого года. Вот и пойми эту ветреную натуру…

Отток производства из Германии, промышленность которой теряет свою конкурентоспособность прежде всего из-за в разы выросших цен на энергию и сырье, в США и Китай уже идет. Да и в целом, по данным S&P Global, в этом июле деловая активность в производственном секторе еврозоны упала до минимального уровня с 2020 года. Понятно, что не только разрыв связей с Россией привел к этому, но связь здесь прямая.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Кстати, оговорка Борреля «за исключением Венгрии» - это невольное признание высшим еврочиновником правоты Орбана. Пока другие европейские страны «отмораживают себе уши» назло Москве, Венгрия пытается максимально сохранить с ней деловые, а значит взаимовыгодные, отношения. И один из посылов последнего выступления венгерского премьера - с Россией у ЕС должна быть прагматичная повестка дня.

Подтверждение этому прозвучало и из Греции, где бывший глава минобороны Панос Камменос призвал власти попросить у России самолёты Бе-200 для тушения лесных пожаров - в противном случае страну просто не спасти. «Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи, — призвал Камменос власти. - Нам дадут…»

Еще два примечательных тезиса прозвучали в речи Орбана в Трансильвании. Первый: ЕС отвергает христианское наследие и организует обмен населения посредством миграции, а также продвигает повестку ЛГБТ-сообщества. Здесь - прямой отсыл к тем самым «общим ценностям», которых у Будапешта, получается, немало и с Москвой, а вовсе не с Брюсселем.

Второй тезис особенно интересен: «У нас нет выбора: даже если мы любим Европу, даже если это наш дом, мы должны бороться», чтобы защитить христианские корни», подчеркнул Орбан. «Должны бороться»! Это что, предвестник бунта на корабле? Во всяком случае, на призыв к «непослушанию» явно тянет. В борьбе за христианские корни Орбану и Москва плечо подставит. Вот только что ему за это будет от Брюсселя? Посмотрим.