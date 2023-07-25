Туристы смотрят на зарево пожаров из отелей: огонь охватил Турцию, публикуем фото и видео

По словам турецких властей, предприятиям туристического сектора ничего не угрожает. Фото: REUTERS

Крупный лесной пожар, начавшийся накануне вечером, бушует в туристическом регионе Антальи Кемере. Уже полностью выгорело около 60 гектаров леса. Впрочем, власти заявляют, что туристам ничего не угрожает.

- Предприятиям туристического сектора ничего не угрожает. Наш гости продолжают спокойно отдыхать в своих отелях. На пути пожара находится муниципальная больница Кемера, которая к настоящему моменту эвакуирована во избежание любого риска, - заявил журналистам замглавы МВД Турции Мюнин Караоглу. – В этом сезоне, как всегда, большая влажность и сильная жара. Постоянно в разных регионах страны возникают лесные пожары. Местность очень гористая и спасателям работать тяжело. Надеемся, в ближайшее время он будет взят под контроль.

По данным министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, пожар также не угрожает и населённым пунктам. О пострадавших не сообщается.

На тушении работают 11 самолётов, 22 вертолёта, задействованы более 500 пожарных. Температура в Кемере на 10.30 мск 39 градусов, скорость ветра 14 км/ч.